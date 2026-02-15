Emilio Levy, en medio de pleito con su papá, ‘El Pirru’, ¿será conductor de ‘Venga la alegría’ u ‘Hoy’?

En medio de la reciente pelea mediática con su padre, José María Fernández ‘el Pirru’, José Emilio Fernández Levy abrió su corazón y habló de sus aspiraciones en el mundo del espectáculo, con todo y el peso de su apellido. También platicó del amor y del vínculo inquebrantable que mantiene con su mamá, Mariana Levy (†), a casi 2 décadas de su partida.

Con una sonrisa y los pies en la tierra, se describe como alguien en construcción: “Hay muchas cosas que me faltan aprender, muchas cosas que tengo que mejorar, pero estoy seguro de que voy a lograr algo grande, algo bonito”, expresó, confiado en que busca su propio camino sin atajos.

¿José Emilio Levy será conductor de un matutino?

Los apellidos Levy y Fernández representan un reto enorme para él. Sabe que compararse con su abuela, Talina Fernández (†), y con su madre, Mariana Levy, no es sencillo, pero también es su mayor motor.

“Me falta mucho, pero mucho, para poder llegar a ser algo de lo que fue mi abuela o de lo que fue mi mamá, pero voy a llegar lejos. Mi sueño más grande es poner el apellido de los Levy y el Fernández de mi abuela en alto, honrarlo de la mejor manera y salir adelante”. Emilio Levy

El joven, de 21 años, quien actualmente está estudiando actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA), no se limita en sus aspiraciones. Sueña con la conducción y la actuación.

“Me encantaría estar conduciendo un programa como Hoy o Venga la alegría. Me encantaría salir en novelas, sería algo increíble. Imagínate que de pronto salga otra versión de La pícara soñadora o Amor real, es algo que me haría bastante feliz”, compartió con ilusión, pues son proyectos en los que su madre logró dejar una huella.

Se puso emotivo cuando habló de su mamá, porque, a pesar de haber crecido sin ella, para él Mariana no se ha ido: “No está ausente, está más presente de lo que se imaginan. Está conmigo todo el tiempo, se mete en mis pensamientos, en mis sueños, no me deja en paz, siempre me está cuidando. Yo siempre he dicho que se mueren si los olvidas, y ella está más viva que nunca”, dijo. Compartió cuál ha sido el mensaje más importante que le ha dado: “Echarle ganas, seguir adelante y seguir soñando”.

A su abuela también la lleva en el corazón: “En estos momentos estoy haciendo lo mismo que ella: Entretener, hablarles, conocerlas. Eso es algo que me llena muchísimo”, comentó en un evento donde estuvo como conductor.

¿Qué ha pasado entre José Emilio Levy y su papá?

Sobre la relación con su padre, tras la polémica reciente, donde el joven expresó en una carta que es cierto que cometió errores como hijo adolescente, dijo: “Yo siempre había entendido que el amor de un padre y de una madre es incondicional, pero me acabo de dar cuenta de que no. Ni modo, hay que seguir. La vida sigue y la función se da, el show tiene que continuar siempre”.

En esta etapa de su vida, está enfocado en lo que le hace sentir pleno y no se cierra a una reconciliación con su familia, por lo que compartió los límites que pondría para que la relación sea sana: “Que me respeten. Que me den amor. Que sean leales. Nada más es lo que yo pido”.

En el terreno personal, José Emilio se declara soltero: “Lamentablemente estoy soltero. No tengo pareja. Me muero por una mujer, pero estoy soltero”.

Más allá del físico, tiene claro lo que busca en una relación: Respeto, lealtad y aceptación, pese a los problemas familiares que atraviesa.

Emilio Levy “(Quiero) que nos respetemos. Eso es más que suficiente. No necesariamente tiene que ser la mujer más guapa del mundo. Si me van a querer, que sea como soy, con todos los problemas que tenga, sean buenos o malos. El chiste es estar en el proceso de algo grande y que llegue esa mujer”

¿Por qué José Emilio Levy se peleó con su papá?

Su relación ha estado en la conversación pública luego de que el joven asegurara que su padre le habría puesto una condición económica para reconciliarse.

José Emilio

‘El Pirru’ negó esta versión a través de una carta, en la que explicó que su mala relación fue derivada de las decisiones de su hijo.

El joven, por su parte, respondió que aunque podría pedirle una pensión retroactiva y hasta quitarse el apellido, no lo hará: “En Instagram estoy como Emilio Levy. Me llamo José Emilio, pero el José es por mi papá, entonces tampoco lo menciono. Si yo me quiero cambiar los apellidos, me apellidaría Levy Fernández. Mi mamá era Mariana Levy Fernández. El Fernández está en mi sangre y yo tomo el Fernández de Talina, y no de José María Fernández. Muchos abogados me han dicho que podría cobrar la pensión muy fácil, que no tendrían que hacer gran esfuerzo, pero tampoco quiero pelearme”.

