Pedro Torres diagnosticado con enfermedad incurable... Se despide de sus amigos

El director de fotografía y productor Pedro Torres (72 años) ha sido un hombre de vanguardia, arriesgado, innovador, disciplinado y profesional. Revolucionó la estética de la publicidad, de la industria del entretenimiento y hasta de la política, gracias a su gran talento. Ha trabajado con y para los mejores debido a su sello de distinción.

¿Qué estudió Pedro Torres y cómo llegó al mundo del espectáculo?

Estudió cine en Londres y continuó preparándose en Europa, donde se nutrió de una forma de vida diferente. Se enamoró de una mujer francesa casi 20 años mayor que él, pero regresó a México para trabajar.

Su talento lo llevó a transitar de un terreno a otro: De los cortometrajes a los comerciales, y después a los videos musicales, campañas políticas y a la producción de realities, series y hasta películas de ficheras. Siempre ha estado convencido de que Dios le pone las cosas, y lo han buscado e incluso rogado para trabajar con él.

En el amor ha estado al lado de mujeres poderosas, inteligentes y hermosas. Una de ellas fue Lucía Méndez, con quien tuvo a su único hijo varón, que hoy toma las riendas de su empresa.

Tiene 2 hijas más de 2 matrimonios diferentes: Apolonia y Emilia, quienes también están ligadas al mundo de la publicidad, fotografía, videos, comerciales y marketing.

¿Qué videos musicales ha producido Pedro Torres?

Pedro hizo increíbles videos musicales. Emmanuel fue el primer cantante que lo buscó para que dirigiera sus ideas. Otras figuras como Pandora, Amanda Miguel, Julio Iglesias, Mijares y Paco de Lucía (†) no evitaron la tentación de hacer lo mismo.

También se encargó de más de 10 videos de Luis Miguel, entre ellos:



“La incondicional” (1989),

“No sé tú” (1992) y

“La media vuelta” (1994, recordado por la participación de figuras como Juan Gabriel (†), Lola Beltrán (†), Carlos Monsiváis (†) y Ofelia Medina). Todos ellos han sobrevivido al paso del tiempo gracias a su estilo.

En la televisión también marcó pauta. Fue él quien produjo en México el exitosísimo Big brother, además de la primera serie mexicana (para Televisa) vendida a streaming: Mujeres asesinas.

Años más tarde, Pedro se independizó y estableció su propia empresa llamada Mediamates Group.

¿Qué enfermedad, supuestamente, tiene Pedro Torres?

Desafortunadamente, el destino a veces hace malas jugadas. Una persona cercana a Pedro nos reveló que, supuestamente, el productor fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad del sistema nervioso que afecta a las neuronas del cerebro y de la médula espinal (según información de Mayo Clinic).

Con este padecimiento se pierde el control muscular hasta dejar de caminar, hablar, incluso comer y respirar. Es incurable y con el tiempo empeora. Estadísticamente, las personas con ELA fallecen de 14 a 18 meses después de su diagnóstico, aunque se sabe que hay casos que han sobrevivido hasta 10 años.

Nuestra fuente reitera que, como siempre, Pedro aprovecha cada minuto de su vida. Su familia y amigos son lo más importante para él, por eso: “Ha organizado varias reuniones para despedirse y decirles lo mucho que los quiere, antes de que sea demasiado tarde”. También nos reveló que ya le cuesta trabajo hablar.

¿Con qué artistas ha trabajado Pedro Torres como productor y director?

El primer cantante que se acercó a él fue Emmanuel, a través de su mánager

Semanas después Lucía Méndez

Produjo el tema del canal de Las estrellas, con letra de Kiko Campos y Fernando Riba (†), donde aparecen Lola Beltrán y Jacobo Zabludovsky (†), entre muchos otros.

(†), entre muchos otros. En 1989 produjo el show de Lucía: Noches de cabaret, en ‘El patio’, y gestionó su cambio de look y de su equipo de trabajo.

¿Cuál ha sido la trayectoria de Pedro Torres?

Nació en Saltillo, Coahuila, en 1953.

Es el mayor de 7 hijos: Jaime (†), Gabriela, Rebeca, Raquel, David y Daniel. Su madre aún vive, tiene 95 años.

Fue monaguillo. Proviene de una familia muy católica.

En Monterrey estudió la preparatoria en el TEC. A los 15 años se unió a la primera huelga de hambre en su escuela, solo por curiosidad. Estuvo 12 días a pura agua.

En 1969 presenció el festival de Woodstock en Nueva York, donde vio cantar a Janis Joplin (†), Jim Morrison (†) y Jimi Hendrix (†).

De niño se enamoró del laboratorio fotográfico de su abuelo, Humberto Castilla (†), quien tomaba fotos de todo lo que veía a su alrededor. Él siguió la misma costumbre.

Estudió Ciencias de la comunicación en la Universidad Anáhuac (a principios de los 70). Su maestro Nacho Durán detectó su facilidad para la fotografía y le sugirió estudiar cine en Europa. Se graduó en la London International Film School (1973). Europa le hizo ver la vida de otra manera. Tenía pocos recursos, pero los aprovechaba al máximo. En la escuela tuvo oportunidad de hacer muchos cortometrajes.

