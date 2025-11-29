¡La familia De Nigris le da la bienvenida a nuevo integrante! Aldo de Nigris será papá: “Te esperamos”

¡La dinastía De Nigris está de manteles largos! La mañana de hoy, viernes 28 de noviembre, se confirmó la llegada de un nuevo integrante a su familia. La noticia no pasó desapercibida por nadie. Incluso, las felicitaciones al exfutbolista no se tardaron en hacer presentes. Así fue el anuncio de que se convertirá en padre el familiar de dos de los exintegrantes de ‘La casa de los famosos México’.

Aldo de Nigris anuncia que será papá / Captura de pantalla

Te puede interesar: Aldo de Nigris se entera que a otro miembro de la familia De Nigrs le gusta Elaine Haro ¿le dan celos?

¿Cómo anunció Aldo de Nigris que será papa, hoy, 28 de noviembre?

La familia De Nigris no solo ha estado cargada de polémicas y escándalos, sino también de triunfos en los realities. Cabe recordar que Aldo de Nigris ganó ‘La casa de los famosos México’ y su tío, Poncho quedó como tercer finalista del mismo formato. Ahora, quien se dijo más que contento fue otro de los integrantes de esta dinastía. ¡Va a ser papá por tercera ocasión!

A través de su cuenta oficial de Instagram, el exfutbolista reveló que se convertirá en padre por segunda ocasión junto a su esposa Krizia Meyer.

Aldo de Nigris será papá por tercera ocasión; así lo anunció. / IG: @aldodenigris

En una emotiva sesión fotográfica que publicaron en su perfil en la que se ve Aldo y Krisia con el ultrasonido de su nuevo bebé, así como a su hijo mayor en brazos, la pareja mencionó la dicha que les da el convertirse en papás por segunda ocasión.

“Agradecido con Dios con esta bendición nueva que llega a nuestras vida, te amamos y te esperamos con mucha ilusión... Te amo @kriziameyer los tiempos de Dios son perfectos”. Aldo de Nigris

“Nuestro amor sigue creciendo … soon to be big bro. LOS AMO DEMASIADO”, escribió Krizia.

Así lo anunciaron:

Este fue el mensaje de Krizia Meyer sobre la llegada de su segundo bebé con Aldo de Nigris. / IG: @aldodenigris

No te pierdas: Poncho de Nigris habla sobre Aldo y Elaine: ¿qué oculta la supuesta pareja de La casa de los famosos México?

¿Cómo reaccionó la familia De Nigris al anuncio de Aldo sobre la llegada de su bebé?

Al momento, solo Lety Guajardo, ‘doña Alegría’, reposteó la publicación en las historias de su cuenta de Instagram. No obstante, los demás integrantes de la familia De Nigris no han reaccionado al anuncio de Aldo sobre la llegada de su tercer hijo. Aunque hubo algunas de las personalidades de la industria del espectáculo que no tardaron en enviar sus felicitaciones.

En la publicación de Aldo y Kriszia algunas personalidades, como Jimena Longoria, comentaron:

“Ayyyyyyyy!!!!! Muchas felicidades”,

“aaaaaaaaaa, felicidades”,

“Destronado el bebitoooo ajajajaja que emocion que pegaditos!”,

“Cositaa”.

Aldo de Nigris y Krizia Meyer están muy enamorados. / IG: @aldodenigris

Mira: Abuela de Aldo de Nigris causa polémica en Monterrey: golpea a la prensa ¿Llamó desgraciada a Mariana Botas?

¿Quién es Aldo de Nigris y cuál es su historia de amor con Krizia Meyer?

Aldo de Nigris, cuyo nombre completo es Jesús Aldo de Nigris Guajardo, es un exfutbolista mexicano nacido el 22 de julio de 1983 en Monterrey, Nuevo León. Durante su carrera profesional se destacó como delantero en equipos como:



Tigres UANL,

Veracruz,

Necaxa,

Guadalajara y , especialmente,

, especialmente, Rayados de Monterrey, donde vivió sus mejores etapas y conquistó títulos de liga y de la Liga de Campeones de la CONCACAF.

También formó parte de la Selección Mexicana entre 2010 y 2014. Tras una trayectoria sólida, anunció su retiro del fútbol en 2017.

Poncho de Nigris y Aldo de Nigris

En el plano personal, Aldo de Nigris encontró una nueva etapa de estabilidad junto a Krizia Meyer, influencer de moda y estilo de vida. La pareja se casó en noviembre de 2023 y desde entonces ha compartido abiertamente su vida familiar en redes sociales. En 2024 anunciaron que estaban en la dulce espera de su primer hijo juntos. ¡Ahora serán padres de nuevo!

Cabe recordar que hay tres Aldo de Nigris en la familia regiomontanana. Ellos son: