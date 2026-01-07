Pato Borghetti habría salido Venga la alegría” ¿por terrible diagnóstico? Esto revelaron sobre su salud

La salida de Patricio Borghetti de Venga la alegría continúa generando especulación entre el público y la industria del espectáculo. Aunque inicialmente se habló de una decisión personal o profesional, ahora un nuevo testimonio apunta a un motivo mucho más delicado: su salud. Esto fue reportado por un famoso reportero, quien también formó parte de TV Azteca en algún momento. ¿Qué dijo exactamente?

Venga la alegría y Pato Borghetti / IG: patoborghetti y redes sociales

¿Cómo anunció Pato Borghetti su salida de Venga la alegría?

La salida de Patricio Borghetti de Venga la alegría estuvo marcada por un momento especialmente emotivo, luego de que la producción le rindiera homenaje con un video que recopiló los momentos más representativos de su paso por el programa desde su incorporación en enero de 2017.

El material audiovisual hizo un recorrido por casi diez años de vivencias frente a las cámaras, destacando su simpatía, la conexión que logró con el público y los pasajes más íntimos que compartió durante las transmisiones.

He pasado de todo, casi una década aquí. Me tuve que ir un día presentando el programa a ver nacer a mi hijo, una pandemia (de Covid-19), el temblor terrible en 2017… resulta increíble viendo las imágenes, tantas cosas que me han pasado aquí. Pato Borghetti

No dio detalles sobre su salida, no explicó las razones para tomar esta decisión, por lo que las especulaciones rápidamente lo colocaron en otros proyectos y hasta en otra televisora: “A pesar de que estoy ilusionado por lo que viene y quiero seguir creciendo, me duele mucho también no estar todos los días en la mañana para ustedes, es difícil renunciar a ciertas cosas, pero me voy satisfecho porque siempre di todo y me entregué al máximo”, finalizó.

Odalys Ramírez envía mensaje de apoyo a Pato Borghetti tras anunciar su salida del programa Venga la alegría. / Redes sociales

¿Qué dijeron sobre la salud Pato Borghetti y su salida de Venga la alegría?

Fue Gabriel Cuevas, exreportero de Venga la alegría, quien reveló detalles alarmantes sobre el estado físico de Pato Borghetti y las supuesyas verdaderas razones que presuntamente lo habrían llevado a abandonar el programa después de varios años al aire.

De acuerdo con lo narrado por Gabriel Cuevas en su canal de YouTube, los supuestos problemas de salud de Patricio Borghetti se detectaron a mediados del año pasado. El conductor presuntamente habría viajado a España en agosto, acompañado de su hijo, con la intención de tomarse un respiro y atender algunos asuntos personales. Antes de ese viaje, Borghetti decidió realizarse estudios médicos debido a que había notado un aumento de peso.

Antes se hace unos estudios porque tenía algunos kilitos de más, se hace un chequeo médico y estando allá, le avisa el doctor: ‘estoy muy preocupado porque estás a nada de que te de un paro cardíaco, un infarto, tienes un serio problema que necesitamos atender ya o ya’. Gabriel Cuevas, sobre salud de Pato Borghetti

El periodista reveló que el especialista presuntamente le habría recomendado regresar a México para atenderse, el traslado en avión presuntamente habría representado un riesgo considerable. Aun así, Borghetti presuntamente habría decidido asumir la responsabilidad y tomar el vuelo, consciente de que su vida estaba en juego, según Cuevas.

Ya en México, él y su esposa presuntamente habrían tomado la decisión de irse a Estados Unidos para tener una vida más tranquila, luego de este presunto episodio que puso en riesgo la vida del conductor. La información no ha sido confirmada o desmentida por Borghetti, por lo que se mantiene como un rumor.

Minuto 1:31:10.

¿Pato Borghetti regresará a Venga la alegría algún día?

Contrario a los rumores de una ruptura laboral, la relación entre Patricio Borghetti y TV Azteca habría quedado en muy buenos términos, según Gabriel Cuevas. El periodista señaló que el conductor presuntamente habría hablado directamente con ejecutivos, quienes decidieron apoyarlo de manera solidaria.

Según Gabo, le presuntamente le habrían otorgado el sueldo íntegro que recibía en Venga la alegría presuntamente aun sin presentarse a trabajar, lo que supuestamente sugirió que salida no habría sido un capricho, sino una necesidad impuesta por la vida:

Deciden apoyarlo dándole el sueldo íntegro que estaba recibiendo en Venga la alegría, sin trabajar (…) él no se fue porque quería sino porque la vida le puso un sacudidón. Gabriel Cuevas

Asimismo, según Cuevas, TV Azteca presuntamente estaría abierta a volver a trabajar con Borghetti en el futuro, siempre y cuando se trate de proyectos de corta duración, como realities shows o colaboraciones temporales, que no comprometan su salud.

