Lucía Méndez confiesa detalles inéditos del doloroso final de Pedro Torres: " Seis meses de sufrimiento”

La muerte del productor Pedro Torres, ocurrida el pasado 31 de enero a los 72 años, sigue generando reacciones en el medio artístico. En esta ocasión, Lucía Méndez compartió que el director enfrentó durante seis meses las complicaciones derivadas de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad que marcó la etapa final de su vida.

No te pierdas: ¡La ‘Regla de tres’ ataca de nuevo! Dos actores y un productor mueren en menos de una semana

Lucía Méndez revela cómo fueron los seis meses previos a la muerte del productor Pedro Torres. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Lucía Méndez sobre la enfermedad de Pedro Torres?

Lucía Méndez habló sobre el proceso que vivió Pedro Torres, su exesposo, durante la enfermedad que enfrentó antes de su muerte. La actriz compartió que desconocía en qué consistía la esclerosis lateral amiotrófica hasta que el productor fue diagnosticado y atravesó el padecimiento durante meses. “Estamos cerrando un ciclo de algo muy fuerte, un dolor fuerte, la enfermedad de ELA que yo no sabía que era y ahora dicen que hay muchísima gente con esa enfermedad”, expresó.

Méndez señaló que aún existen dudas sobre el origen de la enfermedad, aunque dejó claro que no busca responsabilizar a nada en específico. “No sabemos si viene de la vacuna o si viene de otra cosa, no quiero culpar nada porque no me consta. Es una enfermedad que vas viendo cómo se va acabando, no hay remedio, no lo vas viendo mejor, sino lo vas viendo cómo se derrumba”, añadió.

La actriz relató el impacto emocional que el proceso tuvo en ella y en su familia, particularmente en su hijo.

“Lloras mucho, todo el tiempo estás mal, sales en shock, porque yo lloré muchísimo y mi hijo lloró muchísimo”, compartió. También habló del momento posterior a la muerte del productor y de la sensación que quedó tras su partida. “Cuando este ser humano muere, no es que estés contenta, pero sientes paz, le das muchas gracias a Dios por su misericordia”, comentó.

Méndez también describió las consecuencias físicas que provoca la ELA conforme avanza: “Es una enfermedad que termina asfixiándote, no puedes hablar, no puedes caminar, no puedes comer, te paraliza”, dijo la protagonista de la telenovela Colorina.

No te pierdas: Muere Pedro Torres: Revelan desgarradoras FOTOS del famoso productor es sus últimos momentos de vida

Lucía Méndez reveló cómo fueron los seis meses de enfermedad que marcaron el final de la vida del productor. / Foto: Liliana Carpio/TVNotas

¿Qué mencionó Lucía Méndez sobre los últimos momentos de vida de Pedro Torres?

Lucía Méndez habló sobre los meses finales que vivió Pedro Torres antes de su fallecimiento y aseguró que el proceso estuvo marcado por un periodo prolongado de dolor. La actriz señaló que fueron seis meses complejos para quienes lo acompañaron de cerca. “Es tremendamente fuerte lo que acabamos de sufrir, seis meses de sufrir, seis meses de sufrimiento, de muchas cosas, pero ya descansó”, expresó al referirse a la etapa final de la enfermedad.

Méndez explicó que, a pesar de lo difícil del proceso, la cercanía fue constante hasta el final. “El hecho de que Pedro esté ya descansando en paz… estamos muy en paz porque todo el tiempo estuvimos con él”, dijo. Detalló cómo el acompañamiento se mantuvo incluso cuando su estado de salud se deterioró. “Cuando hablaba, perfecto, cuando ya no hablaba, hablábamos nosotros, cuando estaba triste, estábamos ahí”, añadió.

La actriz también envió un mensaje a quienes enfrentan el mismo padecimiento y a sus familias. “Le deseo lo mejor a la gente que tiene esta enfermedad porque es muy rara”, comentó. Finalmente, habló del vínculo personal que tuvo con el productor y del impacto que dejó en su vida. “Yo siempre he dicho que él fue el amor de mi vida y fue un hombre que me marcó, tan es así que tengo un hijo de él. Es triste terminar así”, concluyó.

No te pierdas: Muere Pedro Torres: Revelan íntimo proyecto que tenía en mente en sus últimos momentos de vida

Lucía Méndez y su hijo en el funeral de Pedro Torres. / Foto: Liliana Carpio/TVNotas

¿Qué es la ELA, enfermedad que padecía Pedro Torres?

La esclerosis lateral amiotrófica, conocida como ELA que tenía Pedro Torres, es una enfermedad que afecta a las neuronas motoras del cerebro, el tronco cerebral y la médula espinal, encargadas de controlar los movimientos voluntarios de los músculos. De acuerdo con MedlinePlus, con el avance del padecimiento estas células nerviosas se deterioran o mueren y dejan de enviar señales a los músculos, lo que provoca una pérdida progresiva de la fuerza y la coordinación. Con el tiempo, esto dificulta acciones cotidianas como caminar, hablar, comer o respirar, ya que la afección continúa avanzando y compromete distintos grupos musculares.

Los síntomas suelen aparecer después de los 50 años, aunque también pueden presentarse en personas más jóvenes, y varían dependiendo de la zona del cuerpo que se vea afectada primero. Entre los principales síntomas se encuentran:



Dificultad para levantar objetos, subir escaleras o caminar

Debilidad en brazos o piernas

Dificultad para tragar, con episodios de asfixia, babeo o náuseas

Problemas para respirar

Alteraciones en el habla, como un ritmo lento o arrastre de palabras

Cambios en la voz, como ronquera

Caída de la cabeza por debilidad en los músculos del cuello

Calambres, rigidez y contracciones musculares

Pérdida de peso

Cambios emocionales y depresión

MedlinePlus señala que la ELA no afecta los sentidos ni, en la mayoría de los casos, la capacidad de pensar con normalidad, aunque en algunos pacientes pueden presentarse alteraciones cognitivas.

No te pierdas: Pedro Torres y Lucía Méndez: Así fue el intenso romance entre la actriz y el productor ¿hubo celos?