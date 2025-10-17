Konan Big llama “lagartona” a Mar Contreras; Poncho de Nigris y Kunno reaccionan ¡Hubo agresión! VIDEO

En el más reciente episodio del podcast “Jalando fierro”, conducido por Poncho de Nigris, se vivió un momento totalmente inesperado. Durante la charla, Konan Big se refirió a la actriz Mar Contreras como “lagartona”, comentario que provocó la inmediata molestia de Kunno y del propio Poncho en plena grabación.

Todo ocurrió mientras los tres hablaron de Aldo de Nigris en “La casa de los famosos México”. Konan Big recordó la controversia del presunto beso entre la actriz Mar Contreras y el joven dentro del reality, pero sus palabras fueron tomadas como una falta de respeto para la actriz.

Konan Big llamó “lagartona” a Mar Contreras. / Redes sociales

¿Por qué Kunno golpeó a Big Konan en el podcast de Poncho de Nigris?

La situación se desató cuando Konan Big, sin filtro, preguntó: “¿Qué pasó con esa lagartona que besó a Aldo? ¿Mar Contreras?”.

De inmediato, Kunno reaccionó con molestia y alzó la voz para defender a la actriz: "¡Ay, cuál lagartona! ¿Qué te pasa? ¡Con Mar no!”, respondió con evidente enojo.

Kunno no lo tomó con humor y, entre risas incómodas, le soltó un manazo en el brazo al luchador, dejando claro que no toleraba ese tipo de expresiones.

A pesar de la tensión, Konan trató de justificar su comentario diciendo: “Bueno, la señora que estaba ahí, ¿ya está casada, no? Y es mayor de edad”.

Kunno defiende a Mar Contreras de Big Konan. / Redes sociales

¿Por qué Konan Big llamó “lagartona” a Mar Contreras?

El comentario de Konan hacía referencia al rumor que surgió durante “La casa de los famosos México” cuando una cámara captó a Mar Contreras besando a Aldo de Nigris. En el clip, la actriz parece tomar el rostro del exfutbolista y acercarse a su boca, lo que muchos interpretaron como un beso en la boca.

La escena se viralizó en redes sociales y generó un intenso debate entre los seguidores del programa. Algunos lo consideraron un gesto amistoso, mientras que otros lo vieron como una muestra de coqueteo. Ante la controversia, Mar Contreras se vio obligada a aclarar la situación ante los medios.

“Todo está grabado, todo se ha visto. Estamos muy tranquilos porque no hay cómo darle más importancia a eso”, explicó la actriz, dejando claro que entre ella y Aldo solo existe respeto y compañerismo dentro del reality.

Mar Contreras y Aldo de Nigris beso

Poncho de Nigris pone un alto a Big Konan y pide perdón en su nombre

Después del incómodo momento, Poncho de Nigris tomó el control del podcast y defendió a Mar Contreras. “Sí es casada, pero no pasó nada. Lo del beso en la boca es mentira”, aclaró con firmeza.

A pesar de que Konan insistió en haber visto las imágenes, Poncho reiteró que el video no muestra ningún beso real, sino un mal ángulo.

Finalmente, el conductor pidió una disculpa pública a nombre de su compañero y cerró el tema: “Ofrecemos una disculpa a Mar Contreras. Aquí todo es cotorreo, pero hay límites”.

El clip del incidente ya circula en redes, y mientras algunos celebran la reacción de Kunno por defender a Mar, otros critican la falta de respeto en los comentarios de Konan Big.

