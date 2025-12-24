Detienen a Jaime Toral, acusado de secuestrar y explotar a ‘doña Lety’ para sus videos

Uno de los casos que más conmocionó las redes sociales fue el de ‘doña Lety’, una adulta mayor de escasos recursos que se hizo famosa gracias a los videos que compartía el influencer Jaime Toral. En dichos clips, se veía cómo Jaime la ayudaba y le hacía compañía.

Si bien al principio los usuarios aplaudieron la buena acción de Jaime, todo daría un giro inesperado con el tiempo. Y es que, en su momento, se destapó que, presuntamente, la señora realmente vivía secuestrada, por lo que las autoridades ofrecieron una gran recompensa por cualquier información del hombre.

Hace unas horas, finalmente se dio a conocer que el creador de contenido había sido detenido. En TVNotas te contamos todo lo que se sabe.

Doña Lety / Redes sociales

Checa: Kim Shantal vs Manola Díez: la influencer acusa a la actriz de ignorar y maltratar a su mamá ¿hubo pleito?

¿Qué pasó con doña Lety y Jaime Toral, el influencer que fue acusado de secuestrarla?

La historia se remonta a 2020. Justo en el pleno auge de la pandemia por Covid-19, Jaime Toral comenzó a subir videos junto a doña Lety, cuyo nombre real es Leticia Gómez, una señora de aproximadamente 62 años que vivía en Tantoyuca, Veracruz.

En los clips, se puede ver a Jaime dándole de comer y auxiliando a la señora. Su gran química en cámaras los hizo virales rápidamente. Con el paso del tiempo, algunos usuarios mencionaron que la señora lucía “triste y decaída”.

En septiembre de 2024, doña Lety logró ir con un vecino, a quien le habría dicho que estaba secuestrada. Tras esto, se llamó a las autoridades pertinentes. En entrevista para un medio local, la señora habría declarado que “un sujeto al que le apodan Toral la tenía amarrada y en un descuido logró huir”.

Por su parte, el hombre se defendió diciendo que todo era mentira. Aseguró que Lety se fue de la casa por voluntad propia y que sus palabras, probablemente, se derivaron de un problema neuronal que supuestamente le fue diagnosticado en 2022.

“El especialista concluyó que la señora Leticia no tenía ningún problema físico, que su padecimiento se inclinaba más a un cuadro psiquiátrico”, indicó.

Doña Lety / Redes sociales

¿Cómo fue la detención de Jaime Toral, el hombre acusado de secuestrar a doña Lety?

A principios de noviembre, la Fiscalía General del Estado de Veracruz ofreció una recompensa de 350 mil pesos por alguna información que pudiera dar con el paradero de Jaime.

Justo cuando la gente estaba olvidando el caso, se dio a conocer que el influencer había sido detenido en Puebla. Las autoridades de dicho estado informaron:

“Los elementos de Zacapoaxtla aseguraron al creador de contenido sobre la calle Arista en el centro de la ciudad, luego de recibir un reporte del sistema de emergencias 911 tras un llamado ciudadano el cual identificó y alertó como la persona que fuera boletinada por la Fiscalía de Veracruz”

Cabe destacar que a Jaime se le relacionó con la desaparición de una joven llamada Rosa Elena. Se dice que la chica fue reportada como desaparecida en 2024 y que era quien aparecía de fondo en los videos del creador de contenido.

No te pierdas: Famoso conductor e influencer denuncia robo a sus oficinas: “Nosotros ya perdimos todo”

¿Dónde está ‘doña Lety’?

Actualmente, se desconoce el paradero exacto de ‘doña Lety’. Poco después de su presunta liberación, ya no se volvió a saber nada de ella. Y es que ni siquiera tiene redes sociales.

Según reportan, la señora reside en un lugar que no se puede dar a conocer por cuestiones de seguridad, y se encuentra muy bien atendida.

Mira: La influencer Mona confirma que está embarazada y confiesa por qué lo ocultó; ¡bebé en camino! FOTOS