¿Mar Contreras deja a Shanik Berman sin entrevista? La exhabitante de LCDLFM deja plantada a la periodista

Mar Contreras, exhabitante de La casa de los famosos México 2025, protagonizó, junto a la periodista Shanik Berman, un momento que ya se hizo viral en redes sociales, pues presuntamente dejó plantada a la periodista que le haría una entrevista tras su participación en el reality. ¿Qué pasó exactamente?

¿En qué lugar quedó Mar Contreras en La casa de los famosos México 2025?

La tercera temporada de La casa de los famosos México concluyó el domingo 5 de octubre, coronando a Aldo de Nigris, influencer originario de Monterrey, como el gran vencedor del reality. Con su triunfo, se llevó a casa un premio de cuatro millones de pesos.

Aldo formó parte del “team Noche”, grupo al que también pertenecía Mar Contreras, una de las participantes más polémicas del programa. Aunque muchos pensaban que sería eliminada en las primeras semanas, la actriz logró permanecer hasta el último día de la competencia.

Finalmente, Mar Contreras ocupó el quinto lugar en esta edición . El público le otorgó ese sitio, pese a que, según reportes, presuntamente era de las participantes con uno de los sueldos semanales más bajos. Aun así, logró salir con una suma considerable de dinero. Sin embargo, esto sigue quedando en un rumor.

¿Mar Contreras dejó plantada a Shanik Berman para una entrevista?

El día de hoy se viralizó un vídeo en la red social X, en el que aparecía Shanik Berman, quien aparentemente entrevistaría a Mar Contreras, quinto lugar de La casa de los famosos México 2025. Pero algo evitó que esto sucediera.

Durante el vídeo puede observarse a Shanik atendiendo una llamada por teléfono. En dicha llamada se encontraba Mar Contreras, quien rápidamente dio la presunta razón por la que no había podido llegar al llamado de Berman y las instalaciones de Grupo Fórmula.

Voy saliendo de grabar un programa, me mandaron la ubicación del Grupo Fórmula, la pongo en el waze y me dirijo a esa dirección. (...) Llegamos al lugar y ‘aquí no es Grupo Fórmula’. La volvemos a poner y nos marca ya la ubicación real, pero la puse dos veces y me marcaba otro lugar. Mar Contreras, vía telefónica con Shanik Berman

Aunque Mar Contreras dio su versión de los hechos, muchos usuarios especularon que no quiso ir a la entrevista, ya que según ellos, varios artistas salen mal parados de este programa. Aquí algunos comentarios:



“Es una señal para que no vaya a esa madr* jaja. Shanik me da mucha risa pero pregunta puras mamad..”

“Esa entrevista no va a traer nada bueno. Mejor que cancele eso” y,

“Mar mejor no vayas a esa entrevista esa Shanik es bien (víbora) creo que esto fue una señal divina para que no vayas”.

¿Por qué Shanik Berman no pudo entrevistar a Elaine Haro, exhabitante de La casa de los famosos México?

De acuerdo con la periodista Shanik Berman, la negativa de la entrevista con Elaine Haro no vino directamente de la actriz, sino que se debió a la intervención de su madre.

Me dicen que la mamá de Elaine dijo que contigo no va y yo dije ¿por qué? Yo la adoro, la conozco de toda la vida. Shanik Berman

Durante una transmisión en vivo, Shanik aclaró que no ha hecho comentarios sobre la vida privada de Elaine, sino únicamente sobre su desempeño dentro de La casa de los famosos México.

La comunicadora señaló que su crítica se centró en la decisión de Elaine de cambiarse del cuarto Día al cuarto Noche, una jugada que generó polémica. Incluso, durante la gala de eliminación, Shanik la enfrentó para cuestionar su estrategia.

