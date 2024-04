¿Romance en MasterChef Celebrity? La chef Zahie y Jawy Méndez muy cerquita, a él no le importa que sea casada

En ‘MasterChef Celebrity’ los principales ingredientes son la sazón y el chisme. Nos enteramos por alguien de la producción que también se cocina un romance que trae ventajas a un concursante. ¿Será?

“Los jueces Zahie Téllez, Adrián Herrera y Poncho Cadena han sido muy exigentes con todos los participantes. Solo que, desde hace unas semanas, se han dado situaciones con las que los concursantes no se han sentido cómodos. Están molestos y murmuran que todo apunta a que Jawy Méndez será el ganador”.

Nuestra fuente asegura que, aunque faltan meses para la final, el influencer va a ganar: “Jawy tiene muchos privilegios y no importan las eliminatorias. Zahie Téllez lo ha salvado. Tres concursantes, de los que no te puedo revelar sus nombres por obvias razones, han visto salir al influencer del camerino de la chef. Ella le regaló su libro de recetas, pero ahí no para todo”.

Puedes ver: Daniel Bisogno confirma que necesita un trasplante de hígado para continuar viviendo; está en lista de espera

Jawy se aprovecharía de la situación para ganar el reality

“Ambos tienen una gran conexión que se nota en el foro, y tratan de ser discretos. A Jawy no le importa que ella esté casada, con tal de ganarse el millón de pesos”.

“Jawy se está llevando el trofeo. Los concursantes saben que la chef y él han salido y hasta clases privadas le da. El chisme corrió como reguero de pólvora en la empresa. Los altos ejecutivos tomaron cartas en el asunto y prohibieron a los productores que esto se dé en el programa. No quieren polémica. A la juez le llamaron la atención y le prohibieron que se acercara a Jawy”.

“Le dijeron que en ninguna circunstancia puede dar clases privadas y salir con algún participante. Ella negó todo y dijo que solo en una ocasión Jawy le pidió un consejo y trató de apoyarlo, como lo haría con cualquier otro concursante”.

Mira: Madonna regañó a Wendy Guevara en pleno escenario ¡porque no le hacía caso!: Video

Jawy ganó fama al participar en Acapulco Shore / Instagram: @jawymendez_oficial

“Resulta que los platillos que ella le enseñaba a preparar eran los mismos que él cocinaba en el reality. ¡Era un descaro! Aunque la chef trate de negarlo, es evidente que se cocina un romance ahí”.

“Jawy la utiliza para ganar. Es muy hábil con las palabras y parece buena persona, pero no es así. Sus logros son a base de coqueteos con la chef”.

“Todos dan su mejor esfuerzo como para que un ‘colgado’ utilice amoríos. Esperemos que se siga con las medidas estrictas que caracterizan a MasterChef”, concluyó.

Checa: Paola Durante aprueba el trabajo actoral de Belinda en la serie de Stanley: “Yo no soy fea, oigan”