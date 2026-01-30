Pedro Torres: Así se vivió el funeral del productor; te mostramos fotos exclusivas del féretro ¡Hasta posaron!

El productor y director Pedro Torres Castilla murió a los 72 años de edad hoy jueves 30 de enero. La noticia marca el cierre de una trayectoria ligada a la televisión mexicana, donde desarrolló proyectos como realizador y creativo, dejando un registro amplio de su trabajo dentro de la industria audiovisual. Te contamos los detalles sobre cómo se vivió su funeral, donde algunos asistentes hasta posaron en el féretro.

Lucía Méndez y su hijo en el funeral de Pedro Torres. / Foto: Archivo TVNotas

¿Qué dijeron sobre la muerte de Pedro Torres hoy, 30 de enero?

La familia de Pedro Torres confirmó la muerte del productor y director a través de un comunicado difundido en redes sociales, donde señalaron: “Con profundo pesar, la familia Torres Castilla comparte la noticia del fallecimiento de nuestro querido Pedro Torres Castilla”, y pidieron comprensión ante el momento que atraviesan.

La familia explicó que el productor enfrentó una enfermedad y detallaron que “partió el día de hoy en paz, tranquilo y lleno de fe, rodeado del amor de sus hijos, de su madre, de sus nietos, hermanos y hermanas, sobrinos, familia extendida y demás seres queridos que lo acompañaron hasta el último momento”. Pedro Torres fue diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que afecta a las neuronas motoras, responsables de controlar los movimientos voluntarios del cuerpo, y que provoca que los músculos dejen de recibir señales del cerebro.

Finalmente, la familia solicitó respeto durante el duelo y adelantó que los servicios se llevarán a cabo de manera privada. “Solicitamos de la manera más respetuosa a los medios de comunicación y al público en general comprender y respetar este momento de duelo que atraviesa la familia”, indicaron.

¡A puerta cerrada! Así despidieron a Pedro Torres en su velorio. / Foto: Archivo TVNotas

¿Lucía Méndez asistió al velorio de Pedro Torres?

Hoy jueves se lleva a cabo el velorio del productor y director Pedro Torres en una funeraria ubicada al poniente de la Ciudad de México. El acto se realiza a puerta cerrada, conforme a lo solicitado por la familia, que decidió mantener el servicio de manera privada y con acceso restringido.

En exclusiva, en TVNotas revelamos las primeras imágenes del velorio, al lugar asistió Lucía Méndez, actriz y cantante, exesposa del productor, quien acudió para despedirse de su exmarido.

En la imagen se observa a Lucía Méndez vestida de negro mientras posa y toma fotografías del féretro. Al frente se aprecia el ataúd de madera, colocado sobre una base elevada y rodeado de arreglos florales blancos dentro de la capilla.

Junto al féretro se encuentra Pedro Antonio Torres, hijo del productor y de Lucía Méndez, quien permanece de pie durante el velorio y se toma fotografías, incluso posa y sonríe. El recinto cuenta con bancas de madera y una iluminación cálida, enmarcando el espacio donde se desarrolla la despedida privada de Pedro Torres.

El hijo de Pedro Torres y Lucía Méndez posando junto al féretro del director. / Foto: Archivo TVNotas

¿Quiénes dieron el último adiós a Pedro Torres?

A su llegada al velorio de Pedro Torres, Isabel Lascurain, integrante de Pandora, habló sobre la trayectoria del productor y director, y recordó su influencia dentro de la industria musical. La cantante compartió sus palabras en el recinto funerario, donde acudió para despedirse y acompañar a la familia.

Lascurain destacó el papel de Pedro Torres en el desarrollo del lenguaje audiovisual en la música al señalar:

“Era muy divertido, lo traía adentro el ser director, hizo cosas divinas y revolucionó, sin duda alguna, los videos en América Latina, puso la raya y el punto y aparte”. Isabel Lascurain

Con ello, hizo referencia a la manera en que su trabajo marcó una etapa en la producción de videoclips en la región.

Asimismo, recordó la relevancia que tuvo Torres para distintos artistas y el impacto de su trabajo en la industria: “Todo mundo quería que le hiciera un video Pedro Torres. Emmanuel fue primero, luego Luis Miguel y luego ya fuimos los demás”. Finalmente Isabel Lascurain subrayó que su legado permanece también en su familia al afirmar: “Gran legado para sus tres hijos que son artistas”.

Beatriz Pasquel, esposa de Pablo Moctezuma y madrastra de Frida Sofía, recordó a Pedro Torres y se refirió a él como una figura que marcó un ejemplo de vida, dejando una enseñanza para quienes lo conocieron y convivieron con él.

“De los grandes seres humanos que he conocido, lo más adorado, heneroso y divino. Sus historias, su vida, fue un ejemplo de vida para la televisión y para la vida de tantos de nosotros. Lo vamos a extrañar mucho”, relató Pasquel.

