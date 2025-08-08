Alexis Ayala promete show de ‘Sólo para mujeres’ si se salva en La casa de los famosos México

El actor Alexis Ayala ha sacudido a los seguidores de La casa de los famosos México 2025 al anunciar una curiosa promesa: organizar un show de ‘Sólo para mujeres’ si él y sus compañeros nominados esta semana logran ser salvados por el público. ¿Estrategia para mantenerse en el reality? Te contamos todos los detalles del show que piensa dar, ¿exhibirá las joyas de la familia?

¿Cuál es la promesa de Alexis Ayala si se salva en La casa de los famosos México?

Todo comenzó como una conversación casual dentro del cuarto en el que conviven varios de los nominados. Aarón Mercury fue quien lanzó la idea inicial de organizar algún tipo de presentación que motivara al público a votar por su salvación. Sin embargo, Alexis Ayala no tardó en tomar la iniciativa y convertirla en algo mucho más concreto y ambicioso, basándose en su experiencia con el icónico show ‘Sólo para mujeres’, que él mismo co-creó en los años 90 junto a Sergio Mayer.

“En esta, sí nos salvan a los tres. Tienen que salvar a los tres y después de que nos salven lo hacemos el lunes o martes en la noche”, expresó Ayala con entusiasmo, dejando en claro que la condición para llevar a cabo el show es que los tres nominados del cuarto se mantengan en la competencia.

Ayala propuso lo anterior, y adelantó que participarían Aldo de Nigris, Aarón Mercury, Abelito y El Guana, además de él mismo como organizador. Por otro lado, Adrián Di Monte quedó fuera del proyecto por decisión personal, y Adrián Marcelo fue sugerido como presentador oficial del espectáculo, pero ¿enseñarán las joyas de la familia? No lo revelaron, habrá que esperar a la eliminación y en su caso al tremendo show.

¿Qué es el show de “Sólo para mujeres”?

El proyecto de Alexis Ayala no es una simple ocurrencia. Está inspirado en un fenómeno del entretenimiento nacional que dejó huella en la cultura popular: ‘Sólo para mujeres’. Nacido en los años 90 y basado en la película británica The Full Monty, este espectáculo ofrecía un montaje escénico con toques teatrales masculinos, protagonizado por distintos actores.

Entre los integrantes originales de ‘Solo para mujeres’ estuvieron figuras como Jorge Salinas, Hugo Acosta y Germán Gutiérrez. El show generó polémica, fue censurado en algunas ciudades y, al mismo tiempo, fue un éxito de taquilla que redefinió el papel del hombre en los espectáculos exclusivos en México.

Ayala ahora busca revivir ese espíritu, adaptándolo al contexto del reality show, con un enfoque más lúdico y dirigido a las cámaras, pero sin perder la esencia que lo convirtió en un hito.

Alexis Ayala pedirá votos con show ‘Solo para mujeres’ como estrategia

Más allá del entretenimiento, la propuesta de Alexis Ayala tiene un objetivo claro: influir en el voto del público. En una semana clave donde varios de los habitantes de su cuarto están nominados, esta estrategia apela al humor, la nostalgia y la conexión con la audiencia.

Los participantes ya han demostrado su capacidad para crear contenido viral. Recientemente protagonizaron una parodia de Miss Universo en la que Abelito, Aldo de Nigris y el Guana interpretaron a “Miss Zacatequitas”, “Miss Monterrey” y “Miss Celaya”, respectivamente. Ahora, apuestan por algo más atrevido pero igualmente mediático.

El entusiasmo por la propuesta ha comenzado a reflejarse en redes sociales, donde numerosos fans del programa piden la salvación de los nominados para hacer posible el espectáculo. Incluso se ha generado el hashtag #SalvemosElFullMoon, que ha comenzado a posicionarse entre las tendencias en México.

Ayala ha dejado en claro que la participación será completamente voluntaria, y que todos los integrantes están invitados a sumarse de forma creativa. “Siempre hay manera de sumar a todos, siempre, sólo es creatividad”, expresó el actor,

Por ahora, todo está en manos del público. Si el voto favorece a Ayala y sus compañeros, la próxima semana podría traer uno de los momentos más comentados y virales de esta temporada.

