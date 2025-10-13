César Doroteo lanza fuerte indirecta a Ricardo Peralta en La granja VIP, ¿lo tacha de lo peor? ¿Ya no son amigos?

La llegada de César Doroteo, mejor conocido como Teo, a La granja VIP, ya comienza a generar controversia desde su primer episodio. Aunque la presencia de Lola Cortés fue una de las sorpresas más comentadas de la noche, fue una declaración del influencer la que encendió las redes sociales: una contundente indirecta hacia Ricardo Peralta, su amigo cercano y lo tomó como... ¿mal ejemplo?

Ricardo Peralta y César Doroteo / FB: Ricardo Peralta/ Captura de pantalla

¿Cómo fue la entrada de César Doroteo a La granja VIP?

César Doroteo hizo una aparición espectacular en La granja VIP, donde también se integró Fabiola Campomanes. Desde el inicio dejó claro que su presencia no pasará inadvertida. El influencer arribó al reality en un tractor, captando la atención de todos y anunciando que su participación será tan llamativa como su estilo. Su entrada, que provocó risas y asombro entre los demás concursantes, marcó el inicio de lo que promete ser una de las intervenciones más controversiales y comentadas del show.

Con su inconfundible sentido del humor y gran confianza, Doroteo pronunció una frase que pronto se viralizó en redes:

César Doroteo es mi siguiente nivel, mi ser supremo, y no sé si La granja esté preparada para esta potra César Doroteo

Con esta declaración, el creador de contenido dejó en claro que no teme mostrarse tal como es y que su paso por el programa estará cargado de personalidad, autenticidad y momentos que darán mucho de qué hablar.

César Doroteo en La granja VIP 2025 / Redes sociales

¿Qué dijo César Doroteo sobre la participación de su amigo Ricardo Peralta en La casa de los famosos México?

Durante su entrada a La granja VIP, César Doroteo fue cuestionado por Kristal Silva, quien no dudó en tocar el tema de su cercanía con Ricardo Peralta, exhabitante de La casa de los famosos México, quien protagonizó una polémica participación en dicha competencia.

“Sabemos que tienes amigos polémicos que se han llevado el ‘hate’ de México por hacer las cosas no como al público le encanta ¿te dieron buenos consejos para eso?”, preguntó Silva.

Teo, entre risas, respondió con una frase que rápidamente se volvió viral:

Sí, me dieron grandes consejos, fue un gran maestro que me enseñó muchísimo que NO hacer. Entonces, espero poder ponerlos en práctica. César Doroteo, sobre su amigo Ricardo Peralta

La respuesta fue interpretada por muchos como una crítica directa a la forma en que Ricardo manejó su participación en La casa de los famosos México, donde su actitud altiva y su autoproclamado título como “el más poderosísimo de la casa” le valieron el rechazo del público.

¿Por qué Ricardo Peralta y César Doroteo fueron criticados en su gira musical ‘Infames’?

Ricardo Peralta y Césaro Doroteo llevaban juntos una gira musical con números interpretados por ellos mismos. También conocidos como Pepe y Teo, fueron criticados por un usuario en la red social X, ya que cuestionaba si existía gente que pagara dinero por ese tipo de espectáculos:

¿En serio hay gente que gasta su dinero en este tipo de espectáculos? ¡Con ustedes, Ricardo Peralta y Teo! Cuenta de X: @@raulgtzoficial

Según lo compartido en las redes oficiales de los influencers Pepe y Teo, ‘Infames’ es un show que mezcla música, comedia y participación del público, conservando el estilo distintivo que los ha hecho populares en el mundo digital.

Este espectáculo forma parte de una propuesta más ambiciosa con la que buscaban llevar su humor al escenario, con presentaciones ya programadas en ciudades como Monterrey, Puebla, Querétaro y Mérida.

Teo dice que Pepe y Teo no se acaba / Instagram: @pepeyteo

Estos son algunos de los comentarios que hizo la gente en dicha publicación:



“Y aunque te duela venden en México y en otros países! Este post huele a pura envidia.”

“No es por qué caiga mal estimado Raúl, da pena como una persona subida en un ladrillo y que se volvió loco y perdió el piso. Y sin Talento. Qué pena!” y,

“Ni aunque me regalaran los boletos.”

