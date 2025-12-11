Laura Flores sufre un trágico accidente en su casa ¡un desastre total! ¿Hubo pérdidas graves? VIDEO

Laura Flores vivió un susto inesperado en su propio hogar, luego de sufrir un accidente que la tomó por sorpresa mientras realizaba actividades cotidianas. El incidente terminó por preocupar a sus seguidores, pues la actriz tuvo que detener su rutina para atender las consecuencias de los hechos.

No te pierdas: Lalo Salazar confirma nuevo romance tras ruptura con Laura Flores ¿Quién es su nueva novia?

Laura Flores tuvo un accidente en su casa, ¿qué le pasó? Aquí te contamos todo. / Foto: Redes sociales

¿Qué le pasó a Laura Flores?

Laura Flores sorprendió a sus seguidores al revelar que vivió un contratiempo en su nuevo hogar, luego de que un accidente doméstico provocara una fuerte inundación. La actriz compartió lo sucedido a través de sus redes sociales oficiales, donde explicó que varias de sus pertenencias resultaron afectadas y que el incidente la tomó por sorpresa justo en pleno proceso de adaptación a su casa.

Con la sinceridad que la caracteriza, Laura describió el impacto del percance y cómo afrontó el desorden que dejó a su paso. “¡Hola! Ha sido complicado, pero todo se puede. Casa inundada por accidente doméstico, fotos, bolsas, zapatos que quedaron muy dañados, pero las fotos, que es lo que más me importa, están en disco duro”, contó para tranquilizar a sus seguidores sobre aquello que más valor sentimental tiene para ella.

Pese al mal rato, la actriz destacó que mantiene una actitud positiva y enfocada en lo que viene. “Lo importante es arrancar con buenas intenciones en esta nueva casa que nos traerá muchas lindas experiencias a mis hijos, mis mascotas y a mí”, expresó, dejando claro que el incidente no frenará sus planes. Además, adelantó que su vida seguirá moviéndose entre dos lugares: “Y a partir de 2026 ya con todo a trabajar, viviendo entre CDMX y Florida”.

No te pierdas: ¿Lalo Salazar ya olvidó a Laura Flores? Lo captan besando a una misteriosa mujer tras su polémica ruptura

¿Qué le pasó a Laura Flores? Tuvo una inundación en su casa. / Foto: Redes sociales

¿Cuáles son los daños que dejó el accidente en casa de Laura Flores?

Laura Flores compartió que su proceso de mudanza se complicó más de lo esperado luego de que su nueva casa sufrió una fuerte inundación. El incidente ocurrió por un descuido doméstico que, según contó, pasó inadvertido durante semanas y terminó afectando varias áreas de la propiedad. Para ella, el inicio de esta etapa que debía ser emocionante se convirtió en un reto inesperado.

“No ha sido fácil esto de la mudanza porque tuvimos un pequeño accidente; se nos inundó la casa porque un grifo se quedó abierto tres semanas, entonces se inundó todo”, explicó.

La acumulación de agua provocó daños estructurales que ahora requieren reparaciones profundas. La actriz de En nombre del amor y Piel de otoño detalló que una de las habitaciones fue la más afectada, al punto de tener que desmontarla por completo y esperar a que recupere condiciones adecuadas para ser habitable.

“Hay muchas cosas que se tienen que cambiar y arreglar, hay una habitación que se tuvo que desmantelar, botar el piso, la pared, hasta que se termine de secar todo”, señaló la actriz sobre el estado del lugar.

Además del desgaste emocional por el percance, Laura Flores está lidiando con la presión del tiempo, ya que busca que la casa esté en mejores condiciones antes de las celebraciones de fin de año y de la llegada de sus hijos para las fechas decembrinas. En medio del caos de cajas y reparaciones, ha intentado documentar el proceso con humor y realismo. “He estado toda la semana aquí entre cajas porque si no esto no queda, la Navidad se me viene encima, y vienen todos mis hijos”, comentó.

No te pierdas: Laura Flores lanza inesperada disculpa a Lalo Salazar, ¿por qué razón?

Entre cajas y pendientes: Laura Flores revela cómo enfrenta los daños en su casa. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Laura Flores?

Laura Flores, nacida el 23 de agosto de 1963 en Reynosa, Tamaulipas, es una actriz, cantante y conductora mexicana con una trayectoria que abarca más de cuatro décadas. Su carrera comenzó en la música con el grupo Hermanos y Amigos, con el que realizó giras por México y Europa. Posteriormente ingresó al Centro de Educación Artística de Televisa, donde inició su camino en la actuación con su participación en El combate. Desde entonces, ha alternado su presencia en televisión, teatro y música, destacando en telenovelas como El derecho de nacer, Clarisa, Gotita de amor, Siempre te amaré y Piel de otoño, así como en puestas en escena como Los Fantásticos, Jesucristo Superestrella, Sugar y Monólogos de la vagina.

A lo largo de su carrera, Laura Flores también desarrolló una faceta importante como cantante, grabando discos como Barcos de papel y Te voy a esperar, este último producido por Marco Antonio Solís. Su presencia en la televisión se expandió con su labor como conductora en programas especiales y en el matutino Hoy, además de su participación en series como Cero en conducta. En 2013 anunció su incorporación a Telemundo, donde formó parte de producciones como En otra piel y Reina de corazones. En años recientes regresó a Televisa con Juntos el corazón nunca se equivoca, consolidándose como una figura constante en la industria del entretenimiento mexicano.

No te pierdas: Laura Flores explotó contra Lalo Salazar por no aceptarle un departamento, aseguran: “Se puso bien intensa”