¿Qué enfermedad tiene Lucía Méndez? Médico de la actriz revela cuál es su verdadero diagnóstico

La salud de Lucía Méndez ha sido motivo de preocupación en los últimos días. El pasado 9 de abril, se dio a conocer que la actriz fue hospitalizada de emergencia por problemas respiratorios relacionados con un contagio de Covid-19.

De acuerdo con lo informado en aquel momento, la famosa ingresó a un nosocomio de la CDMX el pasado domingo 6 de abril, tras presentar diversos síntomas como fiebre y tos severa.

Por otra parte, Jesús Enrique Barrios, el doctor de la actriz, mencionó, en entrevista con el periodista Javier Ceriani, que Lucía “estaba estable, pero con oxígeno” y bajo vigilancia médica para ver su evolución.

En medio de todo esto, hace unas horas, el especialista conversó con Maxine Woodside y reveló cuál es el verdadero estado de salud de la también cantante, quien, además del Covid-19, habría contraído una grave enfermedad.

¿Cuál es el verdadero diagnóstico médico de Lucía Méndez? Este es el estado de salud de la actriz este 11 de abril

De acuerdo con el nuevo testimonio de Jesús Enrique, la exintegrante de ‘Siempre reinas’ fue diagnosticada con neumonitis, un tipo de neumonía que se derivó del Covid-19 que actualmente padece.

Si bien la recuperación ha sido favorable y no existe riesgo de que sea intubada, el médico resaltó que Lucía está usando oxígeno las 24 horas del día.

“Estoy tratando a la señora Lucía Méndez de una infección, de una neumonitis. Es como una neumonía secundaria a Covid. En estos momentos está con oxígeno, no ha estado intubada. No ha estado en riesgo de ser intubada, pero sí la tenemos con oxígeno en todo momento la señora Lucía. Los índices de saturación (de oxigenación) disminuyeron, por lo que tuvimos que tener tratamiento con oxígeno suplementario en el cual ha necesitado puntas nasales por estos momentos” Médico de Lucía Méndez

El experto hizo hincapié en que la celebridad se ha mostrado optimista en todo momento y está muy enfocada en su recuperación: “Platica frecuentemente. Está animada. Quiere salir de este problema respiratorio”, puntualizó.

Sobre cuándo podría ser dada de alta, señaló que se le están practicando estudios de laboratorio constantes para ver en qué momento da “negativo a la prueba de Covid-19 para poderle dar un poquito más de apoyo, empezar a dar terapia respiratoria y manejarla en la habitación”.

¿Qué ha dicho Lucía Méndez sobre su estado de salud?

Previo a lo dicho por su médico, Lucía Méndez conversó con la periodista Addis Tuñón. En la plática, la protagonista de ‘Colorina’ contó que, desde hace algunas semanas, había presentado una tos extraña.

Justo cuando había decidido acudir al hospital, tuvo que asistir a un evento donde se le reconoció como la ‘Diva del siglo’. Posterior a esto, su salud decayó, siendo hospitalizada de emergencia.

“El domingo me sentí muy mal. Llegué al hospital, me hacen las pruebas. El doctor me dice ‘independiente de que vamos a ver qué es lo que usted tiene en sus pulmones, en su tórax, usted tiene Covid’. (El doctor me dijo) ‘Es un milagro que usted esté así’. Él me dijo que era un milagro porque tenía tanta carga viral que pude haber estado intubada”, indicó.

¿Qué es neumonitis, la nueva enfermedad que aqueja a Lucía Méndez?

De acuerdo con el sitio ‘Mayo Clinic’, la neumonitis es una enfermedad que provoca “la hinchazón e irritación, también llamado inflamación, del tejido pulmonar”.

Suele ser el resultado de una respuesta de defensa extrafuerte del sistema inmunitario del organismo”. Estos son sus síntomas:



Dificultad para respirar (disnea)

Tos persistente, seca o productiva

Fatiga extrema

Fiebre en algunos casos

Dolor en el pecho

El diagnóstico se hace a través de diversas pruebas médicas como tomografías de tórax y test de función pulmonar. El pronóstico varía. Si bien algunos se recuperan por completo, otros presentan complicaciones que ponen en riesgo la vida.

