Silvia Navarro le busca trabajo a su novio, Fabricio Mercado, en el medio artístico

Hace unos días, nos encontramos a Silvia Navarro en un evento con su novio, el modelo y actor Fabricio Mercado. Los vimos felices. Una persona cercana a la pareja nos compartió:

“Se entienden. Se apapachan. Se dan los espacios necesarios. Cada vez que están juntos se les cae la baba. Están muy enamorados”.

Silvia Navarro y su novio Fabricio Mercado / Alejandro Isunza, archivo TVNotas y redes sociales

¿Cómo inició en romance entre Silvia Navarro y su novio, Fabricio Mercado?

Sobre cómo surgió este romance nos dijo: “Se conocieron por amigos en común. Ellos dicen que fue dentro del set, pero eso es mentira. Se conocían desde antes. Silvia hizo mucho para que él también estuviera en la serie ‘Juegos interrumpidos’, donde ella es protagonista. En poco tiempo se estrenará la segunda temporada”.

“Silvia le ayuda mucho a conseguir empleo. Les habla a sus amigos productores o a los que hacen el casting y les pide que le echen la mano para que él tenga trabajo y se dé a conocer más. La verdad es que el chavo es bueno. En su tierra natal (Argentina) sí era reconocido, pero acá le ha costado trabajo, y ella, con su gran corazón, quiere ayudarlo siempre”, indicó.

“Él es muy amigo del actor David Chocarro, quien también participó en la serie. En las grabaciones, David mencionó que tenía un guion y que lo quería levantar de manera independiente. Silvia le dijo que por qué no le daba un papel a Fabricio. No sé si lo hizo por ella o porque realmente son muy amigos, pero ya están en la filmación de ese proyecto”.

Silvia Navarro y su novio Fabricio Mercado / Alejandro Isunza, archivo TVNotas y redes sociales

¿Por qué Silvia Navarro no habla de su romance en redes sociales?

Le preguntamos por qué casi no comparten su relación en redes: “Antes sí lo hacían, pero a Silvia nunca le ha gustado estar en el ojo público de esta manera. Eso él lo entiende a la perfección, pues también quiere darse a conocer como actor y no como el novio de ella. De hecho, a los eventos, cuando saben que habrá prensa, llegan por separado. Ya cuando ven que no están en el ojo, se juntan, pero todos sabemos que se quieren”, expresó.

Silvia es una gran persona. Mientras ella pueda, seguirá buscándole ofertas de trabajo”, concluyó.

Silvia Navarro / Redes sociales

¿Quién es Fabricio Mercado, novio de Silvia Navarro?

Actor argentino que llegó a México en 2020.

Ha participado en series como: Luis Miguel, la serie, La mujer del diablo y Un buen divorcio .

Trabajó en teatro en su tierra natal. Además, ha participado en varios montajes de canto.

Recientemente lo vimos en la novela Las hijas de la señora García y en la serie Juegos interrumpidos, por ViX.

