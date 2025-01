José Emilio Levy teme ser víctima de un trabajito: “Mi mamá me alertó de una vibra extraña”

José Emilio Fernández Levy, hijo de la fallecida actriz Mariana Levy, ha causado revuelo al declarar que cree estar siendo víctima de brujería. Durante una entrevista con varios medios, incluyendo “De primera mano”, explicó que ha atravesado por una serie de desafortunadas situaciones que lo han llevado a sospechar que hay “una vibra extraña” en su vida.

“Me mordió un perro. Estuve hospitalizado porque el perro me transmitió unas bacterias a los tejidos blandos y a la sangre. Luego me quedé atorado en el elevador del hospital. Llego a mi casa y está cerrada con seguro. Tengo que llamar a un cerrajero. Al día siguiente llego tarde a clases. Me está pasando una suerte muy mala”, relató.

Según José Emilio, tras estos eventos, buscó la ayuda de una médium para comunicarse con su madre y su abuela, Talina Fernández, quienes, según él, le advirtieron sobre una presencia negativa.

“Yo fui hace poquito con una vidente por todo este tema. A mí me gusta comunicarme con mi familia, con mi mamá, con mi abuela, y ellos mismos me dijeron que sentían unas vibras medio extrañas”, compartió.

Mira: Ariel López Padilla reveló que su hija María está en terapia por la muerte de Talina Fernández y Pato Levy

Instagram: @emiliolevy / @chema_oficial / @al_munoz8176 / @gallardoni / Archivo TVNotas

¿Ana Bárbara le habría hecho brujería a José Emilio Levy?

A pesar de sus declaraciones, el joven negó que estuviera insinuando que Ana Bárbara, expareja de su padre José María Fernández “el Pirru”, tuviera algo que ver con esto.

“No sé de dónde venga esto. No quiero suponer cosas. Ya se lo imaginarán. Yo no voy a decir nada... Ella (Ana Bárbara) no me está haciendo brujería. Yo no dije eso. No sé, pero quién me lo esté haciendo que le pare ya porque esta semana estuvo medio rara”, explicó.

Cabe recordar que la relación entre José Emilio y Ana Bárbara se fracturó en 2023, cuando él acusó a la pareja de la cantante, Ángel Muñoz, de supuestamente maltratar a su medio hermano, José María. La grupera defendió a su pareja y anunció que tomaría medidas legales.

Te puede interesar: Ariel López Padilla reveló que su hija María está en terapia por la muerte de Talina Fernández y Pato Levy

José Emilio Levy desea una reconciliación con Ana Bárbara

A pesar del distanciamiento y los conflictos, José Emilio Fernández Levy manifestó su deseo de retomar el vínculo con Ana Bárbara y sus medios hermanos.

“Lamentablemente no hay contacto con ellos. Es algo que me duele muchísimo. José María y yo crecimos siendo mejores amigos. Nos ayudamos y apoyamos en todo. Verlo lejos de mí me rompe el corazón. Es una relación que quisiera recuperar con todas mis fuerzas, pero hay muchos malentendidos”, confesó.

Hace una semana José Emilio Levy habló en exclusiva para TVNotas en el cual reveló que existe una distanciamiento con los hijos de Ana Bárbara y nos aseguró que está decisión pudo ser orden de la cantante.

Sobre Emiliano, hijo mayor de la cantante, también expresó su dolor por la distancia: "Él fue mi hermano mayor y mi inspiración. Alguien en quien confié. Lo amo muchísimo”.

Cuando se le preguntó sobre la razón de la ruptura, insinuó que podría haber sido una decisión de Ana Bárbara: “Yo creo que por el mismo tema. Seguro es por órdenes de su mamá, pero no tengo idea. Todos me dejaron de seguir en las redes sociales y me tienen bloqueado de todas”.

Checa: José Emilio Levy y Ana Bárbara: Salen a la luz pistas de una posible reconciliación