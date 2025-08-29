Lucía Méndez comparte emotiva fotografía tras terrible diagnostico de Pedro Torres, su ex

La actriz y cantante Lucía Méndez sorprendió a sus seguidores al pronunciarse públicamente después de que se diera a conocer que su ex pareja, el productor Pedro Torres, enfrenta un delicado estado de salud. Según una fuente contó a TVNotas que el reconocido director habría sido diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), un padecimiento degenerativo y sin cura que afecta directamente a las neuronas motoras.

Lucía Méndez, Pedro Torres y su hijo / Redes sociales y archivo TVNotas

¿Qué mensaje compartió Lucía Méndez sobre Pedro Torres?

Lucía Méndez utilizó su cuenta de Instagram, donde suma más de 470 mil seguidores, para publicar una foto instantánea tomada en la época en que mantuvo una relación sentimental con Pedro Torres. En la foto se observa al productor cargando a su hijo Pedro Antonio cuando era un bebé, mientras la cantante posa a su lado sonriendo.

“Quiero compartirles esta foto, hermosos y bellos recuerdos. Porque recordar es vivir” Lucía Méndez

De inmediato, la imagen se llenó de comentarios de admiradores que enviaron palabras de aliento a la familia en este momento delicado. La reacción de Méndez ocurre después de que en TVNotas te contamos que Torres, de 72 años, supuestamente, enfrenta complicaciones de salud derivadas de la ELA. Este padecimiento afecta la movilidad, el habla y la respiración de quienes lo padecen, por lo que los pronósticos suelen ser complicados.

Post de Lucía Méndez en instagram / Captura de pantalla

¿Cuál es el estado de salud de Pedro Torres?

En el pasado martes de TVNotas, una fuente cercana a Pedro Torres nos contó que el productor recibió recientemente el diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica. Asegurando que Torres, supuestamente, ha comenzado a mostrar dificultades para hablar y desplazarse.

Las fuente indica que Pedro Torres ha convocado a reuniones íntimas con familiares y personas allegadas para compartir tiempo con ellos. Incluso, en estos encuentros ha expresado su cariño y gratitud, a manera de despedida.

“Ha organizado varias reuniones para despedirse y decirles lo mucho que los quiere, antes de que sea demasiado tarde”, dijo la fuente.

De acuerdo con descripciones médicas difundidas por instituciones como Mayo Clinic. La ELA es una enfermedad progresiva del sistema nervioso que daña las células encargadas del control muscular. No existe un tratamiento que la cura, pero algunos medicamentos y terapias ayudan a retrasar su avance y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Según datos médicos, la expectativa de vida tras el diagnóstico suele oscilar entre dos y cinco años, aunque hay casos excepcionales que superan este período.

Pedro Torres, fotógrafo / Redes sociales y archivo TVNotas

¿Quién es Pedro Torres y cuál ha sido su trayectoria en el espectáculo?

Pedro Torres es considerado uno de los productores más influyentes en la televisión y publicidad mexicana. Nació en 1953 en Saltillo, Coahuila, y desde entonces mostró un joven interés por la fotografía y el cine. Estudió en la London International Film School y posteriormente consolidó una carrera marcada por la innovación visual.

En el ámbito musical, fue responsable de videoclips icónicos como La incondicional, No sé tú y La media vuelta, de Luis Miguel, en los que participaron figuras de la talla de Juan Gabriel, Lola Beltrán y Carlos Monsiváis. También trabajó con artistas como Emmanuel, Amanda Miguel, Pandora y Julio Iglesias.

En televisión, llevó a México el formato de Big Brother y más tarde produjo la serie Mujeres asesinas, una de las primeras ficciones mexicanas que se vendió a plataformas de streaming internacionales. Su productora Mediamates Group también desarrolló campañas políticas y comerciales que marcaron época en la industria publicitaria.

