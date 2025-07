Luis Gatica y el éxito de la primera temporada de Juegos interrumpidos

El actor Luis Gatica impactó con su interpretación de Jack, un jefe de policía en la serie Juegos interrumpidos, que recientemente concluyó su primera temporada en Las Estrellas, tras su exitoso paso por la plataforma ViX.

La serie, protagonizada por Silvia Navarro, Jorge Salinas y David Chocarro, aborda el delicado tema de la trata de menores. Su éxito en streaming motivó su transmisión en televisión abierta, donde se convirtió en líder de audiencia los sábados a las 21:00 horas.

Luis Gatica sorprende con su personaje en Juegos interrumpidos y celebra el éxito en TV abierta

“Ha sido una gran sorpresa. No porque no creyéramos en el proyecto, sino porque no imaginé que pasaría de ViX a televisión abierta con tanto impacto”, compartió Gatica.

Un personaje complejo y un horario con historia

Luis Gatica celebró el regreso de las series al horario estelar de los sábados:

“Este horario me encanta. Me recuerda a La telaraña de Rafael Baledón, que fue un clásico. Retomar ese espacio para este tipo de historias fue un gran acierto”.Sobre su personaje, explicó:

“Jack es muy complejo. Tenía que mantener una expresión neutral, tipo poker face, para no revelar información clave antes de tiempo”.

Gatica ha trabajado en siete proyectos con el productor Carlos Moreno, incluyendo Cuando me enamoro, también al lado de Silvia Navarro.

“Hay mucho cariño y respeto. Me encantan los thrillers policiacos, tanto hacerlos como verlos. Soy muy fan del género”.

Juegos interrumpidos trata temas difíciles tratados con respeto

Luis Gatica, actor de Juegos interrumpidos destacó el enfoque respetuoso con el que se abordó la temática de la trata de personas:

“Se ha abierto la posibilidad de tocar temas más difíciles en televisión abierta. Carlos Moreno lo hizo con gran sensibilidad, y eso se nota en el resultado”.

Compañerismo en el set y expectativas para la segunda temporada.

Gatica también habló del ambiente en el set:

“Fue genial compartir escena con Luis Felipe Tovar, Jorge Salinas y David Chocarro. Todos fuimos muy bien tratados por la producción”.

Sobre la segunda temporada, expresó su deseo de que también llegue a Las estrellas:

“Ojalá el público la pida en redes. Es cuando empiezan los giros inesperados que nadie ve venir. No lo van a poder creer”.

