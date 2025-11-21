Laura Flores se somete a radical procedimiento de cabello: ¿cómo luce y cuál es su estado de salud?

La actriz y cantante mexicana Laura Flores encendió la conversación en redes sociales tras revelar que se sometió a un trasplante de cabello en una reconocida clínica especializada. La actriz, de 62 años, decidió mostrar cada parte del procedimiento por medio de un video que rápidamente generó preguntas entre sus seguidores, quienes buscaban conocer su estado de salud, los motivos de la intervención y qué resultados podría obtener. La también presentadora, originaria de Reynosa, Tamaulipas, compartió imágenes desde la clínica donde fue atendida y explicó que el proceso fue revisado por médicos especialistas.

Laura Flores / Redes sociales

¿Por qué Laura Flores decidió someterse a un trasplante de cabello?

En su video, Laura Flores explicó que este procedimiento estético forma parte de una etapa personal en la que buscaba sentirse más cómoda con su imagen. A sus 62 años, aseguró que no tiene inconveniente en hablar de su edad ni de los cambios físicos que llegan con el tiempo, por lo que optó por someterse a un trasplante capilar bajo supervisión profesional.

La actriz contó que el diagnóstico inicial fue minucioso. Los especialistas analizaron la densidad de su cabello, la cantidad de folículos viables para extraer y las zonas donde el implante podía lograrse con resultados armoniosos. Uno de los detalles que más llamó la atención fue la medición facial mediante láser para definir la línea frontal y la distribución adecuada de los injertos.

Flores eligió TJ Hair Clinic, ubicada en Tijuana, Baja California, reconocida por utilizar la técnica FUE (Extracción de Unidades Foliculares). De acuerdo con la información que compartió la actriz, la clínica ofrece paquetes integrales que incluyen transporte, hospedaje, alimentos, medicamentos postoperatorios y seguimiento de un año.

¿Cómo luce Laura Flores y cómo fue su trasplante de cabello?

El video que Laura Flores publicó muestra partes del proceso dentro del quirófano, donde se observa la preparación del área donadora, la separación de los folículos y el diseño de la nueva línea frontal. Según explicó, la técnica ‘FUE’ fue seleccionada por ser menos invasiva y por permitir una recuperación más rápida, ya que las cicatrices suelen ser mínimas.

Laura relató que, aunque muchos imaginan que se trata de una intervención dolorosa, en su caso no sintió molestias significativas debido a la anestesia local y al acompañamiento del equipo médico. También mostró la zona tratada después del procedimiento, con los folículos recién colocados y vendajes ligeros en la parte posterior de la cabeza.

Una de las recomendaciones que compartió fue la importancia del seguimiento médico posterior, especialmente durante la primera semana, que es cuando aparecen pequeñas costras que desaparecen de manera natural. Comentó que continuará documentando su evolución para mantener informados a sus seguidores.

La recuperación varía según el paciente, pero el crecimiento visible del nuevo cabello comienza alrededor del tercer mes, mientras que el resultado completo puede observarse entre los ocho y 12 meses. Es un procedimiento seguro siempre que se realice con especialistas certificados para evitar complicaciones como infecciones o líneas frontales poco naturales. Al momento, la actriz no puede mostrar cambios debido a lo antes mencionado.

Laura Flores / Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud de Laura Flores tras el trasplante de cabello?

Después de someterse al trasplante capilar, Laura Flores informó que su estado de salud es estable y que no presentó molestias durante el procedimiento. En el video que compartió, detalló que la intervención se realizó con anestesia local, lo que evitó dolor o incomodidad. También mencionó que el seguimiento médico comenzó desde el primer día, con revisiones para evaluar la zona donadora y los injertos recién colocados.

La actriz explicó que se sintió “superbien” al terminar el procedimiento y que pudo continuar con las indicaciones recomendadas por el equipo médico sin contratiempos. Hasta el momento, no ha reportado complicaciones ni efectos secundarios, solo las pequeñas costras habituales que aparecen durante los primeros días y que forman parte del proceso normal de recuperación.