(a principios de los 70). Su maestro Nacho Durán detectó su facilidad para la fotografía y le sugirió estudiar cine en Europa. Se graduó en la London International Film School (1973). Europa le hizo ver la vida de otra manera. Tenía pocos recursos, pero los aprovechaba al máximo. En la escuela tuvo oportunidad de hacer muchos cortometrajes. Después, en París, se enamoró de Denisse: Él tenía 21 y ella 40, lo que marcó su vida para siempre . En la ‘Ciudad de la Luz’ tomó un posgrado en colorimetría. Su regreso a México fue el fin de la relación.

. En la ‘Ciudad de la Luz’ tomó un posgrado en colorimetría. Su regreso a México fue el fin de la relación. En 1975 pidió trabajo en los Estudios Churubusco. Cuando esperaba, Epigmenio Ibarra apareció de pronto pidiendo un camarógrafo. Él alzó la mano. Estaba más que preparado. Ese mismo día viajó en un jet privado donde iba el director Felipe Cazals (†). Llegaron a Sonora, a una huelga de patrones en el sexenio de Luis Echeverría (†) y ahí documentó el evento. Cuando el presidente vio su material dijo: ‘Quiero conocer a este muchachito’. Alexis Grivas, fotógrafo que cubría los eventos presidenciales enfermó, y entonces Echeverría llevó a Pedro a cubrir toda su campaña. Se siguió con José López Portillo (†). Así, conoció más a México y adquirió gran experiencia.

¿Cómo fue la relación entre el productor Pedro Torres y Luis Miguel?

Fueron más de 10 videos los que Pedro le produjo a ‘Micky’. El director tenía muy buena relación con el papá del cantante, Luisito Rey (†), por lo que había gran confianza. Su primera producción fue el video de “Yo no puedo vivir sin ti”.

El segundo fue “Cuando calienta el sol”. Durante esa filmación se dio el flechazo entre el intérprete y Mariana Yazbek. Ella hacía foto fija para Torres y su hermano Sergio era el director de fotografía. Luismi pidió que Mariana saliera en su video.

¿Cuáles fueron los romances de Pedro Torres?

Su primera esposa se llama Carolina, con ella tuvo a Apolonia, su primogénita. Terminaron en 1986.

En 1988 se casó con Lucía Méndez

De 1995 a 2007 estuvo con Alexica (stylist). Con ella tuvo a su hija menor, Emilia.

En 2017 salió con Roberta López Negrete.

Desde 2018 está con Saddy Abaunza, empresaria dedicada a los bienes raíces.

¿Cuál fue el trabajo de Pedro Torres dentro del cine de ficheras?

Cuando comenzó a adentrarse en la farándula conoció a vedetes como Lyn May y Sasha Montenegro

Empezó a producir comerciales para Ford, Nissan y Renault , con presupuestos muy altos. Un comercial duraba un año al aire.

, con presupuestos muy altos. Un comercial duraba un año al aire. Víctor Barreido y Enrique de Alba, presidente y vicepresidente de Ford, respectivamente, y Antonio Ariza, ejecutivo de Pedro Domecq, fueron muy importantes en el desarrollo de su carrera publicitaria. Para Domecq hizo icónicos comerciales con caballos blancos.

Produjo cientos de comerciales, así como los promocionales de MTV.

Así fue cuando Pedro Torres incursionó en el marketing político

En el mundo publicitario conoció a Alejandro Quintero, quien trabajaba con Ernesto Zedillo (1994) . Quintero lo buscó para trabajar con él e incursionó en el marketing político. Le encantó estar junto a los presidentes.

. Quintero lo buscó para trabajar con él e incursionó en el marketing político. Le encantó estar junto a los presidentes. Cuando falleció Emilio Azcárraga Milmo, en 1997, Quintero entró a Televisa y se lo llevó con él.

En el año 2000, Emilio Azcárraga Jean le encomendó la producción de Big Brother . Viaja a Europa para entrevistarse con el creador, John de Mol. Le encantó ver la vida privada de las personas a través de 40 cámaras. En México contó con un equipo impresionante. Televisa le acondicionó el Centro de producción en Santa Fe. Conoció el valor del rating. En la final de la primera temporada se cayó el sistema de votación. Alcanzó un 65% de share.

. Viaja a Europa para entrevistarse con el creador, John de Mol. Le encantó ver la vida privada de las personas a través de 40 cámaras. En México contó con un equipo impresionante. Televisa le acondicionó el Centro de producción en Santa Fe. Conoció el valor del rating. En la final de la primera temporada se cayó el sistema de votación. Alcanzó un 65% de share. Fue director general de Endemol México (Televisa y Endemol Holanda) hasta diciembre de 2006. Participó también en la producción de Fear factor, Taxi cash yVasonovas.

hasta diciembre de 2006. Participó también en la producción de Fear factor, Taxi cash yVasonovas. En 2009 le encargaron producir una serie para vender a streaming. Viajó a Argentina para leer libretos y eligió Mujeres asesinas.

En 1978 fundó Mediamates Group, productora de contenidos televisivos y nuevos medios especializados en reality shows, game shows, drama, advertainment y producciones interactivas. Con PT&A incursionó en la producción de contenido independiente y ficción. Con su productora ha lanzado proyectos como: Yo sí voy, El equipo, El encanto del águila y México next model, por mencionar algunos.

¿Qué dijo Pedro Torres sobre sus problemas con las sustancias?

Ha reconocido que desde los 13 consumió alucinógenos, entre ellos peyote y mariguana. Con el paso del tiempo empezó a tener problemas con su ego. Gracias a su ex, Alexica, entró a Oceánica para rehabilitarse. Desde hace 30 años está limpio, pero sigue asistiendo a reuniones de Narcóticos Anónimos.

