Pedro Torres, tras confirmarse su muerte, reviven su último mensaje en redes: “Con el corazón en la mano”

La industria del espectáculo en México atraviesa un momento de luto tras confirmarse la muerte de Pedro Torres, productor y director con una larga trayectoria en Televisa, quien falleció este viernes 30 de enero de 2026 a los 72 años de edad. La noticia fue dada a conocer a través de una esquela publicada en sus redes sociales oficiales, donde familiares y amigos informaron su deceso y le dieron el último adiós.

Te puede interesar: Pedro Torres diagnosticado con enfermedad incurable... Se despide de sus amigos

¿Pedro Torres murió? Este es el estado de salud del productor / Captura de pantalla / canva

¿De qué murió Pedro Torres, productor y exesposo de Lucía Méndez?

Pedro Torres murió a los 72 años luego de haber sido diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurodegenerativa que afecta las neuronas motoras y provoca una pérdida progresiva de las funciones musculares.

El diagnóstico fue confirmado públicamente en agosto del año pasado, momento en el que trascendió que el productor comenzó un proceso de despedida con personas cercanas a su entorno familiar y profesional. Desde entonces, mantuvo un perfil bajo y limitó sus apariciones públicas.

La esquela compartida por su familia no detalló mayores aspectos médicos, únicamente señaló que su fallecimiento ocurrió de manera tranquila y rodeado de sus seres queridos. Asimismo, reiteraron su agradecimiento a quienes acompañaron al productor durante su enfermedad.

Te puede interesar: Lucía Méndez revela que se sintió celosa de Montserrat Oliver por Pedro Torres

Pedro Torres se enfrenta a esclerosis lateral amiotrófica (ELA) / Captura de pantalla

¿Cuál fue el último mensaje que compartió Pedro Torres en redes sociales?

Tras darse a conocer su muerte, en redes comenzaron a preguntarse cuál había sido la última publicación pública de Pedro Torres. De acuerdo con su actividad en redes sociales, fue en septiembre de 2025 cuando el productor realizó su último post en Instagram.

En esa publicación, Pedro Torres compartió imágenes captadas durante el sismo del 19 de septiembre de 2017 en México, recordando uno de los episodios más significativos y dolorosos en la historia reciente del país. En el texto que acompañó las fotografías, el productor destacó la respuesta solidaria de la sociedad mexicana ante los desastres naturales.

En el mensaje, Torres reconoció el trabajo realizado por ciudadanos y profesionales del ámbito creativo, quienes utilizaron su talento para apoyar a las personas afectadas. Hizo mención especial a compositores, productores musicales, fotógrafos y cineastas que se sumaron a distintas causas para recaudar fondos y visibilizar la tragedia.

“Un reconocimiento a todos los que ayudaron de forma desinteresada, anónima y con el corazón en la mano en los desastres naturales que sacudieron a México. A las voces, compositores, productores musicales, fotógrafos y cineastas que dieron vida a este homenaje con el afán de seguir ayudando a los afectados en la recaudación de fondos de las muchas fundaciones y causas que se sumaron” Pedro Torres

Te puede interesar: Lucía Méndez comparte emotiva fotografía tras terrible diagnostico de Pedro Torres, su ex

¿Quién fue Pedro Torres y cómo empezó en su carrera como productor?

Pedro Torres fue un productor, director y creador de contenidos con una amplia trayectoria en la televisión mexicana. Durante varios años colaboró con Televisa, donde estuvo al frente de proyectos que marcaron pauta en la programación nacional.

Entre sus trabajos más conocidos se encuentran los programas “Big brother” y “Mujeres asesinas”, producciones que tuvieron gran impacto en la audiencia y que consolidaron su nombre dentro de la industria del entretenimiento.

Además de su faceta televisiva, Pedro Torres tuvo una destacada carrera en el ámbito musical. Fue productor y director de videos musicales para artistas reconocidos como Emmanuel, Amanda Miguel, Julio Iglesias y Mijares, entre otros, contribuyendo al desarrollo visual de distintas etapas de sus carreras.

En el ámbito personal, Pedro Torres estuvo casado con la cantante y actriz Lucía Méndez, con quien procreó un hijo. Aunque posteriormente tomaron caminos separados, ambos fueron figuras relevantes del espectáculo mexicano durante varias décadas.

Te puede interesar: ¿Pedro Torres se despide? Reaparece en Las Vegas tras diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica