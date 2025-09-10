¿Kristal Silva o el ‘Capi Pérez’? Conductor de ‘Venga la alegría’ se une a ‘La granja VIP 2025’

Falta poco más de un mes para el estreno de ‘La granja VIP 2025’, nuevo reality de TV Azteca. Tras confirmarse la participación de Alfredo Adame, se revela la identidad del segundo ‘granjero’, ¡se trata de un conductor de ‘Venga la alegría’!

¿Quién es el segundo participante confirmado para ‘La granja VIP 2025’?

En las últimas semanas, se ha especulado mucho sobre quiénes serían los participantes confirmados de ‘La granja VIP 2025’. Algunos rumores apuntaban a que podría ser Kristal Silva o incluso el ‘Capi Pérez’, conductores de ‘Venga la alegría’.

Y sí, un presentador del matutino formará parte de este proyecto. Sin embargo, no se trata de Kristal o Pérez, sino de Jawy Méndez, más conocido simplemente como Jawy, quien colabora en la edición de fin de semana del programa.

El también exintegrante de ‘Acapulco shore’ fue revelado oficialmente como el segundo ‘granjero’ durante la emisión del partido México vs. Corea de TV Azteca. La celebridad se dijo muy emocionada por participar en este reality e incluso lanzó una contundente advertencia a quienes serán sus compañeros, incluyendo al propio Alfredo Adame.

“Sí les puedo avisar que quien se junte conmigo, esa granja será un paraíso, pero si están en mi contra, el verdadero infierno, así sea simple”, expresó.

Su participación ha causado muchas expectativas, ya que tiene bastante experiencia en diversos realities similares. Ha estado en ‘Exatlón México’ y ‘El hotel VIP’, por lo que se espera mucha intensidad y polémica de su parte.

¿De qué trata ‘La granja VIP 2025’ y cuándo se estrena?

‘La granja VIP 2025’, programa originario de Chile, es un reality en el que un grupo de famosos es encerrado y monitoreado las 24 horas del día en una granja, en la que tendrán que hacer actividades de campo para poder conseguir sus propios alimentos y asegurar su supervivencia.

Hasta el momento, se ha confirmado la participación de Alfredo Adame y Jawy Méndez. Sin embargo, en redes sociales se ha filtrado una lista del resto de los posibles ‘granjeros’. Estas son las celebridades que, supuestamente, estarán en el reality:

César Doroteo

Sergio Mayer

Enrique “Kike” Mayagoitia

Carlos Quirarte

Sabrina Sabrok

Uriel Estrada

Marcela Iglesias

Wendolee Ayala

Kimberly Shantal

Jorge Alberti

Kristal Silva

Por otra parte, se sabe que la influencer Mallaeza será la conductora digital. En tanto que Lola Cortés, Ferka y Linet Puente serán las críticas.

El estreno está programado para el próximo 12 de octubre. Si bien aún no se revela el horario oficial, en uno de los promocionales decía que iniciará a las 10 pm y que se podrá ver por Azteca Uno, así como por la plataforma de Disney+.

¿Quién es Jawy Méndez, segundo participante confirmado de ‘La granja VIP’?

Luis Alejandro Méndez González, más conocido solo como Jawy, es un influencer y conductor mexicano.

Nació el 7 de octubre de 1988 en la Ciudad de México. Actualmente tiene 36 años.

Aunque estudió Administración de empresas, nunca ejerció.

En 2014, saltó a la fama por aparecer en ‘Acapulco shore’. Estuvo en varias temporadas del programa.

Estuvo en varias temporadas del programa. Durante su participación, tuvo una relación con Manelyk González, otra influencer. Si bien hasta planeaban casarse, en 2020 terminaron de mala manera. Actualmente, aunque no hablan mal el uno del otro, no tienen ningún tipo de contacto.

Ha estado en varios realities como ‘MasterChef Celebrity’, ‘Exatlón México’ y ‘El hotel VIP’.

En su momento, se desarrolló como cantante de reggaeton.

Actualmente, conduce ‘Venga la alegría fin de semana’.

