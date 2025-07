¿Andrea Noli contenta con el final de MasterChef celebrity generaciones? Reacciona a victoria de Dani Valle

Andrea Noli, una de las finalistas de MasterChef celebrity generaciones, ha respondido públicamente a los rumores que sugieren que la final del reality show de TV Azteca estuvo arreglada para favorecer al conductor Carlos Quirarte. La actriz, conocida por su franqueza, no se guardó nada y también dijo qué le parece que haya ganado Dani Valle el reality.

¿Andrea Noli apoya resultado final de MasterChef celebrity generaciones?

La polémica en torno al desenlace de MasterChef Celebrity Generaciones creció días antes de la transmisión final, realizada el pasado domingo 27 de julio. Diversas cuentas de redes sociales que suelen filtrar resultados de realities y en ocasiones han acertado, aseguraron que la producción habría grabado múltiples finales con el objetivo de evitar filtraciones y proteger la imagen del programa.

Una versión apuntaba a que Carlos Quirarte sería el supuesto beneficiado de una decisión ya pactada, lo que desató críticas en redes sociales. Sin embargo, Noli se mostró tajante al responder en X a una usuaria que sugirió que ella había sido perjudicada:

“Ganó quien tenía que ganar, Dani Valle lo merecía. Yo tomé decisiones equivocadas y el postre no me salió. En esta competencia un error hace toda la diferencia. Gracias por todo el apoyo”. La actriz no abordó directamente los señalamientos sobre Quirarte, pero sí dejó en claro que sus propios errores fueron determinantes para no llevarse el título.

Andrea Noli y Jorge Salinas / Redes sociales

¿Filtraron al ganador de MasterChef celebrity generaciones semanas antes de la final?

Desde inicios de junio, MasterChef celebrity generaciones estuvo en el centro de la controversia debido a la aparición en X de una lista con el supuesto orden de eliminación de varios concursantes. Con el paso de los capítulos, la exactitud de esa lista aumentó la sospecha de que el programa estaba siguiendo un guion predeterminado.

Las especulaciones no se detuvieron ahí. Con el final acercándose, las mismas fuentes afirmaron que el conductor Carlos Quirarte sería coronado como ganador, lo que generó una ola de indignación entre televidentes y usuarios en redes.

Quirarte, quien se convirtió en una figura polémica junto a la chef Zahie Téllez, fue señalado en varias ocasiones por recibir un trato preferencial por parte de la producción.

Aun con las grabaciones múltiples que supuestamente se hicieron para despistar, la decisión final, que coronó al creador de contenido Dani Valle como “Mejor Cocinero”, no evitó que la controversia estallara el mismo día de la final.

Carlos Quirarte gana el pin del chef / Captura de pantalla

¿Cambiaron el final de MasterChef celebrity generaciones para desmentir que Quirate teníe el reality ganado?

Con más de 8.6 millones de seguidores en TikTok, Dani Valle fue quien finalmente se llevó el trofeo de la temporada. Aunque su victoria fue celebrada por muchos, también fue interpretada por otros como un intento de la producción de evitar acusaciones de favoritismo hacia Quirarte. Esto son meras especulaciones de redes y ninguna fuente oficial se ha pronunciado al respecto.

El propio Carlos Quirarte reaccionó con molestia a las versiones que lo colocaban como el supuesto “elegido” para ganar. En su canal de YouTube, expresó:

“No me bajan de que tuve que dar las n4lg4s para llegar a donde llego. Nadie sabe la chin** que es cocinar y competir en el reality”.

A pesar de las críticas y los rumores, la quinta temporada de MasterChef celebrity logró una vez más colocarse como uno de los programas más comentados en redes sociales. Pero como suele suceder en los realities, el sabor del triunfo viene con una pizca de drama.

