¿Dónde está doña Lety? La historia de la mujer que habría sido secuestrada por el influencer Jaime Toral

En los últimos días, el nombre de doña Lety ha tomado relevancia. Para quienes no recuerdan, doña Lety es una mujer de escasos recursos que se hizo famosa en redes sociales por aparecer en los videos de Jaime Toral, un influencer de origen veracruzano.

Si bien en los clips parecía haber una cierta camaradería entre ellos, todo cambió en 2024, cuando la señora de aproximadamente 62 años declaró que Jaime la tenía secuestrada. Aunque el caso causó mucha indignación en su momento, con el tiempo se fue olvidando.

No fue hasta hace algunos días que la Fiscalía General del Estado de Veracruz ofreció una recompensa para quien pudiera otorgar información sobre el paradero de Jaime, quien está acusado por el delito de trata de personas. Esto es lo que se sabe de este caso.

Doña Lety / Redes sociales

Te recomendamos: Como Valeria Márquez, influencer transmitió su muerte en vivo y su ex fue detenido: “Él estuvo viendo”

¿Quién es doña Lety y por qué se hizo viral en redes sociales?

Doña Lety, cuyo nombre real es Leticia Gómez, es una señora de aproximadamente 62 años que vivía en Tantoyuca, Veracruz. Comenzó a ser relevante en redes sociales cuando, durante la pandemia por el Covid-19 en 2020, empezó a aparecer en los videos de Jaime Toral.

En los clips, se ve cómo Jaime le lleva comida y platica con ella. Debido a la gran química que mostraban en pantalla y a que, en apariencia, el hombre hacía una buena acción, se volvieron virales rápidamente.

Por años, el influencer y la señora mantuvieron esta dinámica. Si bien la mayoría de los comentarios eran de apoyo, algunos usuarios notaban que, en ciertos momentos, doña Lety lucía triste y decía que ya estaba harta. En un principio se pensó que todo era actuado. No obstante, las cosas darían un giro inesperado.

En septiembre de 2024, doña Lety escapó y fue con un vecino de la localidad a contar que, presuntamente, había estado encerrada en contra de su voluntad. Tras esto, se llamó a las autoridades pertinentes y la rescataron.

En aquel entonces, un medio local dio a conocer las imágenes del rescate e informó que la mujer habría declarado ante la autoridad que “un sujeto al que le apodan Toral la tenía amarrada y en un descuido logró huir”.

Doña Lety / Redes sociales

Lee: Encuentran a influencer en avanzado estado de descomposición; solo tenía 30 años ¿quién era y de qué murió?

¿Jaime Toral secuestró a doña Lety?

Por su parte, Jaime Toral defendió su inocencia y sostuvo que siempre trató bien a doña Lety. Incluso, aseguró haberla conocido en una situación de calle y hasta con problemas de salud, por lo que le ofreció su ayuda.

“Este conflicto en el que nos está involucrando la señora Leticia exclamando que estaba encerrada, fue así como dimos la mano y nos la mordieron; recordemos que ella se arrastraba por las calles y tras llevarla con varios especialistas logramos que volviera a caminar”, manifestó.

Asimismo, aseguró que Lety se salió de la casa por voluntad propia y cree que sus palabras se podrían derivar de un supuesto problema neurológico que le detectaron hace algunos años.

“Corría el año de 2022 cuando la llevamos a un neurólogo porque ella afirmaba que su problema era físico no mental, el especialista concluyó que la señora Leticia no tenía ningún problema físico, que su padecimiento se inclinaba más a un cuadro psiquiátrico”, indicó.

Actualmente, la policía lo está buscando y se ofrece una recompensa de 350 mil pesos. Cabe destacar que a Jaime también se le relacionó con la desaparición de una joven llamada Rosa Elena. Se mencionó que había un ficha de búsqueda por su paradero desde 2024 y que era la chica que aparecía de fondo en los videos de Jaime con doña Lety. No obstante, este tema no ha logrado esclarecerse.

¿Dónde está actualmente doña Lety, la mujer viral de TikTok?

Luego de que pusiera su denuncia, no se ha vuelto a saber nada de doña Lety. Según reportes, la autoridad de Veracruz la rescató y después la trasladó a una casa resguardada al norte del estado.

No se ha divulgado su dirección exacta por motivos de seguridad y para que el denunciado no la encuentre. Según se rumorea, está bien.

Mira: Muere influencer, de apenas 29 años, tras compartir en vivo su dura batalla contra un cáncer raro y agresivo