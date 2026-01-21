‘El Pirru’ responde a declaraciones de su hijo José Emilio Fernández para reconciliarse ¡Se le va con todo!

José María Fernández, conocido como ‘el Pirru’, se pronunció públicamente tras las declaraciones de José Emilio Fernández Levy, hijo que procreó con la fallecida Mariana Levy, quien recientemente habló sobre el fallido acercamiento que tuvo con su padre y las condiciones económicas que le impuso el arquitecto.

‘El Pirru’ habla sobre su relación con José Emilio Fernández Levy y responde a la polémica. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo José Emilio Fernández Levy sobre su papá ‘el Pirru’?

José Emilio Fernández Levy habló sobre el intento de acercamiento que tuvo recientemente con su padre ‘el Pirru’ con la intención de recomponer su relación. El joven explicó que el pasado viernes 16 de enero decidió buscarlo y llevarle una carta en la que expresó lo que sentía y su deseo de hacer las paces, aunque el encuentro no tuvo el desenlace que esperaba. “Intenté hace poquito hacer las paces con mi papá, fui a verlo, le escribí una carta y, bueno…, todo salió bastante mal”, relató, al señalar que la conversación tomó un rumbo distinto al que había imaginado y terminó centrándose en un tema que lo sorprendió.

De acuerdo con su testimonio, José Emilio explicó que el acercamiento estuvo condicionado a un asunto económico relacionado con la casa que perteneció a su madre, la fallecida Mariana Levy. “Él me dijo que si yo quería ser su hijo, tenía que darle la parte de la venta de la casa de mi mamá de Cuernavaca, que porque según él es su casa”, compartió. El joven reconoció que esa petición fue difícil de procesar y marcó el tono del encuentro. “Para ser su hijo lo tengo que comprar, fue algo que me decepcionó bastante y me sorprendió”, dijo, al expresar su inconformidad con que la relación se planteara en esos términos.

José Emilio añadió que, desde su perspectiva, el interés de un padre debería estar enfocado en otro tipo de aspectos. “Qué lástima que venga de un papá, por qué va a interesarse por mi dinero, debería interesarse por mi bienestar”, afirmó. También explicó que su padre sostiene que la propiedad fue construida con recursos propios, aunque él asegura no conocer los detalles legales. “Él dice que esa casa la construyó con su propio dinero y que es de él, a lo mejor y sí, pero él agarró más cosas de mi mamá”, comentó, al dejar claro que ese punto sigue siendo confuso para él.

Finalmente, el joven subrayó que su intención siempre fue acercarse desde un lugar emocional. “Yo lo intenté hacer desde el amor, le escribí una carta, decía todo, tenía la ilusión y la esperanza, pero terminé con un mal sabor de boca”, concluyó. José Emilio también reflexionó sobre la postura de su padre y las consecuencias de sus decisiones. “Ya es un hombre muy grande, tiene 65 años ya sabe lo que hace, si se quiere morir solo, va por buen camino; si se quiere morir acompañado de sus hijos tiene que hacer mucha cosas primero”, señaló, al dejar en claro que el futuro de la relación dependerá de las acciones que se tomen de ahora en adelante.

‘El Pirru’ se defiende y responde a su hijo José Emilio Fernández Levy. / Foto: Redes sociales

‘El Pirru’ reacciona a las declaraciones de su hijo José Emilio Fernández Levy

José María Fernández, ‘el Pirru’, respondió públicamente a las declaraciones de su hijo José Emilio Fernández Levy a través de una carta enviada a Gustavo Adolfo Infante, en la que expuso su versión sobre la relación que han tenido y el intento de acercamiento entre ambos. En su posicionamiento, el arquitecto explicó que su respuesta surge desde una reflexión personal sobre su vida, su trayectoria y las decisiones que ha tomado como padre.

En el texto, ‘el Pirru’ comenzó recordando su formación familiar y los valores con los que creció. “Soy afortunado en haber tenido dos padres maravillosos quienes me inculcaron valores, principios y una formación que me ha ayudado todos los días a intentar ser un mejor ser humano”, expresó, al señalar que esos principios han guiado su vida personal y profesional desde temprana edad.

Asimismo destacó que ha trabajado desde los 16 años y que su desarrollo como arquitecto, junto con distintos proyectos y emprendimientos, le ha permitido sostenerse con recursos propios. “He trabajado desde los 16 años… lo que me ha permitido tener el suficiente dinero como para vivir con cierta comodidad”, escribió, al tiempo que mencionó su interés por viajar y conocer distintas culturas como parte de su crecimiento personal.

Al referirse al ámbito familiar, ‘el Pirru’ habló de las relaciones que ha construido a lo largo de su vida y de los hijos e hijastros que forman parte de ella. Aseguró que siempre buscó priorizar el acompañamiento y el apoyo, incluso durante etapas complejas. “Jamás abandoné a un hijo”, mencionó, al relatar que, pese a situaciones difíciles durante la adolescencia de José Emilio, decidió no denunciarlo por miedo, pena y compasión.

¿Qué dijo ‘El Pirru’ sobre su hijo José Emilio Fernández? Esta fue su respuesta. / Foto: Redes sociales

“No moriré solo”, señala El Pirru al hablar de su presente y su familia

‘El Pirru’ también reflexionó sobre los vínculos familiares y los límites que, desde su perspectiva, existen incluso entre padres e hijos. Señaló que no siempre es posible mantener una relación cercana solo por un lazo sanguíneo. “No es obligación solo por ser familiar o llevar sangres comunes, el tener que llevarse bien, sentir amor o comunicación”, sostuvo.

El arquitecto también afirmó que mantiene la conciencia tranquila respecto a las decisiones que tomó como padre y a la manera en la que ha conducido su vida. “Jamás he robado un peso ni pedido algo que no me pertenezca por mi trabajo”, escribió, al detallar que ese ha sido el ejemplo que buscó dar y el legado que considera dejar.

Finalmente ‘el Pirru’ respondió de forma directa a las interpretaciones sobre su futuro personal y su entorno familiar. En ese sentido, dejó un mensaje contundente sobre cómo se ve hoy y con quiénes se siente acompañado. “No, Emilio, no moriré solo, moriré acompañado por mi mujer, mis hijos, hijastros, nietos y tantas familias y amigos sembrados con amor”, concluyó, al cerrar su postura pública frente a la controversia.

