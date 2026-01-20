José Emilio Fernández Levy revela que fracasó reconciliación con ‘el Pirru’: ¡Quería… pero con condiciones!

José Emilio Fernández Levy, hijo de la fallecida Mariana Levy, habló sobre su relación con su padre José Emilio Fernández, conocido como ‘el Pirru'. En una reciente declaración, el joven reveló que el acercamiento entre ambos estuvo marcado por una condición económica que no le gustó para nada, situación que decidió compartir para explicar por qué el vínculo no logró reconstruirse.

No te pierdas: José Emilio Levy vs. Ana Bárbara: La tacha de mala madre y destapa su mayor miedo: “Que me lleguen a madrear”

¡Decepción total! José Emilio Fernández Levy habla del día que buscó a ‘el Pirru’ y salió lastimado. / Foto: Redes sociales

¿Por qué se pelearon ‘el Pirru’ y su hijo José Emilio Fernández Levy?

En 2023, la relación entre José Emilio Fernández Levy y su padre ‘el Pirru’ tuvo una fractura. En aquel entonces, el joven dio a conocer que su padre contaba con una orden de aprehensión relacionada presuntamnte con adeudos de una propiedad ubicada en Cuernavaca, Morelos, situación que generó una nueva etapa de tensión dentro del conflicto familiar.

Ante esas versiones, ‘el Pirru’ respondió públicamente y explicó su postura sobre la vivienda señalada. El arquitecto sostuvo que, aunque la casa estaba a nombre de Mariana Levy, el inmueble le pertenecía y que decidió escriturarlo a nombre de la actriz como una medida de protección patrimonial.

En medio de estos señalamientos, también surgieron rumores relacionados con un presunto abandono por parte de su padre, lo que amplió la atención sobre la dinámica familiar. Desde entonces, la relación entre José Emilio Fernández Levy y ‘el Pirru’ ha estado marcada por declaraciones cruzadas y episodios que han derivado en diversas polémicas, las cuales han sido abordadas de manera pública a lo largo del tiempo.

No te pierdas: José Emilio Levy destapa su verdad y lanza dardo a Ana Bárbara: “Sí intenté vender una nota ¡Era para comer!”

José Emilio Fernández Levy rompe el silencio sobre su vínculo actual con ‘el Pirru’. / Foto: Archivo TVNotas

¿Por qué José Emilio Fernández Levy y su papá ‘el Pirru’ no se reconciliaron?

José Emilio Fernández compartió que recientemente intentó acercarse a su padre con la intención de reconstruir su relación, pero el resultado no fue el que esperaba. El joven relató que el pasado viernes 16 de enero acudió a verlo y llevó consigo una carta en la que expresó sus sentimientos y su deseo de hacer las paces. Sin embargo, el encuentro tomó un rumbo distinto. “Intenté hace poquito hacer las paces con mi papá, fui a verlo, le escribí una carta y, bueno…, todo salió bastante mal”, contó, al explicar que la conversación se desvió hacia un tema económico que lo tomó por sorpresa.

De acuerdo con su testimonio, José Emilio señaló que su padre condicionó la reconciliación a un asunto relacionado con la venta de la casa que perteneció a su madre, Mariana Levy. “Él me dijo que si yo quería ser su hijo, tenía que darle la parte de la venta de la casa de mi mamá de Cuernavaca, que porque según él es su casa”, explicó. El joven agregó que esa petición lo marcó profundamente: “Para ser su hijo lo tengo que comprar, fue algo que me decepcionó bastante y me sorprendió”. También expresó que, desde su perspectiva, el interés debería estar enfocado en otro aspecto: “Qué lástima que venga de un papá, por qué va a interesarse por mi dinero, debería interesarse por mi bienestar”.

José Emilio detalló que su padre sostiene que la propiedad fue construida con recursos propios, aunque él reconoce que desconoce por completo los términos legales. “Él dice que esa casa la construyó con su propio dinero y que es de él, a lo mejor y sí, pero él agarró más cosas de mi mamá”, comentó. Finalmente explicó que el intento de reconciliación nació desde un lugar personal y emocional. “Yo lo intenté hacer desde el amor, le escribí una carta, decía todo, tenía la ilusión y la esperanza, pero terminé con un mal sabor de boca”, concluyó. El joven también señaló que continúa trabajando para salir adelante y que, aunque su padre es consciente de sus decisiones, considera que la relación dependerá de las acciones que él decida tomar.

“Ya es un hombre muy grande, tiene 65 años ya sabe lo que hace, si se quiere morir solo, va por buen camino; si se quiere morir acompañado de sus hijos tiene que hacer mucha cosas primero”, destacó el joven estudiante de actuación.

No te pierdas: José Emilio dedica emotivo mensaje a su madre Mariana Levy en su aniversario luctuoso número 20

José Emilio fue adoptado por Ana Bárbara y criado como hijo. Esto aún después de que se separa del arquitecto ‘el Pirru’. / Instagram: @emiliolevy / @chema_oficial / @al_munoz8176 / @gallardoni / Archivo TVNotas

¿José Emilio Fernández Levy se reconciliará con Ana Bárbara?

En 2025, Ana Bárbara habló sobre el conflicto que mantiene con José Emilio Fernández Levy y explicó el origen de su distanciamiento. En un encuentro con diversos medios, la cantante compartió que la relación se fracturó a partir de un episodio ocurrido en su propia casa, cuando, según relató, el joven intentó grabarla sin su consentimiento. Aunque evitó entrar en mayores detalles, dejó claro que ese momento marcó un antes y un después en su vínculo.

La intérprete señaló que, pese al cariño que siente por quien fuera su hijastro, se vio obligada a poner límites ante ciertas conductas que la lastimaron. “Quiero ser clara y contundente con eso de una vez por todas. Si la situación con Emilio está como está, es porque, él lo dijo y lo reconoció, y solamente voy a ser réplica de lo que él confesó, yo lo confronté. Él fue a mi casa, que es su casa, la de mis cinco hijos, y me grabó a mí y trató de vender la nota”, expresó. Ana Bárbara agregó que esa situación la llevó a tomar distancia: “Perdón, tengo que poner espacio y límites cuando no me cuidan”, afirmó, al subrayar que sería la última vez que hablaría públicamente del tema.

En contraste, José Emilio Fernández Levy destacó su disposición para buscar una solución y reconstruir el vínculo desde un lugar distinto. El joven señaló que le gustaría que la situación pudiera resolverse a través del diálogo y el entendimiento mutuo.

“Sí, sí se puede, hablando desde el amor, la conciencia y desde un lugar más maduro los dos. Yo a Ana Bárbara la amo y le agradezco lo que ha hecho por mí toda la vida y estaría bonito”, expresó, dejando abierta la posibilidad de un acercamiento futuro.

No te pierdas: José Emilio Levy teme ser víctima de un trabajito: “Mi mamá me alertó de una vibra extraña”