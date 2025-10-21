Aldo de Nigris acusa a su abuela, doña Lety, de robarle dinero cuando estaba en La casa de los famosos México

El exfutbolista y ahora flamante ganador del popular reality La casa de los famosos México, Aldo de Nigris, sorprendió recientemente al público al revelar un curioso e inesperado incidente familiar. En un podcast, Aldo confesó entre risas que su propia abuela, cariñosamente conocida como “doña Alegría”, tomó dinero mientras él permanecía encerrado en el programa. ¿Qué pasó exactamente?

Doña Lety reacciona a la broma que Facundo le hizo a Aldo de Nigris y pide que lo sancionen. / Redes sociales

¿Familia de Aldo de Nigris quería quedarse con los cuatro millones del premio de La casa de los famosos México?

Aldo de Nigris aclaró los rumores que surgieron tras su victoria en La casa de los famosos México 2025. Después de que circularan en redes sociales versiones que afirmaban que su abuela, doña Lety, y su tío, Poncho de Nigris, querían una parte del premio de cuatro millones de pesos, el exfutbolista decidió abordar el tema públicamente para despejar dudas.

En una entrevista con Maxine Woodside durante el programa Todo para la mujer, el influencer originario de Monterrey, Nuevo León, negó categóricamente estas versiones:

Lo dicen jugando, lo dicen para hacer polémica. Claro que no es real, de hecho he hablado con ellos y están para lo que me puedan ayudar. Aldo de Nigris

Con sus declaraciones, el campeón del reality show dejó claro que no hay conflictos familiares y que su relación con sus seres queridos sigue siendo sólida.

Tal vez te interese: “Doña Alegría” se somete a viral tratamiento y ¿rejuvenece? Así luce ahora la abuela de Aldo de Nigris

Doña Lety no fue invitada a la despedida de Aldo de Nigris antes de entrar a “La casa de los famosos México” y culpa a Poncho por no invitarla. / Redes sociales

¿Doña Lety, abuela de Aldo de Nigris, le robó al exhabitante de La casa de los famosos México?

Aldo de Nigris hizo una revelación durante una charla junto a su tío Poncho de Nigris, mediante el podcast de este último, donde ambos compartieron anécdotas del paso de Aldo por La casa de los famosos México. Fue en ese contexto cuando Aldo soltó, entre carcajadas, que al regresar a Monterrey notó que le faltaba dinero, y que fue su abuelita Leticia Guajardo, mejor conocida como “doña Alegría”, quien lo había tomado.

Llegué a la casa y esos son los verdaderos putaz... con Doña Alegría. Me robó un dinerillo. Aldo de Nigris

Su tío, Poncho, también reaccionó con humor y sin mostrar sorpresa, dando a entender que este tipo de situaciones no son nuevas en la familia.

“ ¿Te chin... lanita o no? Está arreglando la casa, ahí le dimos de todos lados. Le dije: ‘No le agarres y arréglale el Jeep que le dejaste’, pero ya la conocemos ”, añadió el también influencer regiomontano.

Tal vez te interese: ¿Doña Lety, abuela de Aldo de Nigris estará en La casa de los famosos? Le llegó invitación

¿Doña Lety, mamá de Poncho de Nigris, fue víctima de robo en su casa?

Después de que Lety Guajardo revelara que había remodelado la habitación de su nieto, Aldo de Nigris, así como otras partes de su casa, la felicidad por las mejoras pronto se transformó en enojo e indignación: fue víctima de un robo.

A través de sus historias en Instagram, la también conocida como “doña Alegría” relató cómo dos supuestos trabajadores lograron engañarla, diciéndole que acudirían a realizar una instalación. Según su testimonio, los hombres llegaron a su domicilio en una camioneta tipo pick-up, asegurando que debían revisar un trabajo relacionado con la colocación de un cancel.

Sin embargo, más tarde descubrió que los sujetos no pertenecían a la empresa contratada y que, en realidad, se llevaron el panel de vidrio que formaba parte de la reciente remodelación de su hogar.

“Pues se vinieron unas personas que no eran de la empresa con la que estoy trabajando. Ellos vieron la historia y se vinieron impresionantemente en una pic-kup”, comenzó con su historia.

Posteriormente, contó el modus operandi que los presuntos ladrones lograron robar un material que ella tenía:

Vinieron a checar el baño y luego me dijeron: ‘bueno, pero como no se puede hacer todavía, ¿dónde está el otro pedazo?’ (Les contesté:) ‘No, pues está acá’. (Y me dijeron:) ‘No le conviene tenerlo aquí en la cama, o sea, se le puede pasar un accidente porque ese es el vidrio, biselado y todo, grandote’. Se lo robaron. Me vinieron a robar. Doña Lety

Hasta ahora, ni Aldo de Nigris, ganador de La casa de los famosos México, ni ningún otro miembro de su familia han emitido declaraciones respecto al supuesto robo cometido a doña Lety.

Lee: Mhoni Vidente alerta a Aldo de Nigris: dice que debe alejarse de un familiar; ¿quién es?