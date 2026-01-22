José Emilio Fernández Levy responde al Pirru, su padre, tras su polémica carta ¡siguen los dimes y diretes!

José Emilio Fernández Levy respondió a la carta que su padre José María Fernández, conocido como ‘el Pirru’, le dirigió. El joven actor abordó la relación que han tenido a lo largo de los años. En su mensaje, el joven hijo de la fallecida Mariana Levy señaló que la figura paterna que necesitó no existió, al explicar que su padre no estuvo presente a nivel emocional durante su crecimiento y planteó que ese vacío marcó el vínculo entre ambos.

Todo esto se da luego de que Fernández Levy declaró que su padre le impuso una condición económica para poderse reconciliar, sin embargo, ‘el Pirru’ desmintió esta versión. Aquí te contamos todas las polémicas de este caso.

No te pierdas: Ariel López Padilla lanza advertencia a Coco Levy tras especular que hizo sufrir a Mariana Levy, su hermana

Carta va, carta viene: José Emilio Fernández Levy responde a ‘el Pirru’. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo ‘el Pirru’ sobre su hijo, José Emilio Fernández Levy?

José María Fernández, ‘el Pirru’, respondió a las declaraciones de su hijo José Emilio Fernández Levy mediante una carta que hizo llegar al periodista Gustavo Adolfo Infante, en la que compartió su postura sobre la relación entre ambos y el proceso que, aseguró, ha vivido a partir de una reflexión personal. En el documento, explicó que su mensaje surge de revisar su historia de vida, las decisiones que ha tomado y la forma en la que ha ejercido la paternidad a lo largo del tiempo.

En su texto, el arquitecto hizo referencia a la familia en la que creció y a la formación que recibió desde la infancia. “Soy afortunado en haber tenido dos padres maravillosos quienes me inculcaron valores, principios y una formación que me ha ayudado todos los días a intentar ser un mejor ser humano”, escribió, al señalar que esos aprendizajes han influido tanto en su vida personal como en su desarrollo profesional.

Asimismo, destacó que comenzó a trabajar desde los 16 años y que su trayectoria laboral le ha permitido mantenerse con recursos propios. “He trabajado desde los 16 años… lo que me ha permitido tener el suficiente dinero como para vivir con cierta comodidad”, expresó, además de mencionar su interés por viajar y conocer distintas culturas. En el ámbito familiar, habló de los hijos e hijastros que forman parte de su vida y afirmó que siempre buscó estar presente. “Jamás abandoné a un hijo”, señaló, al referirse a etapas complicadas durante la adolescencia de José Emilio y explicar que, pese a ello, optó por no denunciarlo por miedo, pena y compasión.

No te pierdas: Así se vería Mariana Levy en 2025 según la IA ¿Cómo luciría a sus 59 años?

José Emilio Fernández Levy responde a su padre tras la carta pública: esto declaró. / Archivo TVNotas

¿Qué respondió José Emilio Fernández Levy a la carta del Pirru, su papá?

José Emilio Fernández Levy reaccionó públicamente a la carta que su padre José María Fernández ‘el Pirru’, envió a un medio de espectáculos, al asegurar que decidió escribir su propia respuesta para que su versión también fuera escuchada. El joven explicó que no buscó confrontar, sino evitar que la historia quedara contada desde un solo punto de vista. “Mi propia carta, dar mi versión y que no solo se quede la versión de mi papá”, expresó frente a la prensa, al señalar que, desde su perspectiva, el texto previo contiene afirmaciones que afectan su imagen personal.

En su mensaje, José Emilio detalló que leyó la carta con atención y desde un lugar emocional distinto al enojo. Explicó que su respuesta surge tras años de intentar comprender y esperar un vínculo que, dijo, nunca se consolidó. “Leí tu carta con atención y con tristeza, no desde el enojo, sino desde un lugar más profundo, el de un hijo que durante muchos años intentó comprender, justificar y esperar”, escribió, al contrastar la infancia que vivió su padre con la suya. “Tú tuviste padre y madre, tuviste guía, estructura y presencia… yo, en cambio, no tuve eso”, añadió.

José Emilio también habló de las carencias que enfrentó tras el divorcio de sus padres, señalando que la ausencia no fue únicamente emocional. “Desde el divorcio con Ana Bárbara, me faltaron cosas básicas desde champú hasta zapatos, pero sobre todo me faltó un padre”, expresó, al explicar que tuvo que aprender a salir adelante por su cuenta. “Yo no crecí con mamá ni con papá, crecí conmigo mismo”, escribió, al describir cómo se fue construyendo en medio de esa ausencia.

Más adelante, rechazó de manera directa las afirmaciones que, dijo, lo describen de una forma que no reconoce como propia. “Nunca fui un delincuente, nunca viví de robar, nunca fui esclavo de las drogas”, señaló, al aclarar que, aunque ha cometido errores, ha respondido por ellos. “He construido mi vida con esfuerzo y responsabilidad”, añadió, al asegurar que presentar una versión distinta “borra al hijo real y lo reemplaza por un personaje”.

No te pierdas: Ana Bárbara alejó a José Emilio Levy de sus hijos, según el nieto de Talina

Carta del Pirru: José Emilio Fernández Levy da su versión y aclara su postura. / Foto: Redes sociales

¿Cuál es la postura de José Emilio Fernández Levy ante las declaraciones de su padre ‘el Pirru’?

En otra parte de su carta, José Emilio Fernández Levy fue claro al referirse a la figura paterna que necesitó durante su vida. Explicó que, para él, ese padre ya no está presente, no por una ausencia física, sino emocional. “El padre que yo necesité ya no existe, para mí”, escribió, antes de precisar: “No porque haya muerto físicamente, sino porque nunca estuvo emocionalmente”.

El joven compartió que aceptar esa realidad ha sido un proceso complejo, pero necesario para avanzar. “Hoy honestamente no sé quién eres y aceptar eso ha sido una de las cosas más difíciles y más liberadoras de mi vida”, expresó, al señalar que ese entendimiento le permitió dejar de insistir en una relación que, desde su experiencia, no se construyó. Aun así, aclaró que su mensaje no busca reproche, sino cierre.

Finalmente, José Emilio afirmó que su carta tiene como objetivo poner un punto final al conflicto y seguir adelante en paz. “No escribo desde el rencor, escribo desde el cierre”, expresó, al explicar que decidió perdonar para soltar el peso emocional que ha cargado durante años. “El perdón no borra lo vivido, pero sí me libera de cargarlo”, concluyó, al señalar que continuará su camino con la conciencia tranquila y con claridad sobre quién es y quién no es.

No te pierdas: ¿José Emilio Fernández y su padre ‘El Pirru’ siguen distanciados?