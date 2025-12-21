Olivia Collins celebra su cumpleaños, pero la dejan plantada ¿team Noche ya la olvido?

Una noche de cumpleaños de Olivia Collins, que prometía risas, abrazos y brindis terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del espectáculo. La querida actriz y exparticipante de La casa de los famosos México organizó una elegante fiesta de cumpleaños, cuidó cada detalle y esperó a sus amigos más cercanos… pero muchos jamás llegaron. La escena no pasó desapercibida para reporteros ni para el público, que ahora se pregunta qué ocurrió realmente detrás de este inesperado desplante.

Olivia Collins arremete contra Ninel Conde después de La casa de los famosos México / Redes sociales / Archivo TVNotas

¿Qué pasó realmente en la fiesta de cumpleaños de Olivia Collins?

El cumpleaños número 68 de Olivia Collins se celebró en un bar de Coyoacán, uno de los puntos favoritos para eventos íntimos de celebridades. De acuerdo con testigos y reporteros de espectáculos, la actriz llegó puntual, sonriente y con la expectativa de reencontrarse con amigos del medio artístico.

Sin embargo, conforme avanzaron las horas, el ambiente comenzó a cambiar. Aunque se trataba de una reunión planeada con anticipación, varios invitados confirmados presuntamente no se habrían aparecido, lo que generó sorpresa y comentarios inmediatos entre los presentes.

La situación fue revelada por el periodista Gabo Cuevas, quien estuvo atento a lo ocurrido y no dudó en compartir lo que vio durante la celebración. Según su testimonio, la ausencia fue notoria y dolorosa, especialmente considerando el esfuerzo detrás del evento.

“Creo que cuando una persona te invita a su cumpleaños no sabes con el esfuerzo que está haciendo una fiesta” Gabo Cuevas

La fiesta, lejos de ser improvisada, fue cuidadosamente organizada, lo que hizo aún más evidente el vacío de quienes no asistieron.

¿Quiénes no fueron al cumpleaños de Olivia Collins?

Uno de los puntos que más generó conversación fue la lista de ausentes, sobre todo porque se trata de personas con las que Olivia Collins convivió recientemente en La casa de los famosos México o con quienes ha creado contenido en redes sociales.

Entre los nombres que presuntamente no habrían aparecido habrían destacado en Alexis Ayala, Aarón Mercury, Aldo de Nigris, Abelito, Adrián Di Monte y Facundo. En especial, sorprendió la ausencia de Aarón Mercury, reciente ganador de Las estrellas bailan en Hoy, con quien Olivia había colaborado públicamente.

Gabo Cuevas fue contundente al narrar lo ocurrido durante una transmisión en vivo: “No llegó Alexis Ayala, no llegó Aarón Mercury, no llegó Abelito, no llegó Aldo. No llegó nadie”, expresó.

¿Quién sí estuvo con Olivia Collins en su cumpleaños y la apoyó?

En medio del panorama desolador, una figura destacó por su presencia y respaldo. Los únicos excompañeros de La casa de los famosos México que acudieron a la celebración fue Clement Rodríguez Calderón, mejor conocido como Shiky y Dalilah Polanco

De acuerdo con Gabo Cuevas, Shiky no solo asistió, sino que se mantuvo cercano a la actriz durante buena parte de la noche.

“Ayer el único que abrazó a Olivia Collins de sus amigos, hasta donde yo me quedé tipo 10 de la noche, fue Shiky” Gabo Cuevas

Además, el comunicador detalló que el actor llegó con un presente y permaneció acompañándola cuando ya era evidente que otros invitados no llegarían.

¿Cómo reaccionó Olivia Collins tras quedarse esperando a sus invitados?

Según el reporte de Gabo Cuevas, Olivia Collins presuntamente habría atendido a los medios alrededor de las 7 de la noche, mostrando buena actitud. No obstante, cuando regresó a convivir con la prensa cerca de las 9 de la noche, presuntamente su semblante había cambiado notablemente.

El periodista aseguró que la actriz se veía desencajada, consciente de que muchas de las personas que esperaba no se presentarían. La decepción fue evidente, sobre todo considerando el esmero con el que organizó la celebración.

“Olivia lo que hizo fue una celebración de cumpleaños. Buscó un roof muy padre y ordenó flores, centros de mesa en una cosa muy bonita y vintage”, explicó Cuevas.

“Buscó una marca de patrocinios de una marca de alcohol para que sus invitados la pasaran bien” Gabo Cuevas

Pese al golpe emocional, la actriz no estuvo completamente sola. Pasó su cumpleaños acompañada de sus dos hijas y de amistades cercanas como la cantante Claudia Vázquez, quienes se mantuvieron a su lado durante la velada.