¿Laura Flores ya tiene novio? Hace importante revelación tras nuevo romance de Lalo Salazar

Después de que se difundieran imágenes en las que el periodista, Lalo Salazar, aparece muy cariñoso con una mujer desconocida, él decidió hablar abiertamente y confirmar que está estrenando romance, apenas a cuatro meses de su separación de Laura Flores. Ante esta noticia, la actriz no solo dio su opinión sobre la nueva relación de su expareja, si no también afirmó que... ¿ya tuvo más citas?

Lalo Salazar y Laura Flores / Redes sociales

¿Por qué Laura Flores y Lalo Salazar terminaron su relación?

Lalo Salazar y Laura Flores se conocieron en 2002 durante el programa Hoy, donde surgió una amistad que se prolongó por años. Volvieron a cruzarse a inicios de 2025 en Despierta, espacio que él conduce.

Decidieron intentarlo como pareja y, a finales de febrero, confirmaron su romance. Aunque prefirieron mantenerlo discreto, su felicidad era notoria; la propia actriz admitió estar viviendo uno de los momentos más plenos de su vida.

Pese a la aparente estabilidad, el 9 de junio Laura Flores publicó un comunicado anunciando la ruptura. Sin dar pormenores, señaló que fue Lalo quien puso fin al noviazgo.

En entrevista con TVNotas, una amiga cercana a la expareja reveló que, según parece, Laura Flores le propuso matrimonio a Lalo Salazar, quien consideró que era prematuro. Esto habría decepcionado a Flores, llevándola a difundir el aviso de separación.

Laura, por su lado, aseguró que Lalo la “bloqueó” tras sufrir un episodio de hipoglucemia (caída de azúcar) y la dejó sin explicaciones. Lalo, en cambio, solo ha expresado que le guarda un cariño especial y que ella siempre podrá contar con él.

Amiga cercana a Laura Flores reveló la razón de la ruptura entre la pareja. / Redes sociales

¿Laura Flores ya tiene nueva pareja tras separación con Eduardo Salazar?

Luego de que el periodista Eduardo Salazar confirmara públicamente su nueva relación, Laura Flores decidió romper el silencio y hablar sobre su propia vida sentimental. En entrevista con Gustavo Adolfo Infante para el programa De primera mano, la actriz confesó que, aunque todavía no tiene pareja, ya ha salido con tres hombres en los últimos meses.

Sin embargo, la protagonista de telenovelas como El alma no tiene color y Cómplices fue clara al señalar que no hubo química con ninguno de ellos:

He salido como con tres señores encantadores, pero nada…espero un día sorprenderte y decirte que ya estoy en el lingo lilingo, presentame a alguien mejor, alguien que valga la pena. Laura Flores

Con su característico sentido del humor, Flores aseguró que los encuentros no pasaron de una primera cita y que, pese a las buenas intenciones, no sintió atracción ni conexión emocional: “ No se me antojó ninguno ”, dijo con total sinceridad.

A pesar de su ruptura con Salazar, Laura Flores ya se ha dado oportunidad de conocer nuevas personas, igual que Lalo, quien ya aceptó que tiene un nuevo romance por el que está emocionado.

@deprimeramanoitv EXCLUSIVA ¡#LauraFlores REACCIONA al ‘NUEVO ROMANCE’ de LaloSalazar! ¡No te pierdas las mejores EXCLUSIVAS en DePrimeraMano👌🏻 a las 3 PM por el 3.1 de @Imagen Televisión ! ♬ sonido original - De Primera Mano

¿Quién es la nueva novia de Eduardo Salazar, tras ruptura con Laura Flores?

Esa es la duda que muchos se plantean después de que comenzaron a circular unas fotos en las que Lalo Salazar aparece en compañía de una mujer desconocida. Según se informó, las imágenes habrían sido enviadas a la conductora Addis Tuñón por testigos que se encontraban en el mismo bar donde fue visto el periodista, lo que provocó una ola de comentarios en redes sociales.

Por ahora, se desconoce la identidad de la mujer que aparece a su lado, y Salazar solo aceptó que se encuentra feliz con su nuevo romance, pero sin ahondar en más detalles:

Veo que en algunos medios se volvió a hablar de mi persona. Efectivamente, conocí a una mujer extraordinaria y estamos comenzando una relación muy bonita. Lo único que pido es respeto a su vida privada. Lalo Salazar

Por su parte, Laura respondió a la noticia sobre el romance de Lalo Salazar y la mujer “misteriosa":

“ No, pero qué bueno, qué bueno que esté contento. No tiene nada de malo que haga su vida. ¿A poco hizo comunicado? Acuérdate que a mí me tiene bloqueada y no lo puedo ver. Me parece bien que haga su vida, simplemente sorprende el hecho del comunicado ”, dijo Flores.

