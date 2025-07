Andrés Palacios ¡ya tiene 50 años! Como los buenos vinos, este es el antes y el después

Andrés Palacios cumplió 50 años y acepta el paso del tiempo. Se pone cremas, aunque no se considera metrosexual: “No pretendo ser el protagonista juvenil siempre. Acepto el tiempo como debe ser. Es lo único inevitable. Ahora soy padre en las novelas y en el futuro seré el abuelo”.

Le dijimos que se conserva muy bien y con humor comentó: “Ya me duele la rodilla (ríe). No soy tan vanidoso, pero tampoco soy desprendido del cuidado, y menos trabajando en este negocio. Me doy mis licencias cuando estoy en vacaciones. Soy esta persona que suelta y se da sus gusto sen la comida y en las cosas. También soy de mucho rigor y disciplinado con la alimentación y el descanso. Me ha funcionado mucho esa receta”.

Así lucía Andrés Palacios en 2005 cuando grabó ‘Amor en custoria’. El actor recuerda su época de galán juvenil, pero no pretende aferrarse al pasado, disfruta y abraza su edad. / Redes sociales

¿Cuántós años tiene Andrés Palacios, cómo se cuida?

El actor de 50 años no sdijo: “A veces me pongo las cremitas y esas cosas, porque me las recomiendan las chicas de maquillaje. Lo uso durante el proyecto y luego lo suelto o se me olvida. Para nada soy ese hombre metrosexual. Soy una persona común y corriente que se cuida y le gusta verse bien”.

En la telenovela “Mi verdad oculta”, Andrés Palacios interpreta por primera vez un antagónico: “Me entusiasma cuando un productor nuevo, con quien no nos conocemos ni hemos laborado juntos, me invita a trabajar. Hice una audición y al final fue positivo. Eso me da felicidad, porque lo valoro y agradezco”.

“Hice clic por lo complejo que lleva ser un antagonista. No es villano, sino que tiene una competencia con otro hombre, pero no en el sentido estricto de maldad. Luchará por lo suyo. Tiene que ver con la mujer amada, no con el rival”.

Sobre su personaje, “Zacarías”, compartió: “En la vida soy muy defensor de la justicia. Soy de los que levanta la voz. Respaldo a quien necesite una mano o una asesoría. En mi vida lo hago de forma normal y en un porcentaje muy menor. Hacerlo en una novela, donde se puede, se maximiza. Eso me gusta de mi personaje”.

“Pasa la vida. Pasan los años. Lo que alguna vez soñé cuando era niño, hoy lo tengo. Lo empecé a hacer hace casi 26 años. Poder seguir aquí es como decir: ‘Sueña en grande, si le talachas, se cumple’”, concluyó.

Andrés Palacios abraza sus 50 años / Redes sociales

¿Quién es Andrés Palacios? Su carrera consolidada como actor en México

Inició en el medio como modelo. Su primera oportunidad llegó en 2000 en la novela “El amor no es comolo pintan”. Después tuvo su primer protagónico en “Las juanas” (2004). La fama y el éxito le llegaron en 2005 con “Amor en custodia”.

Posteriormente, ha hecho otros melodramas como: “Fortuna” (2013), “Señora Acero” (2014-2015), “El vuelo de la Victoria” (2017) y “Amor amargo” (2024).

