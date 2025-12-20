Muere la actriz que protagonizó el romance más polémico de Hollywood; ¡del estrellato al escándalo!

El mundo del espectáculo amaneció con una noticia que reavivó recuerdos, controversias y pasiones del pasado: murió una actriz cuya vida amorosa fue tan comentada como su carrera frente a las cámaras. Protagonista de uno de los romances más polémicos de su época, su nombre volvió a ocupar titulares no solo por su legado artístico, sino por la historia personal que la colocó durante años en el centro del escándalo.

¿Qué actriz de cine murió?

El cine clásico pierde a una de sus figuras más elegantes y discretas: la actriz sueca May Britt murió a los 91 años, dejando atrás una trayectoria marcada por el talento, la sofisticación y un lugar especial en la historia de Hollywood. Su muerte cierra el capítulo de una generación de intérpretes que cruzaron fronteras y estilos, llevando el cine europeo a la meca del séptimo arte en una época dominada por grandes estudios y estrellas inolvidables.

May Britt construyó una carrera sólida tanto en Europa como en Estados Unidos, destacándose por su presencia serena en pantalla y por papeles que la consolidaron en producciones cinematográficas y televisivas de mediados del siglo XX.

Pasó de promesa del cine a protagonista del mayor escándalo romántico de su época. Hoy se despide una figura histórica. / Foto: IMDb

¿De qué murió May Britt, actriz sueca?

La actriz sueca May Britt falleció a los 91 años el pasado 11 de diciembre, cerrando un capítulo fundamental del cine clásico internacional. De acuerdo con la información confirmada, la intérprete murió por causas naturales en el Centro Médico Providence Cedars-Sinai Tarzana, un hecho que marca la despedida de una figura que supo moverse entre el cine europeo y Hollywood con elegancia y carácter.

La noticia fue confirmada por su hijo, Mark Davis, quien declaró a The Hollywood Reporter los detalles del fallecimiento de la actriz.

La actriz sueca May Britt murió a los 91 años. Conoce quién fue, de qué murió y por qué marcó una época en Hollywood. / Foto: IMDb

¿Por qué May Britt protagonizó el matrimonio más polémico de Hollywood?

El nombre de May Britt quedó marcado en la historia de Hollywood no solo por su talento, sino por haber protagonizado uno de los matrimonios más polémicos de la industria en una época dominada por el racismo y la intolerancia. Su carrera avanzaba con paso firme a finales de los años cincuenta, hasta que en 1959 conoció al actor y comediante Sammy Davis Jr. dentro de un estudio. Lo que comenzó como un romance se transformó rápidamente en un desafío frontal a las normas sociales de la época, provocando protestas raciales y una presión mediática que impactó de manera directa en su trayectoria profesional.

Lejos de ceder ante los ataques, May Britt tomó decisiones que intensificaron la controversia: se convirtió al judaísmo, religión adoptada por Davis Jr., y mantuvo una postura firme frente a la crítica pública. El 19 de noviembre de 1960, la pareja contrajo matrimonio en medio de un clima hostil, enfrentando obstáculos legales derivados de leyes discriminatorias que aún estaban vigentes. Ante este panorama, y con un Hollywood que le cerraba las puertas, Britt optó por retirarse del ambiente artístico, mientras el enlace se convertía en un símbolo de resistencia en una industria que aún no estaba lista para aceptar un matrimonio interracial.

El matrimonio duró ocho años y de esa unión nació su hija Tracey, en 1961, además de la adopción de dos niños afroamericanos en 1963. Sin embargo, la relación se fracturó cuando Britt supo de una relación paralela de su esposo con la actriz Lola Falana, lo que la llevó a solicitar el divorcio en 1968, pese a los intentos de Davis Jr. por salvar el matrimonio. Aunque intentó retomar su carrera actoral, nunca recuperó el nivel de éxito de sus primeros años y terminó alejándose definitivamente del medio. Más adelante volvió a casarse con Lennart Ringquist, se dedicó a la pintura y permaneció alejada de los reflectores hasta quedar viuda en 2017.

Muere May Britt, actriz sueca del cine clásico. Así fue su carrera y el romance que la colocó en el centro de la polémica. / Foto: Wikipedia

¿Quién era May Britt, actriz sueca que murió?

May Britt fue una actriz y fotógrafa sueca que dejó una huella particular en la historia del cine y del espectáculo, no solo por su trabajo frente a la cámara, sino por el contexto social que marcó su vida personal y profesional. Nacida como Maybritt Wilkens el 22 de marzo de 1934 en Lidingö, Suecia, Britt inició su carrera artística en la década de los cincuenta, primero en Italia y posteriormente en Estados Unidos, donde su presencia elegante y sobria la llevó a integrarse al circuito cinematográfico internacional de la época.

Su trayectoria actoral fue breve, pero significativa. Durante aquellos años, May Britt formó parte de una generación de intérpretes europeos que encontraron en Hollywood un espacio de proyección, aunque también enfrentaron las rígidas normas culturales y sociales del momento. Con el paso del tiempo, su nombre comenzó a trascender más allá de sus créditos en pantalla, convirtiéndose en un referente dentro de la conversación pública por razones que iban mucho más allá del cine.

May Britt es especialmente recordada por haber protagonizado uno de los enlaces matrimoniales más comentados y polémicos del Hollywood clásico, al casarse en 1960 con el actor y bailarín afroamericano Sammy Davis Jr., en pleno periodo de segregación racial en Estados Unidos. Ese matrimonio la colocó en el centro del debate social de su época y marcó un antes y un después en su vida. Britt falleció el 11 de diciembre de 2025 en Tarzana, California, dejando el legado de una mujer que, con una carrera corta pero intensa, quedó ligada para siempre a un momento clave de la historia cultural y social del siglo XX.

