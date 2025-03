La chef Zahie Téllez y Jawy Méndez hablan por primera vez de su “romance”

La chef Zahie Téllez y el influencer Jawy Méndez finalmente rompieron el silencio sobre los rumores de un supuesto romance entre ellos en ‘MasterChef Celebrity’.

El conductor de ‘Venga la alegría: Fin de semana’ hizo una dinámica con la chef ahora que están arrancando motores para la nueva temporada del reality de cocina.

Zahie Téllez estuvo como invitada en el foro del matutino para promocionar la nueva temporada y durante su intervención, Jawy Méndez la recibió con halagos, asegurando que era “una de las mejores visitas que han tenido”.

La chef Zahie habló de la polémica con Jawy / IG: @ zahietellez

En medio de la entrevista, surgieron preguntas sobre sus concursantes favoritos en la edición pasada de ‘MasterChef Celebrity’. Aunque los conductores insinuaron que Jawy podría haber sido su preferido tal y como lo dijimos en TVNotas en abril de 2024.

Al respecto, Zahie aclaró que su favorito fue Harold Azuara, a quien describió como un joven disciplinado y entregado a la competencia. No obstante, mencionó que tanto Ferka como Jawy también fueron de sus consentidos, aunque admitió que “se portaban más mal”.

¿Jawy y la chef Zahie Téllez aceptan romance?

El momento más esperado llegó cuando Jawy le preguntó directamente si algún concursante le había tirado la onda durante la competencia. Con humor, el influencer recordó que se había especulado sobre una historia de amor entre ellos, a lo que Zahie respondió con ironía: “No que yo supiera... no veo de lejos, por más de que me hagan ojitos, no veo”.

Entre risas, ambos dejaron claro que no tuvieron un romance aunque sus interacciones en el programa de cocina sí generaron una gran química en pantalla.

Por otro lado, Zahie también reveló algunos secretos del reality, incluyendo la relación entre Poncho Cadena y Litzy, que tanto dio de qué hablar. Según la chef, Poncho alguna vez le confesó que “estaba saliendo con alguien”, pero finalmente resultó ser una broma, ya que nunca llegaron a verse fuera del foro. “Desde el día uno lo flechó", confesó Zahie sobre la relación entre la actriz y el chef.

¿A Jawy y la chef Zahie les prohibieron tener una relación?

En TVNotas te contamos que una fuente nos dijo: “La juez Zahie Téllez tiene privilegios con Jawy. Salen juntos y ella da clases privadas”. Los productores habrían prohibido que esto se diera en el programa.

Según nuestra fuente, la chef favorecía a Jawy en las preparaciones dándole algunos tips extra y que incluso habrían visto al ex de Manelyk, salir del camerino de la chef, además de que ella le regaló su libro de recetas.

Pese a que trataban de ser discretos, nuestra fuente nos dijo también que a Jawy supuestamente no le habría importado que fuera casada con tal de ganar el reality que finalmente ganó Rossana Nájera.

