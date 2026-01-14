Aldo de Nigris sorprende y se lanza ¡ahora como actor!: de TikTok a LCDLFM y ahora a la TV: ¿Será el galán?

Aldo de Nigris dio un nuevo paso en su carrera al debutar como actor en un programa de televisión, luego de su triunfo en la tercera temporada de La casa de los famosos México 2025. El creador de contenido sorprendió con esta faceta actoral y etapa profesional, te contamos todos los detalles.

Aldo de Nigris debuta como actor en un programa de televisión. / Foto: Redes sociales

¿En que programa de televisión debuta Aldo de Nigris como actor?

Aldo de Nigris debutará como actor en la televisión al integrarse a un episodio especial de Vecinos, producción en la que también participará Abelito. La información fue dada a conocer por Elías Solorio, productor de la serie, quien compartió en sus redes sociales imágenes de los exintegrantes de La casa de los famosos México 2025, donde aparecen con vestuarios llamativos y tatuajes visibles durante la grabación.

“Hoy tenemos casa llena aquí en ‘Vecinos’. Todo mundo aquí listo y vean por qué, miren nada más quién va a estar en nuestro capítulo. Así que, muy pronto, lo van a ver en ‘Vecinos’”, escribió el productor, generando conversación entre los seguidores de la serie.

Por su parte, Lalo España también reaccionó a la llegada de Aldo de Nigris al foro de grabación y lo hizo con humor. “Como dos gotas de agua. Bienvenido al foro de Vecinos, Aldo de Nigris”, compartió el actor. Más adelante, España destacó la experiencia durante la jornada de grabación y se refirió a Abelito con un mensaje adicional: “Nos divertimos mucho hoy en la grabación de Vecinos. Tienes un angelote, Abelito, y se ve que eres una buena persona”, dejando ver el ambiente que se vivió durante el rodaje.

Aldo de Nigris participará en un episodio de Vecinos. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Aldo de Nigris sobre su debut actoral?

Aldo de Nigris habló de su primera experiencia frente a las cámaras en un formato de ficción. El ganador de La casa de los famosos México 2025 explicó que esta oportunidad llegó junto a Abelito, con quien también grabó una cápsula adicional.

“Voy a participar en Vecinos, con el Abelito grabamos cápsula de Probando, probando, y un episodio de Vecinos. Va a ser la primera vez que actúo, mi debut en la actuación. Me sentí muy raro al inicio porque te ponen el chícharo, yo no sabía. Los guiones te los dan en el momento, de que apréndete esta escena, pasas, la haces, la actúas… al inicio me revolvía un poco, pero voy aprendiendo sobre la marcha”, compartió el influener durante un encuentro con medios.

El creador de contenido también destacó el acompañamiento de Abelito y el aprendizaje compartido durante esta experiencia en un medio en el que, dijo, “todavía somos muy nuevos”,“ sin embargo, resaltó que la experiencia en el teatro que ya tiene Abelito se pudo ver en el set de grabación porque logra fluir sin esfuerzos.

Finalmente Aldo de Nigris aseguró que la experiencia superó sus expectativas y que terminó disfrutando el proceso. “Sí me gustó, es muy divertido, se la pasan muy bien cuando están grabando. Pensé que iba a ser todo muy serio, que te regañan si te equivocas, como en la escuela, y no”, concluyó.

Abelito también participará en el episodio especial de Vecinos junto a Aldo de Nigris. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Aldo de Nigris?

Aldo de Nigris nació el 27 de julio de 1999 y se dio a conocer principalmente a través de redes sociales. Su presencia en TikTok lo llevó a ganar visibilidad gracias a contenidos relacionados con memes y lip syncs, así como videos en los que comparte rutinas de entrenamiento en el gimnasio, material que forma parte constante de sus publicaciones.

En el ámbito digital, logró reunir una amplia audiencia. En TikTok, su cuenta aldotdenigris2 supera los 1.7 millones de seguidores, mientras que en Instagram suma más de tres millones, plataformas en las que mantiene contacto directo con quienes siguen su contenido y su día a día.

Antes de su etapa como creador digital, Aldo de Nigris estuvo ligado al futbol, ya que formó parte de Rayados de Monterrey, aunque no llegó a debutar de manera profesional. Más recientemente, amplió su proyección pública al convertirse en el ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos México 2025, consolidando su presencia en el medio del entretenimiento.

