¿Qué enfermedades tiene Alexis Ayala? Aquí los padecimientos del habitante de La casa de los famosos México

En las últimas horas, el nombre de Alexis Ayala volvió a colocarse en tendencia, no solo por una confrontación con Ninel Conde en La casa de los famosos México, sino por las condiciones de salud que enfrenta el actor y que podrían tener un impacto en su desempeño dentro del reality. A sus 59 años, el también productor ha hablado abiertamente sobre las enfermedades crónicas que lo han acompañado en los últimos años.

Ayala, reconocido por su trayectoria en telenovelas y por su participación en el show Sólo para Mujeres, se integró al programa de con una fuerte carga médica a cuestas. En medio del estrés físico y emocional del encierro televisado, sus antecedentes clínicos han vuelto a generar preocupación.

Alexis Ayala / Redes sociales

¿Qué enfermedades padece Alexis Ayala y cómo afectan su participación en La casa de los famosos México?

Alexis Ayala ha sido transparente sobre su diagnóstico de hipertensión arterial sistémica, una condición que implica que la presión de la sangre sobre las paredes de las arterias se mantiene elevada de forma crónica. Este padecimiento obliga al corazón a trabajar más de lo normal y, si no se controla adecuadamente, puede provocar daños severos en órganos como el cerebro, los riñones y el propio sistema cardiovascular.

A esto se suma que en junio de 2018, mientras se encontraba en Acapulco acompañado de su hija Roberta, Ayala sufrió un infarto al miocardio, según él mismo contó en una entrevista con Yordi Rosado. El actor detalló que comenzó a sentirse mal después de un día de alberca y comida con su familia. Presentó sudoración excesiva, náuseas, fatiga y una intensa presión en el pecho, síntomas que identificó como señales de un infarto en curso.

Aunque recibió atención médica oportuna, el episodio marcó un antes y un después en su salud. Desde entonces, ha seguido bajo tratamiento para controlar su presión y prevenir nuevos eventos cardiovasculares. La decisión de participar en un reality show, con condiciones exigentes tanto física como emocionalmente, ha sorprendido a varios de sus seguidores.

Se filtra aundio de Alexis Ayala y la Jefa de La casa de los famosos México / Captura de pantalla

¿Cuáles son los síntomas y riesgos de la hipertensión que enfrenta Alexis Ayala?

La enfermedad que padece el actor Alexis Ayala es hipertensión arterial no siempre da señales claras, pero en casos severos puede manifestarse con síntomas como:



Dolor de cabeza persistente.

Mareos o vértigo.

Dolor en el pecho.

Palpitaciones.

Dificultad para respirar.

Zumbido en los oídos.

Visión borrosa.

Ansiedad o confusión.

Sangrado nasal.

La única manera segura de detectar esta enfermedad es mediante chequeos médicos regulares. Aunque Ayala ha continuado con su carrera sin mayores pausas tras el infarto, su participación en un reality de encierro, con presiones físicas y emocionales constantes, pone de nuevo el foco en su salud.

Alexis Ayala / Redes sociales

¿Qué pasó entre Alexis Ayala y Ninel Conde durante la prueba semanal en La casa de los famosos México 2025?

Durante la prueba de conectados, la tensión creció cuando Elaine Haro fue retirada por Alexis Ayala de su lugar. Tanto Elaine como Ninel Conde interpretaron la acción como un acto agresivo. La llamada “Bombón asesino” se dirigió directamente al actor y le pidió no repetir ese comportamiento, asegurando que no debía tratar así a una mujer joven. Alexis, visiblemente molesto, respondió que no estaba siendo violento, pero finalmente ofreció una disculpa.

El momento provocó reacciones entre otros habitantes del reality. Aldo de Nigris intervino diciendo: “Todos debemos tener cuidado, apenas nos estamos conociendo”, haciendo referencia a que el ambiente aún es sensible entre los participantes. El episodio terminó por dividir opiniones en redes sociales, aunque también generó preocupación sobre si el estrés y la dinámica del encierro podrían afectar el estado físico del actor.

Con este antecedente de salud y la presión del programa, en redes sociales la evolución de Alexis Ayala en La casa de los famosos México estará bajo la mirada de todos: tanto por su comportamiento como por su bienestar físico.

