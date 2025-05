Gaby Spanic acusó: “A todos nos daban alcohol... unas mustias hacen ‘cucu’ o se meten dro...” en LCDLF

A principios de este año, Christian de la Campa confesó a TVNotas que, en 2021, cuando él y Gaby Spanic formaron parte de la primera temporada de ‘La casa de los famosos’ de Telemundo, vivió una situación muy desagradable con ella. Ahora ella aclara los excesos en La casa y si Christian de propasó y fue abusivo y misógino como dijo.

Gaby Spanic y Christian de la Campa participaron en la primera temporada de ‘La casa de los famosos’ de Telemundo / Fotos: Luis Pérez, Archivo TVNotas y redes sociales

¿Qué pasó entre Gaby Spanic y Christian de la Campa en La casa de los famosos de Telemundo?

Christian nos contó: “En el reality, los sábados había fiesta y de repente Gaby tomaba mucho y se le ocurre meterse a bañar a las 2 de la mañana. El baño era súper resbaloso. Yo decía: ‘No manches. Está en ese estado. Se va a poner en la torre’. Entonces estuve al pendiente de ella. Cuando salió, fui por sus chanclas. La agarré del brazo y me la llevé, pero al día siguiente les dijo a todos a mis espaldas que yo la quería ver, que yo estaba pendiente de cuando se bañara para verle el cuerpo”.

“Me volteó a Verónica Montes y a todo el mundo diciendo: ‘Es un misógino. Es un abusador’. Qué fácil mentir e ir acusando a la gente por la vida. Ahí están las pruebas y los videos. Nos vamos a corte y lo arreglamos ahí sin ningún problema. Y creo que eso también se debe penalizar al reverso. ‘Ah, chiquita, pues ahora lo que me iba a tocar a mí, te toca a ti’, y más en estos casos, donde todo está súper documentado”.

La trayectoria de Christian de la Campa:



Comenzó su carrera como modelo. Representó a México en ‘Mister Universe Model 2011’.

Como actor inició ese año en la telenovela ‘Amorcito corazón’.

Obtuvo su primer protagónico en 2015, en la telenovela ‘Tierra de reyes’, de Telemundo. Ha hecho otras telenovelas, como: ‘La hija pródiga’, ‘Vino el amor’, ‘Corazón guerrero’ y ‘Vivir de amor’.

En 2021 formó parte de la primera temporada de ‘La casa de los famosos’, de Telemundo.

Actualmente participa en la telenovela ‘Me atrevo a amarte’.

Christian de la Campa asegura que Gaby Spanic lo acusó de abusar de ella en ‘LCDLF’ / Fotos: Luis Pérez, Archivo TVNotas y redes sociales

¿Qué dijo Gaby Spanic de los excesos en LCDLF? ¿Christian de la Campa fue abusivo y misógino?

Hasta ahora Gaby no había respondido, pero para TVNotas señaló: “Él nunca se quiso propasar conmigo. Fue muy lindo. En esas fiestas a todos nos daban alcohol y todos se emborrachaban. Eso fue un chisme que él creyó, pero de mi propia boca no dije eso. Le escuché a él: ‘Yo la cargué. La ayudé cuando estaba borracha’, y ¿cuál es el p3d0? No me estaba cayendo ni nada. Yo, por lo menos, no me he acostado con ningún hombre en ninguna Casa, porque eso tal vez se lo quieren tapar de unas mustias que hacen ‘cucu’ adentro, o se meten dro..., o tienen abstinencia y se burlan de los demás. Muchas cosas pasaron en esa Casa de los famosos”.

Christian nos había dicho que, por esta situación con Gaby, él confiaba en la inocencia de Pablo Montero (ella lo acusó de supuesto acoso dentro de La casa de los famosos). Al respecto, la actriz señaló: “Que le crea a Pablo, que le crea a quien le dé la gana. Cuántas mujeres han salido que han hablado de Pablo”.

“No sé si tiene algún problema de afectación. Yo trabajé con él en una novela (Corazón guerrero) y nos la llevamos de maravilla. Allá él si piensa eso (en la inocencia de Pablo). Ojalá que quiera mucho a su mamá y que ella no haya sufrido nada de eso”.

Gaby Spanic presuntamente sufrió abuso por parte de Pablo Montero. / Instagram: @pablomooficial / @gabyspanictv

Gaby Spanic no tiene miedo de que la demanden

En cuanto a que Christian la hubiera podido demandar porque tiene las pruebas de cómo fueron las cosas, Gaby comentó: “Que me demande. Si dijo eso tantos años después, pobrecito. Qué poco empático. Me da pesar. Que Dios tenga misericordia de él y que le dé empatía, sabiduría y paz en su corazón. Pobrecita de esa gente que necesita paz en su corazón, y que haga lo que le dé la gana. Yo tengo un Dios maravilloso y, gente, no estoy sola. Tengo hombres de verdad que me defienden. Primero el de arriba, mi papá, que está vivo y conmigo, y también buenos abogados”.

Además, Gaby nos habló de la dieta que ha seguido y por la que ha bajado 7 kilos en un mes. “Me quitaron los tacos, la pasta, el arroz, las arepas, las empanadas, los quesos, las leches, todas esas cosas que me gustaban. Me mandaron jugo verde todas las mañanas, linaza, cúrcuma, mucha zanahoria, agua de coco. Tomé la decisión de bajar de peso, porque tenía grasita para mi edad. Yo tengo 52 años y la menopausia yo la viví joven, a los 48. Entonces vi cosas en mi cuerpo que no me gustaban, como inflamarme o celulitis”.

Finalmente, nos confesó que le gustaría volver a enamorarse. “Quiero un hombre de verdad, que tenga hu3v0s, que no tenga complejos, que esté seguro de sí mismo, que no sea codo, que no compita con la mujer, que se cuide como yo”.