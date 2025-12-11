Eugenio Derbez revela razón por la que Aislinn Derbez fue hospitalizada: “Estaba con un poco de miedo”

La familia Derbez atraviesa uno de los momentos más complejos de los últimos años. A pocos días de la muerte de Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez, la actriz reapareció en redes sociales con una publicación que alarmó profundamente a sus seguidores: una fotografía en la que se apreciaba un brazo canalizado con un catéter venoso, acompañada de un mensaje que relataba la intensidad emocional y física de las últimas semanas. Ante la creciente preocupación, Eugenio Derbez rompió el silencio y reveló la razón de hospitalización. ¿A qué se debió?

Instagram:@aislinnderbez/ Facebook: Eugenio Derbez

¿Cómo anunciaron que Aislinn Derbez fue hospitalizada recientemente?

La preocupación comenzó a generarse en fans y seguidores, luego de que se difundiera rápidamente una historia de Aislinn Derbez, en la que se le veía con un catéter venoso en el brazo, accesorio que suele asociarse con hospitalizaciones, intervenciones médicas o estudios clínicos.

En redes sociales, la imagen desató de inmediato especulaciones acerca de una posible relación con la reciente y dolorosa muerte de su madre.

Si les contara la cantidad de cosas que han pasado este mes... no lo puedo ni creer... Un huracán de locura, renovación y sanación, pero con más paz que nunca y acompañada por tanto amor que me explota el corazón. La tribu que cultivamos es todo. Aislinn Derbez, vía redes sociales

Tras difundir la primera imagen, Aislinn Derbez no precisó la razón del catéter venoso ni confirmó si permanecía hospitalizada. Tampoco brindó información sobre diagnósticos, tratamientos o procedimientos médicos. Lo que sí mostró fueron momentos y pensamientos que evidencian su estado emocional y el camino de sanación que atraviesa luego de un año que, según sus propias palabras, la obligó a aprender a dejar ir.

“ El 2025 ha dicho: o sueltas por las buenas o a madraz*s, pero de que sueltas, sueltas ”, expresó.

Lee:

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre la hospitalización de Aislinn Derbez, su hija?

La creciente incertidumbre en torno a la salud de Aislinn Derbez, se detuvo cuando Eugenio Derbez habló públicamente sobre el estado de salud de su hija. En una entrevista para Despierta América, el comediante confirmó que Aislinn tenía una cirugía pendiente desde hace tiempo y que, pese al temor que le generaba, finalmente decidió enfrentarla.

Tenía una cirugía pendiente que ya la había postergado y estaba con un poco de miedo, pero está bien, de hecho acabo de hablar con ella, está de buen ánimo. Eugenio Derbez

Las palabras del actor llegaron como un bálsamo para los seguidores de la familia, quienes llevaban días especulando sobre la gravedad del procedimiento.

Eugenio también reconoció la acumulación de eventos dolorosos que su hija ha tenido que enfrentar recientemente. “ Por muchas cosas que le han pasado, además de la muerte de su mamá y lo de su operación, pero está bien ”, añadió Eugenio.

Mira: Muere Gabriela Michel, mamá de Aislinn: Así fue su historia de amor con Eugenio Derbez ¡Pensó que era gay!

¿Con quién pasará la navidad Aislinn Derbez, tras muerte de su madre, Gabriela Michel?

En medio del dolor y la preocupación, Eugenio Derbez aseguró que la familia permanece unida y acompañando a Aislinn Derbez en esta etapa delicada. El actor expresó su deseo y compromiso de pasar la Navidad junto a ella, como muestra de apoyo y cercanía.

Estamos muy cerca, estamos muy juntos, en Navidad seguro la vamos a pasar juntos, eso sí, sin falta. Eugenio Derbez

La pérdida de Gabriela Michel (actriz de doblaje y madre de Aislinn) ha dejado un profundo en su hija. Sin embargo, la familia Derbez ha mostrado su apoyo, pues también recientemente vimos a Vadhir Derbez acompañando a su hermana, tras dicha cirugía.

Tal vez te interese: Vadhir, tras la muerte de la mamá de Aislinn Derbez, responde a las críticas por “no apoyar a su hermana”