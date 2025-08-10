MasterChef Celebrity 2025: ¿Dani Valle, ganador del reality, ya recibió su premio?

Dani Valle se convirtió en el ganador absoluto de 1 millón de pesos de MasterChef celebrity generaciones 2025, pero aún no recibe su premio.

¿Qué hará Dani Valle con el millón de pesos que ganó en Masterchef celebrity 2025?

“No he pensado en lo que haré con el premio. Estoy analizando si hacer contenido con mi título de MasterChef. Es más, con decirles que no me han entregado ese millón (ríe). Seguramente lo meteré al banco para que se invierta y hacer más dinero. Sería una decisión inteligente. No quiero perder dinero. Lo usaré sabiamente”.

“Estoy muy agradecido por todo lo que viví estos meses en MasterChef. Tenía miedo de las críticas de los chefs, pero al final me salieron las cosas como quería. Por fin acabó esta experiencia. Me siento feliz por la respuesta del público. Ellos también fueron jueces desde casa. Quedaron conformes con mi participación”.

“Agarré más confianza, me atreví, experimenté y fui en crecimiento. La parte visual de los emplatados siempre me respaldó, algo que me chulearon mucho los chefs y mis compañeros. Mi camino fue de mucha evolución”.

“Me preparé demasiado antes y durante la competencia. Los fines de semana me la pasé cocinando para entender las técnicas y los procesos de la cocina. No solo es echarle por echar. Cada ingrediente tiene su significado”.

Dani Valle gana Masterchef revista / TV Azteca, @danielvallem y @torpecillo



¿Quién ayudó a Dani Valle a ganar el reality Masterchef celebrity 2025?

El creador de contenido compartió que uno de sus mentores fue Ricardo Peralta, que le ayudó antes de la final, pues él también ganó el reality en 2022.

“Le pedí consejos a Pepe (Ricardo Peralta). Desde el principio me mandó con una persona para que me ayudara a prepararme. Además, me dijo: ‘Cuida tus tiempos y cada detalle’. De hecho, 2 días previos a la final de MasterChef, Pepe me ayudó y asesoró. Preparamos, probamos, compramos e hicimos todo el menú de la final juntos”.

Sobre si no le afectaron las críticas de la competencia por ser amigo de Ricardo Peralta, nos dijo: “Al final nosotros somos amigos. No importa que haya habido aguas turbulentas. Herly subió videos apoyándome. También subí una foto donde estamos Jair (Sánchez), Pepe (Ricardo Peralta) y yo abrazándonos.

Es una amistad bonita y genuina. Por más que la gente quiera tirarnos, solo nosotros sabemos lo que tenemos. Estoy feliz de que los 3 me hayan apoyado”.

Dani Valle reconoce que Ricardo Peralta lo ayudó a ganar MasterChef Celebrity 2025. / IG

¿Dani Valle recibió hate en redes sociales por su participación en ‘MasterChef Celebrity’ 2025?

“Recibir hate es parte del mundo digital. Estamos abiertos a los comentarios de toda la gente, pero entré a MasterChef como Dani Valle para que me conocieran. Demostré lo que soy a través de las cocinadas. Conecté con el público”.

Dani compartió si ha sido difícil abrirse las puertas por ser creador de contenido.

“La parte digital es un camino de muchos aprendizajes. Nadie te prepara para la presión, el hate y las críticas de la gente, que dicen cosas que no eres. En ocasiones dudé y dije: ‘Siento que no pertenezco a esta onda digital’. No es un camino fácil, pero sí diferente para todos. Siempre he pensado que cualquier persona soñadora va a ser juzgada al principio. Sin embargo, cuando logras esas metas la gente comienza a decir: ‘Siempre creí en ti’ (ríe)”, concluyó.

Dani Valle, Ricardo Peralta y Jair Sánchez revista / @danielvallem y @torpecillo



¿Quién es Dani Valle, ganador de ‘MasterChef Celebrity’ 2025?

Se dio a conocer en 2021 al hacer videos cómicos sobre la vida ‘godín’ y se hizo viral en redes sociales.

Formó parte del canal Trío de tres , junto con Ricardo Peralta

, junto con Cuenta con su programa en YouTube Seres cromáticos , donde entrevista a personalidades del medio artístico.

, donde entrevista a personalidades del medio artístico. Recientemente participó en el reality MasterChef celebrity generaciones (2025), donde fue el ganador.

(2025), donde fue el ganador. Tiene 6 millones de seguidores en Instagram, 2.1 millones en Facebook, 395 mil en YouTube y 8.6 millones en TikTok.

