Elizabeth Álvarez defiende a Jorge Salinas tras críticas por su aspecto físico

Desde hace unas semanas, Jorge Salinas ha llamado la atención en redes sociales debido a que en sus recientes fotografías aparece visiblemente más delgado. Por su aspecto el actor ha sido criticado.

Todo comenzó en el festejo de cumpleaños de su esposa Elizabeth Álvarez, quien posteo una foto vestida de rosa en la caja de Barbie, donde aparece junto a Jorge Salinas, quien porta una camisa azul y luce más delgado que antes.

Ante su nuevo aspecto, usuarios reaccionaron e hicieron varios comentarios señalando que lucía “demacrado”. No obstante, hace unos días Elizabeth compartió una foto en familia, donde nuevamente internautas criticaron el aspecto de Jorge Salinas e incluso algunos usuarios han preguntando por su salud.

Usuarios reaccionan a la pérdida de peso de Jorge Salinas / Instagram: @cuquitaoficial_

Elizabeth Álvarez sale en defesa de Jorge Salinas

“¿Qué puedo opinar? Creo que la belleza es de quién mira. Yo amo a mi esposo. Me parece guapísimo. Me parece un actor increíble. Me parece uno de los mejores actores de este país. Si está guapo o no está guapo, ya es consideración del público”, dijo Elizabeth Álvarez a Hoy.

El reportero cuestionó a Elizabeth si a ella le parece atractivo su esposo, a lo que la actriz respondió sin titubear: “Pues claro, es mi esposo. Es un galanazo espectacular”.

Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas no celebrarán su aniversario

En un par de semanas la pareja cumplirá 12 años de casados, Elizabeth y Jorge acostumbran a viajar cada año, pero ahora por sus compromisos laborales no podrán hacer este viaje.

“Siempre hacemos un viaje solito sin niños, a ver este año qué se puede planear. Por eso antes de que empezaran nuestras novelas salimos de viaje. Este aniversario haremos una cena en casa o saldremos a cenar, pero sí estamos a marchas forzadas con nuestros llamados”, comentó la actriz que participa en telenovela Nadie como tú.