El día que Eleazar Gómez fue tachado de ‘gay’ al ser descubierto con un influencer en un yate: ¿Qué sucedió?

El actual participante del reality La granja VIP, Eleazar Gómez, vuelve a ocupar titulares. En días recientes, se ha convertido en tema de conversación no solo por su desempeño en el programa, sino por las recientes especulaciones sobre su orientación sexual, luego de recordar el día que circularon fotografías en las que aparece disfrutando de un viaje en yate junto a un influencer. ¿Qué pasó exactamente?

Eleazar Gómez estrena romance y presume a su novia en su cuenta de Instagram. / Instagram:@eleazargomez333

¿Quiénes han sido las parejas del actor Eleazar Gómez?

A lo largo de su carrera, Eleazar Gómez, actual participante de La granja VIP, ha protagonizado varias relaciones sentimentales con figuras del medio artístico. Sin embargo, la mayoría de estos vínculos no ha terminado de la mejor manera. El actor ha sido señalado en repetidas ocasiones por supuestos comportamientos “violentos” o “agresivos”, lo que ha generado controversia en torno a su vida personal. A continuación, un recuento de sus relaciones más comentadas y las razones detrás de sus rupturas.



Danna Paola: En 2009, durante las grabaciones de la telenovela Atrévete a soñar , Eleazar video en el que se les veía discutiendo, y en el que el actor aparentemente le gritaba a la intérprete .



. Vanessa López: Tiempo después, el actor sostuvo una relación con la modelo Vanessa López, la cual duró menos de un año . Tras su ruptura, ella ofreció declaraciones públicas asegurando que había sufrido comportamientos posesivos y violentos por parte del actor. “He recibido amenazas de él. Fue una relación con mucha violencia”, expresó en una entrevista. Estas palabras desataron nuevamente la polémica en torno a la conducta del intérprete.



. Tras su ruptura, ella ofreció declaraciones públicas asegurando que había sufrido comportamientos posesivos y violentos por parte del actor. “He recibido amenazas de él. Fue una relación con mucha violencia”, expresó en una entrevista. Estas palabras desataron nuevamente la polémica en torno a la conducta del intérprete. Elia Ezrré: Posteriormente, Gómez comenzó un noviazgo con Elia Ezrré, quien al principio desestimó las acusaciones que Vanessa López había hecho . Sin embargo, con el paso del tiempo, la modelo reconoció que también había vivido episodios de agresión mientras convivía con él. “ Al principio se mostraba como un hombre perfecto, pero cuando me fui a vivir con él, comenzaron los problemas: primero los celos, luego los empujones y más tarde los jalones de cabello ”, reveló en una entrevista. Según relató, ella tenía 20 años y él 31 al momento de la relación, y aunque intentó ayudarlo, terminó alejándose por su seguridad.



. Sin embargo, con el paso del tiempo, la modelo reconoció que también había vivido episodios de agresión mientras convivía con él. “ ”, reveló en una entrevista. Según relató, ella tenía 20 años y él 31 al momento de la relación, y aunque intentó ayudarlo, terminó alejándose por su seguridad. Gaby Ruiz: Otra de las relaciones breves del actor fue con Gaby Ruiz, exintegrante de Acapulco Shore. Su romance apenas duró 20 días. La joven declaró que Eleazar mostraba un carácter cambiante y explosivo. “Tenía arranques de enojo, cambios de humor repentinos. Incluso con sus amigos podía pasar de estar tranquilo a molestarse sin razón”, compartió.

Lee: Eleazar Gómez regresa a La granja VIP y los granjeros no lo reciben con gusto: “Vi algunas carillas”

Eleazar Gómez estrena romance y presume a su novia en su cuenta de Instagram. / Instagram:@eleazargomez333

¿Cómo eran las fotos de Eleazar Gómez y un influencer en un yate?

Todo comenzó en diciembre de 2023, cuando los conductores Javier Ceriani y Elisa Beristain presentaron en su emisión unas imágenes exclusivas en las que se veía a Eleazar Gómez a bordo de un yate, conversando y disfrutando del mar.

Estas fotografías, como se los dijimos, tuvimos acceso a ellas, y les voy a decir una cosa están llenas de un coqueteo. Eleazar, en vísperas de su boda, estuvo en un yate con Mario Sierra, cuando su novia preparaba todo para la boda. Elisa Beristain

El detalle que más llamó la atención del público fue que el actor estaba comprometido con la conductora Jeni De la Vega en ese momento. Poco después de la difusión del material, la pareja anunció el fin de su relación, lo que incrementó las sospechas de que las fotos habrían sido la causa de su ruptura.

A partir de ahí, el tema tomó fuerza en medios de espectáculos y redes sociales, donde se comenzó a especular sobre la vida amorosa y la orientación sexual del intérprete.

Te puede interesar: Kim Shantal se le va a la yugular a Eleazar Gómez y él le responde en La granja VIP: “Los tengo bien puestos”

Chisme no like compartió las fotos del actor junto al influencer. / Captura de pantalla: Chisme no like

¿Cómo respondió Eleazar Gómez a las imágenes y a quienes cuestionaron su sexualidad?

Tras días de silencio, Eleazar Gómez fue abordado por reporteros a su salida de una grabación. Visiblemente incómodo, el actor decidió responder brevemente, pero con contundencia:

Jamás voy a dar ningún tipo de comentario acerca de una nota que no tiene ningún tipo de fundamento, ningún tipo de nada, no voy a dar ningún tipo de declaración acerca de algo que, como ustedes saben y como yo sé, es algo que no tiene ni pies ni cabeza. Eleazar Gómez

Con estas palabras, Gómez desestimó los rumores de un romance con Mario Sierra y evitó confirmar o negar directamente los comentarios sobre su orientación sexual.

Cabe recordar que Eleazar ha intentado reconstruir su imagen pública después de haber estado envuelto en controversias personales en años anteriores, por lo que los nuevos rumores llegan en un momento clave de su carrera mediática.

Lee: La granja VIP: ¡Eleazar Gómez rompe en llanto tras duro enfrentamiento con Fabiola Campomanes y Sandra Itzel!