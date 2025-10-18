Poncho de Nigris desata polémica por fuerte comentario sobre Aldo y Aarón Mercury: lo señalan de homofóbico

Tras una de las finales más reñidas y mediáticas de La casa de los famosos México, Aldo de Nigris se coronó como el gran ganador de la tercera temporada al acumular más de 19 millones de votos, superando el récord que había impuesto Wendy Guevara en la primera edición. Su carisma y cercanía con el público, además de su amistad con figuras como Aarón Mercury y Abelito, fueron claves en su triunfo.

Sin embargo, una nueva polémica estalló luego de que Poncho de Nigris, tío de Aldo y exparticipante del mismo reality, hablara sobre la relación entre su sobrino y Aarón Mercury, la cual fue tan comentada por los fans que dio origen al “shippeo” llamado Aldrón. Lo que parecía una broma entre seguidores terminó en un debate en redes sociales después de las declaraciones del regiomontano.

Aldo de Nigris confiesa lo que no le gusta de su tío Poncho de Nigirs en La casa de los famosos México. / Instagram: @aldodenigris/ @ponchodenigris

¿Cómo surgió el shippeo de Aldo de Nigris y Aarón Mercury?

Durante su estancia en La casa de los famosos México, Aldo de Nigris y Aarón Mercury mostraron una amistad muy cercana y cómplice, que el público interpretó con humor como una posible relación romántica. La conexión entre ambos se convirtió en uno de los temas más comentados del programa y los fanáticos comenzaron a crear contenido en redes bajo el nombre de Aldrón, una fusión de sus nombres.

Videos, memes y clips editados con música romántica se viralizaron rápidamente en plataformas como TikTok y X (antes Twitter). Los usuarios destacaban los momentos en que Aldo y Aarón se mostraban cariñosos o se hacían bromas dentro del reality. Incluso, algunos seguidores aseguraban que “Aldrón” tenía más química que muchas parejas reales del programa.

Tras finalizar la temporada, el shippeo siguió activo, y ambos exparticipantes se lo tomaron con humor en entrevistas, aclarando que su relación era de amistad, pero que agradecían el cariño del público.

Aldo de Nigris y Aarón Mercury / Captura de pantalla

¿Qué dijo Poncho de Nigris sobre el shippeo de Aldo de Nigris y Aarón Mercury en La casa de los famosos México?

En una entrevista con Judith Grace, Poncho de Nigris habló abiertamente sobre el tema, asegurando que el “shippeo” entre Aldo y Aarón no tenía fundamento.

“Trae a muchas enamoradas Aldo, pero Aldo es heterosexual, no es gay, es la neta, donde le busquen no le gusta... Nos gustan las mujeres, porque somos hombres. Formamos familia, copulamos, tenemos hijos y formamos familias. Con eso crecimos y así es”. Poncho de Nigris

Durante la conversación también mencionó los rumores que en su momento circularon sobre su propia orientación sexual:

“¿Tú crees que si yo hubiera sido gay no hubiera salido ya un novio o un amante? Obvio. Y Aldo también. Él está más chavito, pero yo lo conozco”. Poncho de Nigris

Finalmente, Poncho dijo que prefería el shippeo de su sobrino con Elaine, otra exparticipante del reality: “Me gustó más el shippeo con Elaine que con Aarón, porque ese de Aarón no viene al caso”.

Ver a partir de: 34:45

¿Por qué acusan a Poncho de Nigris de homofóbico?

Las declaraciones de Poncho de Nigris causaron una oleada de reacciones en redes sociales. Varios usuarios lo señalaron por supuestamente haber hecho comentarios con tono homofóbico, al considerar que sus palabras reforzaban estereotipos y rechazaban de forma implícita la diversidad sexual.

Frases como “Nos gustan las mujeres, porque somos hombres” o “antes se veía mal agarrarse de la mano con otro hombre” fueron retomadas por internautas que criticaron su postura. Algunos comentarios en redes expresaban: “Poncho sigue con mentalidad de los 90”, “Nadie dijo que Aldo fuera gay, solo era un ship divertido” y “Podía no entenderlo sin hacer comentarios así”.

A pesar de las críticas, Poncho no ha emitido una disculpa ni una aclaración adicional sobre sus dichos. Mientras tanto, Aldo de Nigris ha evitado pronunciarse sobre el tema, enfocándose en sus nuevos proyectos tras su victoria en el reality.

