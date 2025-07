Talina Fernández: A 2 años de su muerte, Coco “a veces ha dicho que sería mejor estar con su mamá y hermano”

El pasado 28 de junio se cumplieron 2 años de la terrible pérdida de Talina Fernández, una mujer visionaria, que dejó un gran legado en los medios de comunicación, con una trayectoria de más de 50 años. Fue una mujer que vivió al límite, amó profundamente a los hombres de su vida y lo dio todo por sus hijos, para que ellos estuvieran bien.

Fue una matriarca que, con solo la mirada, indicaba si aprobaba o no lo que decían. Fue conductora, actriz, locutora… pero, sobre todo, una mujer con un gran bagaje cultural, que alegraba cualquier charla. Para la familia de la ‘Dama del buen decir’, ese 28 de junio de 2023 fue el día en que colapsó su mundo.

Un año después, también nos dejó su hijo, Pato Levy, tras vivir diversas enfermedades de las que no pudo recuperarse, a las que se sumó la tristeza de no tener a su madre a su lado. De los 3 hijos de Talina, solo queda Jorge ‘Coco’ Levy, un hombre que se ha alejado de los medios y del que poco se sabe. De aquellas grandes fiestas que se hacían en la residencia de Bosques de las Lomas, de las que fuimos testigos por años, hemos pasado al más absoluto silencio.

Talina falleció a los 78 años de edad el 28 de junio de 2023. / Instagram

Mira: Talina Fernández: Rematan su casa en varios millones por abajo de su costo; urge venderla por poderoso motivo

¿Qué pasó con Coco Levy tras la muerte de Talina Fernández? Así vive hoy el único hijo de la “Dama del buen decir”

Tratamos de hablar con Coco Levy para preguntarle cómo recuerda a su madre a 2 años de su partida y si habrá una misa, pero sus palabras fueron tajantes: “Ya no hago esto. Ya no tiene mucho sentido ni beneficio para nadie. Ya me quedé yo solo. Realmente para qué lo haría”. “Ha sido complejo, ha sido cambiante, pero la cuestión de los homenajes no es muy conveniente, ni realmente ha habido nadie… La gente que la quiere siempre está cerca. A nivel público ya no tiene caso”.

Una amiga cercana a la familia nos contó la realidad que se vive en el entorno: “Coco se ha alejado de la familia; por ejemplo, de sus sobrinos, los hijos de Mariana Levy. Con María tiene un distanciamiento muy fuerte. Recuerda que ella lo acusó de no haber sido un buen administrador cuando fue albacea de la herencia de Mariana, aunque nunca se comprobó que Coco hubiera hecho algo malo. Desde ahí, María lo evita. Todavía Talina, en vida, trató de reconciliarlos. Ellos, por complacerla, fingían una armonía, pero tras el fallecimiento de la ‘Dama del buen decir’ ya no tienen por qué tratarse y no lo hacen, salvo por la herencia de Talina, pero eso ya es otro rollo”.

“Con Paula desconozco cómo esté la relación, pero con José Emilio, con quien sí se llevaba, ya no se han visto. De repente se escriben, pero Coco ya contesta menos. Se ha ido disminuyendo el contacto de manera considerable”.

“Hay días en que Coco tiene mucho ánimo, pero en otros está desanimado y hasta ha dicho que a veces sería mejor ya estar con su mamá y su hermano. Los extraña como no tienes idea. Y es que, pobre, se quedó solo. De por sí, nunca ha podido recuperarse de la ausencia de Mariana (falleció en 2005). Enfrentar en estos últimos años las muertes consecutivas de su mamá y su hermano Pato es terrible. Imagínate, los que somos sus amigos de verdad le pedimos mucho a Dios por él, para que salga adelante y no tenga pensamientos pesimistas. Es un hombre súper trabajador y talentoso. Merece tener oportunidades como las que tuvo en el pasado”.

Lee: Talina Fernández: su hijo revela qué está pasando con la herencia de su mamá a un año de su muerte ¿pleitos?

¿Qué se sabe sobre la herencia de Talina Fernández y los problemas que ha generado entre sus hijos y nietos?

Sobre la herencia de Talina, comentó: “Es un caos eso. Una de las propiedades más costosas que dejó fue un terreno a 10 minutos del centro de San Miguel de Allende. Es de una gran extensión, de alrededor de 40 hectáreas. Quedó dividido en 3 partes: Una para Coco, otra para Pato y la última para sus 3 nietos, María, Paula y José Emilio. El problema es que no se vende. No sale por nada. Aparentemente llegan compradores, pero luego se desisten. Es una gran propiedad. Eso también tiene muy desesperado a Coco”.

“La casa de Bosques de las Lomas, donde vive, la tiene en remate, porque tampoco nadie se la compra. Esa residencia está valuada en 25 millones y la vende en 7 millones, porque le urge dinero para emprender negocios y salir adelante”, concluyó.

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas . ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida .