José Emilio Fernández Levy aparece solo y con bastón: desata rumores sobre su estado de salud

José Emilio Fernández Levy, el hijo menor de la recordada actriz Mariana Levy, fue visto caminando con evidente dificultad, apoyado en un bastón y con un semblante que preocupó a más de uno.

El joven que, en las últimas semanas, ya había estado en el ojo del huracán por conflictos familiares y declaraciones explosivas, ahora suma un nuevo motivo para estar en boca de todos: su estado físico.

Mira: José Emilio Levy desmiente reconciliación con Ana Bárbara; revela que ¡incluso lo tiene bloqueado!

Instagram

¿Por qué José Emilio Fernández Levy apareció usando un bastón?

La sorpresa se apoderó de los pasillos de televisión cuando, en plena jornada, apareció José Emilio Fernández Levy, hijo menor de la recordada Mariana Levy. El joven de 21 años fue captado caminando con una bolsa de plástico en una mano y apoyándose en un bastón, lo que evidenció problemas de movilidad que no habían sido mencionados anteriormente.

El material fue difundido en redes sociales por el paparazzi de la cuenta de Instagram de una revista de circulación nacional, despertando preocupación y especulación entre el público.

En el breve clip, José Emilio avanza lentamente, visiblemente incómodo y solo, algo que llamó la atención de trabajadores y visitantes en el lugar.

Hasta el momento, el joven no ha ofrecido una explicación sobre lo que le ocurre ni ha compartido información médica en sus redes sociales. El misterio sobre la causa de esta dificultad para caminar ha dado pie a toda clase de teorías, pero ninguna confirmada.

Lee: José Emilio Levy teme ser víctima de un trabajito: “Mi mamá me alertó de una vibra extraña”

¿Cuál es el estado de salud de José Emilio Fernández Levy, hijo de Mariana Levy?

Aunque el video generó alarma, lo cierto es que José Emilio ha mantenido silencio sobre su estado de salud. En sus redes sociales, donde suele compartir momentos personales y familiares, no ha mencionado accidente, enfermedad o lesión alguna que explique la necesidad de utilizar un bastón. Tampoco en la grabación filtrada se revelan detalles adicionales.

En redes se leían comentarios como:



“Qué falta le hace Marianita, su mami. Que en paz descanse.”

“Qué triste, cómo le hacen falta sus papás. Ojalá no sea nada grave.”

“Esa es la preocupación de todas las que somos madres, porque una madre no es reemplazable. Si su mamá viviera, la vida de ellos habría sido exitosa.”

La imagen de José Emilio Levy con dificultad para caminar ha encendido las alarmas entre quienes lo recuerdan como un niño inquieto y lleno de energía en sus apariciones públicas de años atrás. En redes esperan que muy pronto revele detalles sobre su estado de salud.

Mira: José Emilio dedica emotivo mensaje a su madre Mariana Levy en su aniversario luctuoso número 20

Instagram: @emiliolevy / @chema_oficial / @al_munoz8176 / @gallardoni / Archivo TVNotas

¿Cómo es la relación actual entre José Emilio y Ana Bárbara?

El contexto familiar de José Emilio no es ajeno a la polémica. Tras la muerte de Mariana Levy en 2005, él y sus hermanos quedaron al cuidado de Ana Bárbara, quien durante años fue una figura materna para ellos. Sin embargo, la relación entre ambos se deterioró de forma notable en los últimos tiempos.

El joven acusó al esposo de la intérprete, Ángel Muñoz, de presuntos malos tratos hacia él y sus hermanos. Estas declaraciones provocaron un distanciamiento definitivo. “A él y a mis hermanos nos trató mal”, aseguró en una entrevista, desatando una ola de reacciones en medios y redes.

Por su parte, Ana Bárbara ha manifestado en varias ocasiones sentirse profundamente herida por la situación, recordando que siempre lo consideró como un hijo. A este conflicto se sumó otro episodio delicado: la supuesta intención de José Emilio de vender información privada sobre la vida de la cantante, lo que habría terminado por romper la comunicación entre ambos.