Querido periodista mexicano muere horas antes de su cumpleaños ¡le llevaron pastel a su funeral!

A pocos días de la muerte del periodista Raúl Benoit, la familia del periodismo mexicano está de luto. Este lunes se confirmó la muerte de Rodolfo ‘el Negro’ Guzmán García, uno de los reporteros más queridos y respetados de la vieja guardia Fue uno de los reporteros fundadores de la revista Proceso y exreportero de Excélsior, su partida ocurrió en la víspera de su cumpleaños 79. Entre anécdotas, aplausos y lágrimas, colegas y amigos hoy celebran la vida de un periodista que nunca se quedó callado.

Muere Rodolfo ‘el Negro’ Guzmán, referente del periodismo. / Redes sociales

¿De qué murió Rodolfo ‘el Negro’ Guzmán reportero de Excélsior y Proceso?

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles oficiales sobre la causa de su fallecimiento. Lo que sí se sabe es que murió el lunes, apenas unas horas antes de cumplir 79 años.

Sus seres queridos lo velaron en una funeraria de la calle Sullivan, donde incluso partieron un pastel para recordarlo con cariño, como a él le gustaba, reveló el periódico La jornada. Su muerte fue reportada por varios medios como revista Proceso y el noticiero de Joaquín López Doriga, quien envío sus condolencias a su familia y expresó su pesar:

“No saben cómo lo lamento. Lo quise mucho. Y recorrimos el país y el mundo trabajando. Descanse en paz.”, compartió López Doriga.

Compañeros de oficio destacaron que, hasta el final, conservó su espíritu alegre y su pasión por contar historias, dejando una huella profunda en varias generaciones de reporteros.

Así despiden al periodista Rodolfo ‘el Negro’ Guzmán

Las muestras de afecto no se hicieron esperar. Colegas lo recuerdan como un “padrino” dentro de la redacción, siempre dispuesto a aconsejar a los más jóvenes, a quienes llamaba “ahijados”.

Quienes trabajaron con él hablan de su habilidad para conseguir entrevistas imposibles. Contaba, entre risas, cómo se coló al hotel María Isabel para lograr una exclusiva con un político estadounidense, o cuando sorprendió a Joan Manuel Serrat tocándole la puerta sin previo aviso.

También dejó momentos conmovedores. Durante un reportaje en Acteal junto a Ricardo Rocha, al ver la situación de las comunidades indígenas, se le quebró la voz y dijo: “Le hemos fallado a nuestros indígenas”.

¿Quién fue Rodolfo ‘el Negro’ Guzmán periodista?

‘El Negro’ fue parte del grupo de periodistas que abandonó Excélsior tras el golpe al diario en 1976. Junto a Julio Scherer, Vicente Leñero y Miguel Ángel Granados Chapa, ayudó a fundar Proceso, medio que marcó un antes y un después en el periodismo crítico en México.

Su primer gran texto, “¿Altar de la patria?”, cuestionó la autenticidad de los supuestos restos de Cuauhtémoc y mostró el sello que lo distinguiría: investigación seria, datos duros y cero miedo al poder.

Además, trabajó en Canal 8, Canal Once y ocupó cargos de comunicación social en distintas dependencias. Pero, más allá de los puestos, quienes lo conocieron coinciden en algo: era reportero de corazón.

