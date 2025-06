Elizabeth Álvarez habla de la fidelidad en su matrimonio con Jorge Salinas; él lanza polémica respuesta

Jorge Salinas, de nuevo, está en la polémica. En esta ocasión, llamó la atención su reacción al escuchar a hablar a Elizabeth Álvarez sobre la fidelidad, así como el gran amor que siente por él. ¿Problemas en el paraíso?

Cabe recordar que en enero de 2023, surgieron imágenes que mostraban a Jorge Salinas en un aparente beso a su nutrióloga, Anna Paula Guerrero, lo que desató sospechas de una supuesta infidelidad.

Sin embargo, el actor negó que fuera una infidelidad hacia la madre de sus hijos. Por esta razón, se han mostrado en redes sociales más que enamorados.

Elizabeth Álvarez habló sobre la fidelidad en su matrimonio con Jorge Salinas / IG: @salinasjorgemx

¿Qué dijo Elizabeth Álvarez sobre la infidelidad frente a Jorge Salinas?

Ahora, en la más reciente presentación de la obra ‘La austeridad de la carne’, Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas protagonizaron un momento verdaderamente tenso, en el que la actriz expresó su gran amor a su esposo, pero él ¿la ignoró?

En medio de la plática con la prensa, Elizabeth puntualizó que sostiene compromiso y la fidelidad en su matrimonio.

“Yo soy fiel. Tengo esa creencia de que el amor puede todo. Cuando tú amas a alguien, estás entregado al mil por ciento… Creo en ese amor monógamo que se fortalece todos los días y que aprendes a amar de diferentes formas y en distintas etapas de tu vida”, dijo la actriz.

Sin embargo, lo que causó revuelo fue la reacción de Jorge ante las declaraciones de la madre de sus hijos. Aparentemente, Salinas hizo algunas muecas y, simplemente, intentó desviar la atención con respecto a este tema.

“Me quedé sin palabras, mi amor, gracias a ti, qué linda. Venimos a promocionar ‘La austeridad de la carne'… No voy a responder lo que pienso o no pienso. Igual yo no creo que les importe mucho qué piense”, dijo Jorge.

Esta respuesta generó controversia en redes sociales, donde varios internautas criticaron la aparente indiferencia del actor y revivieron los rumores de una supuesta infidelidad que, tiempo atrás, habría afectado su relación matrimonial.

Así fue el momento:

¿Jorge Salinas le fue infiel a Elizabeth Álvarez con su nutrióloga?

En enero de 2023, se difundieron imágenes en las que se veía a Jorge Salinas en un aparente pleno beso con su nutrióloga, Anna Paula Guerrero. En TVNotas te mostramos fotografías donde él actuaba muy cariñoso con ella fuera de la empresa en la que labora, lo que levantó rumores de infidelidad.

Posteriormente, Jorge Salinas negó haber sido infiel. Aclaró que la relación con su nutrióloga era estrictamente profesional y que las imágenes fueron sacadas de contexto. También expresó que sigue comprometido con su matrimonio con Elizabeth Álvarez, con quien tiene dos hijos.

Al momento, Elizabeth Álvarez no ha dado declaraciones amplias al respecto, pero todavía se muestras juntos en eventos públicos, lo que indica que, al menos públicamente, siguen unidos.