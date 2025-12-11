Muere atropellada querida actriz, a los 60 años; aseguran que presintió su muerte

El mundo del espectáculo se encuentra devastado tras confirmarse la trágica muerte de la actriz de Hollywood Wenne Alton Davis, quien perdió la vida a los 60 años luego de ser atropellada en Nueva York.

La noticia ha conmocionado a fans, colegas y a toda la industria, pues la artista era famosa a por su trabajo en series como La maravillosa “The Marvelous Mrs. Maisel”,”, “Girls5eva” y “New Amsterdam”.

Pierde la vida Wenne Alton Davis tras ser atropellada en Nueva York. / Redes sociales

¿De qué murió la actriz Wenne Alton Davis?

Las primeras versiones confirmaron que la actriz murió a causa de los traumatismos severos provocados tras ser atropellada por un vehículo la noche del 8 de diciembre.

Según la policía de Nueva York, el incidente ocurrió alrededor de las 21:00 horas cuando un hombre de 61 años giró su auto sin percatarse de la presencia de Wenne, golpeándola y causándole heridas mortales.

Su representante confirmó entre lágrimas que, aunque los servicios de emergencia acudieron de inmediato, las lesiones que sufrió la actriz fueron demasiado graves.

Los paramédicos la trasladaron al hospital Mount Sinai West, donde finalmente se certificó su muerte debido al trauma craneal y lesiones en el cuerpo. Aunque el conductor permaneció en el lugar, no fue detenido. Las autoridades indicaron que la investigación continúa.

Muere atropellada la querida actriz Wenne Alton Davis. / Redes sociales

Aseguran que Wenne Alton Davis presintió su muerte y se despidió de forma extraña

Uno de los testimonios más impactantes provino de un vecino de Wenne, quien aseguró que horas antes del fatal accidente la actriz se comportó de manera inusual, como si estuviera presintiendo algo.

El testigo contó que Wenne se despidió de él con un inesperado “Te quiero, te aprecio”, frase que le pareció fuera de lo común. En ese momento no le dio mayor importancia, pero tras conocerse la trágica noticia, admitió que todo le resultó extraño.“Sentí como si realmente se estuviera despidiendo. Ahora que esto pasó, todo cobra sentido”, comentó su vecino a The New York Times.

¿Quién fue la actriz Wenne Alton Davis?

Wenne Alton Davis fue una destacada actriz de televisión con una sólida trayectoria en producciones estadounidenses. Participó en exitosas series como “The Marvelous Mrs. Maisel”, donde se ganó el cariño del publico.

También participó en otras producciones:

“Girls5eva” (serie de TV, 2022) – Interpretó a Carpenter.

“American odyssey” (serie de TV, 2015) – Participó como parte del equipo de “Simons-Wachtel Security”.

“Shame” (película, 2011) – Tuvo el papel de oficial de policía.

“Rescue me” (serie de TV, 2009) – Apareció en dos episodios con los personajes Lesbo y Second Bull Dyke”.

“Bare knuckle” (cortometraje, 2007) – Papel de detective.

“Ladies room” (cortometraje, 2004) – Protagonista.

