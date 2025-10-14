Poncho de Nigris vs Viralink: Explota la polémica familiar tras triunfo de Aldo en La casa de los famosos México

Después del gran triunfo de Aldo de Nigris en La casa de los famosos México 2025, la polémica en redes sociales volvió a colocar un Poncho de Nigris en el centro de atención. Lo que inició como felicitaciones y festejos se transformó rápidamente en un debate sobre el papel de la agencia Viralink en la carrera de Aldo y la participación de su familia en su camino al éxito. ¿Se peleó la familia De Nigris? Aquí te contamos todo.

Aldo de Nigris confiesa lo que no le gusta de su tío Poncho de Nigirs en La casa de los famosos México. / Instagram: @aldodenigris/ @ponchodenigris

¿Qué pasó entre Viralink y la familia De Nigris, tras el triunfo de Aldo de Nigris en La casa de los famosos?

La controversia comenzó después de que Aldo de Nigris se coronara como el gran ganador de La casa de los famosos México 2025. La polémica surgió cuando los seguidores en redes sociales señalaron que Viralink, agencia que representa a Aldo de Nigris, presuntamente habría excluido a Poncho y otros familiares del proceso de promoción y apoyo del reality. Según algunos comentarios en redes, la agencia supuestamente no habría gestionado correctamente los contenidos, la verificación de cuentas y la promoción de vídeos, lo que habría provocado críticas por la forma en que manejaron la presencia digital de Aldo durante el concurso.

Usuarios de X destacaron que la agencia supuestamente apenas habría subido algunos videos de Aldo durante su participación en La casa de los famosos México y que no supieron aprovechar la atención generada por el público. Además, señalaron que la participación de ciertos colaboradores presuntamente provocó una ola de críticas en TikTok, afectando la imagen del ganador del reality, la más mencionada fue la actriz Elaine Haro. La situación llevó a que Poncho de Nigris interviniera públicamente, dejando ver su descontento con la agencia y defendiendo la participación de su familia en el apoyo a Aldo.

Los comentarios que más encendieron las redes fueron:



“Muy raro que poncho no esté posteando nada de Aldo. Se sabe que Viralink y poncho no son buenos amigos #Aldoviral”

y poncho no son buenos amigos #Aldoviral” “Tío @_PonchoDeNigris dice Aldo que viralink ya no lo dejará ir al gym porque la gente se le juntará mucho ¿no es algo vs ti? ¿ya no lo dejarán hacer contenido contigo?”

ya no lo dejará ir al gym porque la gente se le juntará mucho ¿no es algo vs ti? ¿ya no lo dejarán hacer contenido contigo?” “Yo siento que se va a ir en picada por viralink Poncho había dicho que neta no tienen experiencia y cerraban campañas muy bajas y Wendy dijo que le pidieron consejos a su mánager porque ellos no sabían ni que pe... y que muchas marcas no sabían cómo contactarlo…"

Aldo de Nigris gana La casa de los famosos México y Poncho de Nigris desata críticas con su reacción. / Redes

¿Qué respondió Poncho de Nigris tras la polémica sobre el apoyo de su sobrino Aldo y Viralink?

En medio de la polémica generada por la supuesta problemática entre Poncho y la agencia Viralink, el exhabitante de La casa de los famosos México, Poncho de Nigris, fue mencionado en un tweet que expresaba apoyo hacia él y, a la vez, planteaba dudas sobre el papel de la agencia que representa a Aldo de Nigris tras su triunfo en él reality. En redes sociales comenzaron a circular comentarios de internautas que hablaban sobre un presunto distanciamiento entre Poncho y el equipo de su sobrino. Aunque no hay confirmación de esta versión, las especulaciones crecieron y el tema se volvió tendencia.

Una usuaria llamada Andrea (@andygub) publicó un mensaje dirigido al conductor y empresario, insinuando que la agencia de Aldo habría presuntamente excluido de la narrativa del triunfo.

“Te quiero tío Poncho. Siento feo que la agencia de Aldo sea partícipe de problemas y te hagan a un lado cuando tú, tus hijos y Marcela lo apoyaron tanto. Siguen más éxitos para ti y te seguimos apoyando, tío Poncho. Ánimo” Tweet de la usuaria Andrea @andybug

Este es el tweet de una usuaria donde defiende a Poncho de Nigris / Captura de pantalla

El comentario rápidamente cobró fuerza entre los seguidores del conductor, quienes coincidieron en que Poncho fue uno de los principales impulsores del apoyo hacia Aldo durante el reality. Sin embargo, otros lo acusaron de intentar victimizarse para mantener presencia en redes.

En su cuenta oficial @_PonchoDeNigris, el regiomontano agradeció los mensajes de respaldo y aprovechó para señalar que él y su familia habían estado presentes durante todo el proceso de su sobrino Aldo en el reality. En uno de sus mensajes escribió:

“Sin palabras. Yo di todo junto con mi familia, ya si otros se cuelgan la medalla y aparecen nada más a la foto, pues cada quien. La gente sabe quién fue el que más luchó y se aventó la funa masiva por defensor, los demás escondidos hasta que ganó. Me gustaría decir tantas cosas, pero todo a su tiempo”. Poncho de Nigris

Previamente compartió un mensaje con un tono más conciliador:

“Lo único que tengo que decir antes de dormir y ya para finalizar todo... ¡DE NADA! Gracias. Cambio de chip. ¿Qué sigue?”. Poncho de Nigris

Con estos mensajes, Poncho buscó responder a la polémica sin profundizar en discusiones y dejó claro que, según él, su intención siempre fue apoyar a su sobrino.

Doña Lety no fue invitada a la despedida de Aldo de Nigris antes de entrar a “La casa de los famosos México” y culpa a Poncho por no invitarla. / Redes sociales

¿Qué ha dicho Aldo de Nigris después de la polémica entre su tío Poncho y su agencia Viralik?

Hasta el momento, el joven no ha hecho declaraciones directas sobre la controversia entre su tío Poncho y la agencia Viralink. Aldo de Nigris, ganador de La casa de los famosos México 2025 ha preferido mantener un perfil bajo en redes sociales, enfocándose en disfrutar su triunfo y la bienvenida que recibió en Monterrey por parte de sus fanáticos.

Tras llegar al Aeropuerto Internacional de Monterrey, el pasado 12 de octubre, Aldo fue recibido con aplausos, porras y abrazos de su familia, incluyendo a su madre Leticia de Nigris, después de 11 semanas fuera de casa. Más tarde, en la Plaza Zaragoza, más de 500 seguidores lo esperaban para celebrar su regreso, acompañados de artistas locales como el rapero Millonario, quien dedicó un tema al nuevo ganador.

