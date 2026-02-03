¡Aldo de Nigris reaparece golpeado! El ojo morado que encendió las alarmas por el influencer: FOTO

Aldo de Nigris apareció recientemente con un ojo morado y la imagen no pasó desapercibida entre quienes siguen de cerca al ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos México 2025. La aparición del influencer con esta visible lesión generó preguntas inmediatas sobre lo que ocurrió fuera de cámaras, te contamos los detalles.

Aldo de Nigris sorprendió al aparecer con un ojo morado. / Foto: Redes sociales

¿Qué le pasó a Aldo de Nigris?

Aldo de Nigris explicó que el moretón que tiene en el ojo no fue consecuencia de un golpe grave, ya que se trató de una situación informal mientras convivía, lo que derivó en un raspón que con el paso de las horas se tornó visible en la zona de la ojera. Aunque hasta el momento no reveló quién le provocó el golpe.

El creador de contenido detalló que la semana previa estuvo marcada por varios compromisos personales que interrumpieron su rutina, entre salidas, una enfermedad y un viaje por la boda de un amigo. Según contó, el golpe ocurrió después, durante un momento de juego, sin que representara una lesión de cuidado ni una agresión directa. Aun así, el moretón llamó la atención por tratarse de una zona sensible del rostro.

“Esta semana yo no pude entrenar, me fui de borracho. Me enfermé y luego se casó un amigo y me fui a la playa dos días. Luego me pegaron y dije: ‘Voy a entrenar’. Pero como que entrené borracho. No fue un mal golpe, estábamos jugando a darnos manotazos, fue un rasponcito, luego se me puso morado. Ya me han pegado, esto fue en la zonita, fue en la ojerita. No pasa nada, a mí me gusta que me peguen, nalgadas no, cachetadas”, dijo durante una entrevista con medios.

¿Cuál es el estado de salud de Aldo de Nigris?

Aldo de Nigris se encuentra bien y el incidente que llamó la atención en días recientes no pasó de una herida superficial. El ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos México 2025 continuó con sus actividades habituales, lo que confirmó que el moretón en el ojo no representó un riesgo ni requirió atención médica mayor.

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, la marca visible en su rostro correspondió únicamente a un raspón en la zona de la ojera que con el paso de las horas se tornó morado, una reacción común en este tipo de golpes leves.

Aldo de Nigris se prepara para Ring Royale

Aldo de Nigris se enfrentará a Nicola Porcella en Ring Royale, un evento de boxeo que reunirá a figuras del entretenimiento y creadores de contenido en una misma velada. El combate está programado para el próximo 15 de marzo y tendrá como sede la Arena Monterrey, en el estado de Nuevo León, uno de los recintos más grandes del norte del país.

El espectáculo es organizado por Poncho de Nigris, quien encabeza la imagen promocional del evento y funge como presentador del concepto que da identidad a la noche. Bajo el lema “Este rey no trae regalos, solo peleas”, Ring Royale deja claro que se trata de una función centrada en enfrentamientos sobre el ring, alejados de dinámicas ajenas al boxeo.

La cartelera busca captar la atención del público al reunir personalidades conocidas en un formato de combate, con Aldo de Nigris y Nicola Porcella como uno de los duelos principales de la noche.

