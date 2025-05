Poncho de Nigris asegura que sabe qué actor abusó de Sury Sadai: “Creo que está pagando por todo”

Durante el primer capítulo de ‘Secretos de parejas’, Sury Sadai, actriz mayormente reconocida por participar en ‘Como dice el dicho’ y ‘La rosa de Guadalupe’, confesó haber sido abusada por parte de un famoso actor.

De acuerdo con el testimonio de la joven de 28 años, tenía un fuerte “crush” con su atacante y, en una ocasión, le pidió una fotografía. El sujeto habría aprovechado esta oportunidad para meterla a su camerino y tocarla sin su consentimiento.

“Yo le pedí una foto, me dijo ‘claro’. Nos tomamos una foto, pasé con él (a su camerino). Solo se desnudó, me empezó a besar. Empezó a abusar de mi cuerpo. Yo le decía que no porque yo no quería eso. Yo solo quería una foto. Después de eso, salió a escondidas, como si yo hubiera hecho algo malo”, expresó entre lágrimas.

¿Quién abusó de la actriz Sury Sadai?

Si bien en ese momento no quiso decir el nombre del actor, pues, en sus palabras, no estaba lista para hacerlo, además de que esta persona “estaba sufriendo mucho”, en el segundo capítulo de ‘Secretos de parejas’, Poncho de Nigris aseguró sabe el nombre de quien atacó a Sury: “Alguien le dijo a alguien que me dijo a mí que el que había atacado sexualmente a Sury, que no quiso decir, fue Pablo Lyle”, indicó. Por supuesto, la confesión de Poncho dejó anonadados a todos los presentes, incluyendo a la misma actriz, a quien posteriormente se le pidió que confirmara o desmintiera esta información.

El actor Pablo Lyle está en la cárcel debido a un incidente ocurrido en marzo de 2019 en Miami, Estados Unidos, en el que golpeó a Juan Ricardo Hernández, un hombre de 63 años y el golpe en la cabeza al caer al piso le causó la muerte días después en el hospital.

¿Sury Sadai acusó a Pablo Lyle de abuso?

En respuesta a la afirmación del exparticipante de ‘La casa de los famosos México’, Sury Sadai negó que Pablo Lyle hubiera sido su abusador: “No fue él”, sentenció.

Pese a lo dicho por la actriz, muchos usuarios comenzaron a sospechar de Pablo, pues, previo a las declaraciones de Poncho, la joven le dijo a Julián Gil que su atacante ya estaba “pagando” por lo que hizo.

“¿Sabes qué? No lo puedo decir (su nombre), no porque no quiera, sino porque el tipo ya está (pagando). Está metido en problemas y la está pasando tan mal, que creo que ya está pagando todo”, resaltó.

Si bien en redes sociales se especula que pudo haber sido Lyle, la propia Sury sostuvo que no, por lo que, hasta ahora, todo queda en un mero rumor.

¿Por qué Pablo Lyle está en la cárcel?

En marzo del 2019, Pablo Lyle tuvo un altercado vial cuando iba con su familia rumbo al aeropuerto de Miami. Durante el conflicto, el actor le dio un fuerte golpe a Juan Ricardo Hernández, un hombre de 63 años, quien falleció tres días después por un traumatismo craneoencefálico.

Tras un largo juicio, en febrero del 2023 fue hallado culpable de homicidio involuntario y condenado a 5 años de prisión en el Centro Correccional Turner Guilford Knight en Miami-Dade, una prisión de mínima seguridad, además de 8 años de libertad condicional y 100 horas de servicio comunitario. Se espera que salga de prisión en 2028, pero podría ser liberado antes por buen comportamiento.

Luego de cumplir su sentencia, enfrentará un proceso migratorio y podría ser deportado a México. En su momento, el productor Juan Osorio se dijo dispuesto a darle trabajo, una vez que salga de la cárcel, pues lo estima mucho y considera que es alguien profesional.

¿Quién es Sury Sadai?

Sury Sadai es una actriz mexicana que nació el 14 de octubre de 1996, en Ciudad de México.

Además de actriz, es cantante, bailarina y pianista

Su debut en televisión fue en 2007, cuando apareció en ‘Yo amo a Juan Querendón’

Ha participado en varias novelas y series como ‘Juro que te amo’, ‘La rosa de Guadalupe’

En 2023, se casó con el actor Bernardo Flores.

Actualmente, participa en el reality ‘Secretos de pareja’, a lado de grandes personalidades como Bárbara de Regil, Julián Gil, Poncho de Nigris y Marcela Mistral.

