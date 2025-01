“Me atrevo a amarte": Estreno de la telenovela y su visibilización del cuidado de los adultos mayores

El próximo 24 de febrero se estrena a las 6:30 de la tarde por Las estrellas la nueva producción de Salvador Mejía, ‘Me atrevo a amarte’, protagonizada por:



Kimberly Dos Ramos,

Rodrigo Guirao,

César Évora,

Karyme Lozano y

Marlene Favela, entre otros.

En su trama, uno de sus puntos clave será darle visibilidad al cuidado de las personas adultas mayores. Por esta razón, hace unos días grabaron en el Hogar para Ancianos Matías Romero, en la colonia Santa María de la Ribera en la CDMX.

Kimberly Dos Ramos / Liliana Carpio / TVNotas

Actores y escenas de la telenovela ‘Me atrevo a amarte’

Entre los actores que tuvieron llamado para grabar se encontraron:



Mariluz Bermúdez,

Christian de la Campa,

Mauricio Aspe,

Vannesa de la Sotta,

Marco Uriel,

Jorge Gallegos y

los primeros actores: Luis Bayardo, Rebeca Manríquez y Sergio Kleiner.

Grabación de la telenovela “Me atrevo a amarte” para su emisión en Las estrellas, con los actores Rebeca Manríquez, Sergio Klainer y Luis Bayardo (izq) y Mariluz Bermúdez, Mauricio Aspe y Marco Uriel (der) / Liliana Carpio / TVNotas

Vannesa nos platicó de estas escenas: “Yo interpreto a la doctora geriatra psicóloga, Jimena, y soy la directora del asilo, que es un lugar muy importante dentro de la novela porque hablamos de la tercera edad, de los abuelos, de cómo los cuidamos. Va a haber un trabajo reflexivo de tomarlos en cuenta. Por eso estamos en un asilo real. Estamos rodeados de abuelitos que se emocionan mucho de que estemos acá. Se toman fotos con nosotros y salen de su rutina. Es la primera vez que grabamos aquí y vamos a filmar constantemente acá”.

Mariluz Bermúdez y Marco Uriel en la telenovela “Me atrevo a amarte” / Liliana Carpio / TVNotas

La visibilización de los adultos mayores y las instituciones de cuidado de las personas de la tercera edad

“Las escenas que en esta ocasión grabamos son del personaje de Marisol, que interpreta Mariluz Bermúdez, quien es voluntaria del asilo y mi mano derecha en este lugar. Para consentir a nuestros adultos mayores, se los lleva de excursión”.

Por su parte, charlamos con Luis Bayardo, quien nos comentó: “Voy a encarnar a don Panchito, que llega a una casa de adultos mayores para darles ánimos, que canten con nosotros. En cuanto a lo personal, yo espero estar con mi familia hasta que me llegue mi último día, pero en caso de que no, me encantaría estar en una institución como ésta, donde puedes platicar con otras personas. Grabar aquí está siendo maravilloso, muchas de las personas te reconocen de telenovelas que te vieron en el pasado y se acercan con mucho cariño. Nos dicen que nos han visto, que saben quiénes somos, y eso es hermoso”.

Mientras que Sergio Kleiner afirmó: “Hay que cuidar a la gente mayor de edad porque pueden enseñar, dar consejos, ser muy útiles todavía. Afortunadamente, hay asilos que les dan muchas cosas buenas como atención, convivencia, alimentación, medicamentos, pero a veces la familia se olvida de ellos, y a estas alturas de la vida, lo que necesitan es otro tipo de reconocimiento. Casi todas las personas que llegan a la tercera edad tienen toda una existencia de entrega a su familia y no pueden ser marginados solo por tener más años”.