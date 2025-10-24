Eleazar Gómez y la trágica muerte que enfrentó su familia; su hermano se quitó la vida

En redes sociales han señalado que una de las personalidades más controversiales de ‘La granja VIP’ es Eleazar Gómez. Los usuarios no solo lo han criticado por su polémico pasado en la cárcel tras agredir a Tefy Valenzuela, su ex, si no también por su actitud considerada como “soberbia” en el reality. No obstante, algunos cibernautas también recordaron la tragedia que lo marcó a él y a su familia. La muerte de su hermano.

En los últimos días, Eleazar Gómez ha estado envuelto en la polémica por su participación en ‘La granja VIP’. Incluso, protagonizó un fuerte encontronazo con Fabiola Campomanes, Kim Shantal y Sandra Itzel, ya que nominó a la última mencionada, luego de que le prometió no votarla en el juego. ¡Aseguran que fue traición!

¿Por qué Eleazar Gómez y Fabiola Campomanes se pelearon en La granja VIP?

La polémica entre los granjeros se encendió en plena Asamblea de ‘La granja VIP’. Eleazar Gómez nominó a Sandra Itzel, lo que fue considerado por la mayoría de los participantes como una traición, dado que no era un secreto su alianza en la competencia. A raíz de esta polémica decisión, Kim Shantal no dudó en arremeter en contra del actor. ¡Lo llamó “manipulador” y “traicionero”!

Eso no es todo, Shantal exhibió a Eleazar y le contó a Fabiola Campomanes que el actor pidió que la nominaran a ella debido a que ‘no tendría fandom’ y podrían deshacerse, facilmente, de un participante más. Esta situación desató la furia de la actriz, pese a que, en un principio, se mostró serena, después, ¡explotó!

“De ahora en adelante, húyeme, porque el sentimiento que tenía por ti era muy distinto. El sentimiento lo rompiste. Esta casa es de todos y ahora vas a tener que lidiar conmigo”. Fabiola Campomanes

Pese a que Gómez intentó conciliar con Fabiola, ella se negó. En esos momentos, algunos granjeros le hicieron ver al actor que no hizo una buena estrategia. Esto, no solo por nominar a Sandra Itzel, sino que también traicionó la confianza de Campomanes, quien “le abrió su corazón”, según reveló la actriz.

¿Cómo murió Hixem, hermano de Eleazar Gómez?

En medio de esta fuerte controversia, Eleazar Gómez se mostró vulnerable y rompió en llanto en ‘La granja VIP’ tras el pleito con Fabiola Campomanes. Por esta razón, en redes, algunos usuarios recordaron que, no es la primera vez que el actor está envuelto en escándalos, y no solo por las polémicas con sus ex, sino que también ha enfrentado duros momentos en su vida, como la muerte de su hermano, Hixem Gómez.

La mayoría de cibernautas en redes ha especulado que la manera de actuar de Eleazar tendría que ver con el fallecimiento de su hermano mayor. ¿Qué le pasó?

Cuando Eleazar tenía apenas 15 años, su hermano mayor, Hixem, tomó la decisión de quitarse la vida tras una etapa de depresión, a sus 18 años. Aunque este doloroso episodio ha sido mencionado en contadas ocasiones, marcó profundamente a la familia Gómez.

Incluso, en el año 2020, Carmen Salinas reveló en un programa que el joven habría pasado por una profunda depresión y enfrentaba dificultades en su relación sentimental, lo cual le habría llevado a tomar esta trágica decisión.

“En el Panteón Español me encontré a la mamá de Eleazar, yo no sabía que también tenía un hijo como yo que ya había fallecido, se llamaba Hixem Gómez Sánchez, de 18 años... Ella me dijo: ‘Mi hijo se suic… porque tenía problemas con su novia, la novia lo trataba muy raro, le hacía muchos desaires, y él de la tristeza se suic....” Carmen Salinas

Cabe señalar que son pocos los que recuerdan que, en 1998, Eleazar y sus hermanos,Jairo, Hixem y Zoraida Gómez unieron su talento para crear un grupo musical llamado Los rollers Gómez, bajo la dirección del productor Luis de Llano, quien los motivó a interpretar géneros como pop, hip-hop y rap. Sin embargo, la agrupación se disolvió al poco tiempo sin alcanzar el éxito esperado.

¿Qué dijo Eleazar Gómez sobre la muerte de su hermano, Hixem?

Eleazar Gómez, ex de Danna, solo ha hablado una vez de la muerte de su hermano y fue en TVNotas.En esta entrevista, el actor señaló a su familiar fallecido, Hixem, es como su “ángel de la guarda”.

“Fue muy duro cuando mi hermano Hixem se suic…, eso fue hace 16 años; es mi ángel de la guarda, siempre me encomiendo a él… En vida fuimos muy apegados. Él falleció cuando yo tenía 15 años, y él 18; nunca voy a olvidarlo, siempre lo voy a extrañar”. Eleazar Gómez

Asimismo, el actor señaló que él y su familia son muy unidos, pese a las adversidades que enfrentaron por esta terrible tragedia.

“Siempre hemos sido muy unidos; es algo de lo que estoy muy agradecido con la vida, de tener la familia que tengo y porque mi madre nos ha dado una gran educación y nos enseñó a estar juntos, y eso será por el resto de nuestras vidas”, comentó a TVNotas.

¿Quiénes son los hermanos de Eleazar Gómez?

Además de Hixem, quien era el mayor, Eleazar Gómez tiene otros tres hermanos, Jairo, Alizair y Zoraida Gómez. Esto se sabe de ellos:

El segundo de los cuatro hermanos es Jairo, quien también compartió escena con sus hermanos en ‘Rebelde’. No obstante, optó por apartarse de la televisión para enfocarse en el cine. Actualmente, reside en España y se tienen pocos detalles sobre su vida.

No obstante, optó por apartarse de la televisión para enfocarse en el cine. Zoraida, la tercera de los hermanos y única mujer, ha consolidado una destacada trayectoria como actriz. Cumplió uno de sus mayores sueños al convertirse en madre por primera vez.

ha consolidado una destacada trayectoria como actriz. Cumplió uno de sus mayores sueños al convertirse en madre por primera vez. Alizair, quien fue adoptado y es el cuarto de los hermanos, se ha mantenido lejos de los reflectores. Sin embargo, ha sido quien se ha hecho cargo de Melissa Sánchez, mamá de Eleazar Gómez, quien enfrenta problemas de salud y económicos,



Al momento, Eleazar Gómez no ha hablado acerca de la muerte de Hixem, su hermano, en La granja VIP. ¿En algún momento abrirá su corazón sobre esta terrible situación?